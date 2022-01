Quelles sont les différentes aides à l’embauche ?

En France, l’Etat a mis en place différentes aides à l’embauche pour les entreprises :

Aide à l’embauche pour les apprentis :

Pour répondre à la crise sanitaire du COVID 19, l’Etat a mis en place un plan “1 jeune 1 solution”. Cette aide exceptionnelle a pour but de favoriser l’embauche d’une personne en contrat d’apprentissage.

Ce dispositif s’applique à tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, et jusqu’au niveau de master (Bac +5).

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aide à l’embauche d’un apprenti, n’hésitez pas à aller sur notre article d’aide à l’embauche pour les apprentis.

Aide à l’embauche pour les seniors :

Afin de favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des seniors, l’Etat a conclu divers accords et plans d’action qui figurent notamment dans les obligations de l’employeur.

Ainsi, les entreprises peuvent percevoir une aide pour l’embauche d’un senior.

L’aide à l’embauche senior est octroyée pour les entreprises qui embauchent des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans et les seniors de plus de 57 ans.

L’avantage principal pour l’employeur est de réduire ses cotisations patronales.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aide à l’embauche d’un senior, n’hésitez pas à aller sur notre article d’aide à l’embauche d’un senior.

Aide à l’embauche pour les TPE :

Jusqu’en 2016, il existait une aide à la première embauche pour ce genre d’entreprise, mais cette aide a été supprimée.

Depuis 2016, afin d’inciter les très petites entreprises (TPE) à embaucher des salariés, l’Etat avait mis en place la possibilité de recourir à différents types de contrat de travail pour embaucher un salarié.

Le fait que l’employeur ait la possibilité d’embaucher un salarié sous différentes formes de contrat est une véritable aide à l’embauche pour les TPE.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aide à l’embauche pour une TPE, n’hésitez pas à aller sur notre article d’aide à l’embauche pour une TPE.

Aide à l’embauche pour les PME :

De 2016 à septembre 2017, les petites et moyennes entreprises (PME), c’est-à-dire les entreprises de moins de 250 salariés, pouvaient percevoir une prime à l’embauche de 500 € par trimestre pendant les deux premières années du contrat de travail du salarié, soit 4 000 €.

Depuis septembre 2017, cette aide à l’embauche pour les PME a été remplacée par un panel d’aides permettant aux entreprises de bénéficier de dispositifs spécifiques pour embaucher un salarié.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aide à l’embauche pour une PME, n’hésitez pas à aller sur notre article d’aide à l’embauche pour une PME.

Aide à l’embauche d’un chômeur :

L’aide à l’embauche d’un chômeur diffère selon que le demandeur d’emploi ait plus de 45 ans ou qu’il soit âgé de moins de 26 ans.

Ces aides à l’embauche d’un chômeur ont pour objectif de faciliter l’embauche des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aide à l’embauche d’un chômeur, n’hésitez pas à consulter également nos articles sur :

Aide à l’embauche senior pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans ;



pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans ; Aide à l’embauche moins de 26 ans pour les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans.

Aide à l’embauche d’un travailleur handicapé :

Les entreprises de plus de 20 salariés du secteur privé ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés.

Les employeurs peuvent bénéficier d’aides financières lors de l’embauche d’un salarié handicapé.

Cette aide à l’embauche d’un travailleur handicapé a pour objectif de compenser les surcoûts importants liés à l’adaptation du poste de travail.

💡 Bon à savoir : cette aide n’est pas automatique, elle ne peut être perçue qu’après l’aménagement optimal du poste de travail.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aide à l’embauche pour un travailleur handicapé, n’hésitez pas à vous rendre sur notre article d’aide à l’embauche d’un travailleur handicapé.

Aide à l’embauche moins de 26 ans :

Pour répondre à la crise sanitaire liée au COVID 19, l’Etat avait mis en place, dans le cadre du plan “1 jeune 1 solution”, une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.

Cette aide à l’embauche lors d’un CDI ou d’un CDD était une aide financière dont toutes les entreprises du secteur privé pouvaient bénéficier pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans pour tous les contrats de travail conclus entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021.

Attention : cette aide à l’embauche des jeunes est arrivée à échéance le 31 mai 2021.

Bon à savoir : l’employeur disposait d’un délai de 4 mois suivant l’embauche du salarié pour faire sa demande d’aide à l’embauche.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aide à l’embauche moins de 26 ans, n’hésitez pas à consulter notre article d’aide à l’embauche moins de 26 ans.