En France, il existe de nombreuses taxes employeur et cotisations sociales (charges salariales et charges patronales). Parmi ces taxes, certaines ne sont obligatoires que si votre entreprise remplit des conditions spécifiques.

C’est le cas notamment de la taxe sur les salaires, un impôt applicable dans des cas précis. En effet, si un employeur ne paie la TVA que sur une partie de son chiffre d’affaires ou qu’il ne la paie pas du tout, il devra s’acquitter de cette taxe sur les salaires.

Qu’est-ce que la taxe sur les salaires ?

Qu’est-ce que la taxe sur les salaires ?

La taxe sur les salaires est un impôt progressif auquel sont soumis certains employeurs. Cette taxe s’applique alors sur les salaires qu’ils distribuent dans leur entreprise.

La recette de cette taxe est affectée aux organismes de la Sécurité sociale au titre de la compensation des allégements des cotisations de l’employeur.

Parmi les autres contributions fiscales auxquelles les entreprises peuvent être assujetties figure la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Contrairement à la taxe sur les salaires qui dépend du niveau d'assujettissement à la TVA, la CVAE s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 500 000 €. Le calcul CVAE implique la détermination de la valeur ajoutée produite et l'application d'un taux progressif fonction du chiffre d'affaires réalisé.

Qui doit payer la taxe sur les salaires ?

Double condition à remplir

Pour être assujettis à la taxe sur les salaires, les employeurs doivent remplir deux conditions. Ils doivent être domiciliés ou établis en France, et remplir l'une des conditions suivantes :

ne pas être assujettis à la TVA sur l'année de versement des rémunérations ;

être assujettis à la TVA sur moins de 10 % du chiffre d'affaires réalisé l'année avant le versement des rémunérations.

💡 Bon à savoir : si cette double condition est remplie, la taxe sur les salaires devra être payée dès l’embauche du premier salarié.

Les employeurs soumis au cours de l'année précédente au paiement de la TVA sur moins de 90 % du chiffre d'affaires seront quant à eux imposés sur une base réduite.

Pour tout savoir sur l’ exonération des cotisations employeur , consultez notre article dédié !

Domaines d’activité concernés par la taxe sur les salaires

Cette taxe sur les salaires, en 2026, concerne principalement les employeurs suivants :

certaines professions libérales , notamment les professions médicales et paramédicales ;

les établissements bancaires et financiers , d’assurances ;

les établissements publics sauf les groupements de communes ;

les organismes coopératifs , mutualistes et professionnels agricoles ;

les activités de conseil (juridique, comptable) ou encore d’architecture et d’ingénierie ;

les propriétaires fonciers ;

les organismes administratifs ou sociaux comme les associations ou les organismes avec un but lucratif.

les sociétés exerçant une activité civile comme les sociétés immobilières.

Certains employeurs ne sont pas soumis à cette taxe sur les salaires, notamment :

les particuliers employeurs d’un salarié à domicile ou d’un assistant maternel ;

certains employeurs agricoles (exploitations de culture, d’élevage et de dressage) ;

les établissements d’enseignement supérieur qui délivrent un diplôme Bac +5 ;

les employeurs dont le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile précédente ne dépasse pas les limites de la franchise en base de TVA.

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Étape 1 : assiette de la taxe sur les salaires

Les taxes assises sur les salaires sont calculées sur le montant des rémunérations et avantages en nature versés par l’employeur.

L’assiette de la taxe sur les salaires englobe notamment :

les salaires fixes ;

les primes ;

les gratifications ;

les avantages en nature ;

l’ intéressement et la participation ;

l' épargne salariale ;

les indemnités (de licenciement, de congés payés, de départ à la retraite).

💡 Bon à savoir : cette assiette est calculée sur les rémunérations versées l’année précédente.

Étape 2 : base de la taxe sur les salaires

Afin de comprendre le calcul de la taxe sur les salaires, il faut au préalable s’intéresser à la base de la taxe sur les salaires qui diffère en fonction de si l’employeur n’est pas assujetti à la TVA ou qu’il est partiellement.

En effet, la base de calcul est la suivante :

si l’employeur n’est pas soumis à la TVA : base de calcul = total des rémunérations versées.

Exemple : un employeur réalise 80 000 € de chiffres d’affaires et la totalité n’est pas soumise à la TVA, et il verse 30 000 € de rémunération. La base de calcul sera alors de 30 000 €.

si l’employeur est soumis partiellement à la TVA : base de calcul = rémunérations x (chiffre d’affaires non taxable à la TVA / chiffre d’affaires total).

Exemple : un employeur réalise 80 000 € de chiffres d’affaires, dont 20 000 € non assujettis à la TVA avec un total de rémunération de 30 000 €. Le calcul sera le suivant : 30 000 (20 000 / 80 000) = 7 500 €.

Ce ratio est appelé rapport d’assujettissement. Il correspond au pourcentage des recettes non soumises à la TVA par rapport au chiffre d’affaires total de l’entreprise. Il permet d’ajuster la base imposable de la taxe sur les salaires en ne retenant que la part de l’activité non assujettie à la TVA. Ainsi, l’employeur dont l’activité est mixte détermine grâce à ce rapport la fraction des rémunérations sur laquelle la taxe doit être effectivement due. Ce rapport d’assujettissement est recalculé chaque année, sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice précédent.

