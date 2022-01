Selon le Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est un contrat nécessairement écrit par lequel l’employeur recrute un salarié pour une durée limitée.

Ce type de contrat de travail n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et uniquement dans les cas énumérés par la loi.

A l’échéance d’un CDD, les parties, ou l’une des parties (employeur ou salarié) peuvent décider de procéder au renouvellement du CDD à condition que le contrat comporte un terme précis. Ils peuvent également décider de ne pas renouveler le contrat.

Existe-t-il un délai pour prévenir du non renouvellement du CDD ? Quelle est la procédure à respecter en cas de non renouvellement ? Quelle est la conséquence du non renouvellement d’un CDD ? PayFit vous explique.