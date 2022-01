Qu’est-ce que la convention collective 51 ?

En France, il existe trois grandes conventions collectives nationales pour les établissements et services médico-sociaux du secteur privé :

La convention collective 66

La convention collective 65

La convention collective 51



La convention collective 51 a pour intitulé exact : la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Cette convention collective 51 s’applique aux salariés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, aux services centraux et et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements.

Quelles sont les entreprises tenues d’appliquer la convention collective nationale 51 ?

Les activités principales de cette convention collective 51 sont notamment :

La consultation et les soins médicaux,

La radiothérapie,

Les activités de maisons de santé sans médecin,

Les activités de banque de sperme,

La collecte de sang,

L’hébergement des personnes âgées en famille d’accueil,

Les crèches, les garderies,

Les services de tutelle,

Les activités thermales et de thalassothérapie.

💡Bon à savoir : la convention collective 51, comme toutes les conventions collectives, s’applique uniquement aux entreprises dont le siège social ou les activités principales sont en France métropolitaine, ou dans des départements d’outre-mer et également dans les territoires d’outre-mer.

Attention : les employeurs qui dépendent de cette convention collective 51 doivent impérativement l’appliquer en priorité sur les dispositions légales, si ses dispositions sont plus favorables pour les salariés.