Étape 3 : taux de la taxe sur les salaires

En France métropolitaine, le taux de la taxe sur les salaires est calculé à partir d’un barème progressif comportant un taux normal et un taux majorés appliqués aux rémunérations brutes individuelles qui dépassent un certain plafond.

Taux Taux sur la fraction Salaire brut annuel versé en 2025 (taxe payable en 2026) Salaire brut mensuel Taux normal – 4,25 % 4,25 % Jusqu’à 9 147 € Jusqu’à 762 € 1er taux majoré – 8,50 % 4,25 % (8,50 - 4,25) Entre 9 147 € et 18 258 € Entre 762 € et 1 522 € 2e taux majoré – 13,60 % 9,35 % (13,60 - 4,25) Supérieur à 18 258 € Supérieur à 1 522 €

💡 Bon à savoir : ce taux diffère pour les départements et territoires d’outre-mer.

Exemple pour la France métropolitaine : une entreprise est assujettie entièrement à la taxe sur les salaires. Elle a versé à l'un de ses salariés un salaire brut mensuel de 4 300 € en 2025, le calcul de la taxe sera le suivant : (4 300 x 4,25 %) + ((1 522 - 762) x 4,25 %) + ((4 300 - 1 522) x 9,35 %) = 474,79 €.

Pour ce salarié, la taxe sur les salaires que l'employeur devra verser en 2026 est de 474,79 €.

Étape 4 : décote et l’abattement

Pour commencer, il faut distinguer la décote et l'abattement :

la décote : réduction du montant d’un impôt à payer ;

l'abattement : réduction forfaitaire ou proportionnelle sur la base de calcul d’un impôt.

💡 Bon à savoir : pour la taxe sur les salaires, l’abattement ne concerne que les associations.

➡️ Application d’une décote

L’employeur ne doit pas payer la taxe sur les salaires lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €.

L'employeur bénéficie d'une décote lorsque le montant annuel de la taxe sur les salaires est compris entre 1 200 € et 2 040 €. Dans ce cas, il bénéficie d'une décote égale à 75 % de la différence entre 2 040 € et la somme due.

Autrement dit, si le montant annuel de la taxe sur les salaires est compris entre 1200 € et 2040 €, le calcul de la décote est le suivant : 0,75 x (2040 € - montant réel de la taxe).

➡️ Application d’un abattement pour les associations

Les associations bénéficient d’un abattement de 24 256 € pour la taxe sur les salaires versés en 2026. Ainsi, la taxe n’est due que pour la partie de son montant qui dépasse cette somme.

L’application de cet abattement concerne notamment les organismes suivants :

les associations loi de 1901 ;

les syndicats professionnels et ses unions ;

les associations intermédiaires agréées ;

certaines mutuelles ;

les fondations reconnues d’utilité publique ;

les centres de lutte contre le cancer ;

les groupements de coopération sanitaire et de coopération sociale et médico-sociale.

En résumé, vous l’aurez compris : munissez-vous de votre calculatrice pour la taxe sur les salaires !

Connaître le lieu de la déclaration

Pour la déclaration de la taxe sur les salaires, c’est le Service des Impôts des Entreprises (SIE) qui est compétent.

💡 Bon à savoir : si c’est une entreprise, le SIE du lieu de dépôt de sa déclaration de chiffre d’affaires.

Connaître le rythme de déclaration

Le rythme de la déclaration pour la taxe sur les salaires varie en fonction du montant de taxe payée l’année précédente :

inférieur à 1 200 € : dispense de déclaration, la taxe n'étant pas due (franchise) ;

inférieur à 4 000 € : déclaration annuelle (formulaire n° 2502-SD), accompagnée du paiement, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle du versement des rémunérations ;

entre 4 000 € et 10 000 € : relevés de versements provisionnels (formulaire n° 2501-SD) pour chacun des trois premiers trimestres, avant les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre, puis régularisation du dernier trimestre avec la déclaration annuelle (formulaire n° 2502-SD) avant le 31 janvier de l'année suivante ;

supérieur à 10 000 € : relevés de versements provisionnels mensuels (formulaire n° 2501-SD) dans les 15 jours suivant le mois écoulé, avec régularisation du mois de décembre lors de la déclaration annuelle (formulaire n° 2502-SD) avant le 31 janvier de l'année suivante.

Le paiement de cette cotisation employeur s’effectue soit mensuellement, soit trimestriellement ou annuellement en fonction du montant de la taxe payée au cours de l’année précédente et en respectant le calendrier des déclarations.

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⚠️ Attention : les paiements de la taxe sur les salaires doivent obligatoirement être effectués par voie dématérialisée sur le site des impôts dans l’espace professionnel de l’entreprise.

Pour aller plus loin : renseignez-vous dès aujourd'hui sur la comptabilisation de la taxe sur les salaires .