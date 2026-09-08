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Comment fonctionne l'aide à l'embauche des moins de 26 ans ?

Clémence Alix
Mise à jour le 5 mins

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Sommaire

⚠️ Attention : l’aide à l’embauche des moins de 26 ans ne peut plus être demandée. Elle pouvait être demandée jusqu’au 30 septembre 2021 pour les contrats signés jusqu’au 31 mai 2021.

En France, plusieurs dispositifs d’aide à l’embauche sont mis en place afin de faciliter le recrutement de salariés par une entreprise.

En 2020, pour répondre à la crise sanitaire liée à la COVID 19, l’État français avait mis en place une aide à l’embauche des moins de 26 ans dans le cadre du plan “1 jeune, 1 solution”. Ce dispositif exceptionnel répondait à un besoin particulier du marché de l’emploi durant cette période, et permettait aux entreprises de simplifier le processus de recrutement de jeunes salariés et de réduire les coûts associés.

En quoi consiste l’aide à l’embauche des moins de 26 ans ? Quelles entreprises pouvaient en bénéficier ? Quelle était la procédure à suivre, et quel délai respecter ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que l’aide à l’embauche des moins de 26 ans ?

L’aide à l’embauche des moins de 26 ans avait été mise en place par l’État français à compter du 1er août 2020 afin de répondre à la crise sanitaire liée à la COVID 19.

Elle avait pour objectif principal d’encourager l’employeur dans le recrutement des jeunes pour tous les contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021.

L'employeur disposait d’un délai de 4 mois suivant l’embauche du salarié pour faire la demande d’aide. Pour un salarié recruté le 31 mai 2021, la démarche pouvait donc être faite jusqu’au 30 septembre.

Dans l’objectif de favoriser la formation des salariés en apprentissage, cette aide à l’embauche pour les 26 ans ou moins était proposée à toutes les entreprises du secteur privé et les associations, quelle que soit leur taille.

💡 Bon à savoir : d’autres aides à l'embauche des jeunes existent si l’employeur ne peut pas bénéficier de ce dispositif. L’aide forfaitaire de France Travail pour un contrat de professionnalisation pour les plus de 26 ans peut atteindre 4 000 euros, tout en étant cumulable. Quant au CIE Jeunes (Contrat Initiative Emploi Jeunes), il offre une exonération de certaines cotisations patronales sur les bas et moyens salaires.

D’après le ministère du Travail, 1,8 million de jeunes de moins de 26 ans ont signé un contrat en CDD ou en CDI de plus de trois mois entre août 2020 et mai 2021 grâce au plan “1 jeune, 1 solution”.

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Quelles étaient les conditions pour percevoir l’aide à l’embauche des moins de 26 ans ?

Les conditions pour bénéficier de l’aide à l’embauche moins de 26 ans étaient les suivantes :

  • embaucher une personne de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021 dans la limite de 1,6 SMIC ;

  • recruter sous forme de CDI, CDI intérimaire ou CDD pour une durée minimum de 3 mois ;

  • ne pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020.

Quel était le montant de cette aide à l’embauche des moins de 26 ans ?

Le montant de l’aide à l’embauche des moins de 26 ans était de 4 000 € maximum par salarié.

Ce montant était calculé au prorata du temps de travail et de la durée du contrat.

L’aide était versée à l’employeur par tranche maximum de 1 000 € par trimestre, et ce, pour une durée d’un an maximum. L’organisme responsable des versements de l’aide était l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

Quelle était la procédure à suivre pour obtenir cette aide à l’embauche des moins de 26 ans ?

L’employeur qui souhaitait bénéficier de l’aide à l’embauche des moins de 26 ans disposait d’un délai de 4 mois à partir de la date de l’embauche pour déposer sa demande en ligne sur le site de l’ASP.

💡 Bon à savoir : pour l’aide à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, France Travail (ex Pôle Emploi) n’était donc pas compétent. Il était nécessaire de s’adresser à l’ASP, organisme dépendant du ministère du Travail.

Quelles aides à l’embauche sont disponibles en 2025 pour les moins de 26 ans ?

À ce jour, aucune aide spécifique pour l’embauche des jeunes de moins de 26 ans n’est mise en place par l’État français. Il existe cependant l'aide à l'embauche d'un apprenti qui concerne les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi que des aides allouées pour situations particulières (quartier prioritaire ou aide à l'embauche d'un travailleur handicapé).

Les principales aides en vigueur pour l’embauche de jeunes salariés en 2025 sont :

  • la prime alternance ;

  • la prime emplois francs pour les jeunes venant de quartiers prioritaires ;

  • le CIE Jeunes, offrant à l’employeur une prise en charge partielle de la rémunération du salarié ainsi qu’une exonération de cotisations sociales.

💡 Bon à savoir : le plan “1 jeune, 1 solution” est toujours actif en 2025. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi souhaitant trouver une formation ou un accompagnement professionnel, ainsi qu’aux recruteurs à la recherche de nouveaux collaborateurs. Cependant, l’aide à l’embauche spécifique aux moins de 26 ans ne fait plus partie du dispositif.

Aide spécifique pour les jeunes créateurs d'entreprise : les jeunes de moins de 26 ans qui créent ou reprennent une entreprise peuvent bénéficier de l'ACRE 2026, qui permet une exonération partielle de cotisations sociales pendant la première année d'activité. Cette aide nécessite une demande obligatoire sous 60 jours auprès de l'Urssaf et offre une exonération plafonnée à 25 % des cotisations.

Les jeunes de 18 à 25 ans révolus sont automatiquement éligibles à cette aide, qui constitue un soutien précieux pour faciliter le lancement de leur activité entrepreneuriale.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les avantages de ces aides pour l’employeur ?

Grâce au décret n° 2020-982 du 5 août 2020, les employeurs bénéficiaient d’une aide financière directe offrant une réduction du coût d’embauche, et donc une intégration facilitée du jeune salarié dans l’entreprise. La procédure d’embauche allégée offrait la possibilité aux entreprises et associations de toutes tailles de favoriser leur processus de recrutement de manière sécurisée et rapide, dans l’objectif de mobiliser l’emploi des jeunes suite à la pandémie de COVID 19.

Comment les aides à l’embauche favorisent-elles l’insertion professionnelle des jeunes en 2025 ?

Pour l’employeur, la réduction du coût du travail offert par les aides à l’embauche incite au recrutement sans prendre de risque financier, notamment pour les petites et moyennes entreprises. L’accès facilité aux contrats d’apprentissage permet aux jeunes de cumuler expérience professionnelle et formation qualifiante, ce qui représente un levier d’insertion privilégié sur le marché du travail. Ces aides réduisent ainsi les obstacles à l’embauche pour l’entreprise et permettent au jeune demandeur d’emploi de monter en compétences rapidement.

Peut-on cumuler plusieurs aides à l’embauche ?

En règle générale, les aides à l’embauche ne sont pas cumulables pour un même salarié. Pour obtenir l’aide exceptionnelle à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans entre 2020 et 2021, il était d’ailleurs impossible de bénéficier d’autres aides de l’État pour l’insertion ou l’accès à l’emploi.

Toutefois, certaines exceptions existent, comme l’aide à l’emploi franc, cumulable avec une aide à l’embauche liée à un contrat de professionnalisation d’au moins six mois. Ces situations demeurent rares et exceptionnelles.

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