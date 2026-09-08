Au cours de la vie professionnelle d’un salarié, il arrive qu’il sollicite une attestation de travail. Ce document, rédigé par l’employeur, permet de justifier d’une activité en cours au sein d’une structure publique ou privée, dans le cadre d’un contrat de travail .

Mais en quoi consiste précisément une attestation de travail employeur ? Est-elle obligatoire dans le processus de gestion du personnel ? Que doit-elle contenir ? Et surtout, comment la rédiger facilement ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce que l’attestation de travail employeur ?

L’attestation de travail, aussi appelée attestation d’emploi , est un document par lequel l’entreprise, ou l’organisme employeur, certifie qu’une personne travaille actuellement dans ses effectifs. Elle mentionne certaines informations clés sur l’activité professionnelle de l’intéressé.

Contrairement au certificat de travail, l’attestation n’est pas remise à la fin du contrat de travail. Elle peut être réclamée à tout moment par le salarié et remise en cours de contrat.

⚠️ Attention : c’est à ne pas confondre avec l’ attestation de présence .

Quelle est la différence entre l’attestation de travail et le certificat de travail ?

Il ne faut pas confondre l’attestation de travail employeur avec certains documents de fin de contrat :

l’attestation de travail est un document libre, non-obligatoire , fourni en cours de contrat pour justifier de l’emploi ;

le certificat de travail est, lui, obligatoire, à remettre lors de la rupture du contrat de travail, mentionnant la nature du poste, les dates d’entrée et de sortie, etc. ;

l'attestation France travail (ex Pôle emploi) est remise à la fin du contrat et sert au calcul des droits au chômage. Elle doit respecter un format précis défini par le Code du travail.

À quoi sert l’attestation de travail employeur ?

Ce document n’a pas de valeur juridique particulière pour l’employeur, mais il peut être très utile, voire déterminant, pour le salarié dans plusieurs situations :

louer un logement ;

demander un crédit bancaire ;

justifier une situation professionnelle auprès d’un organisme ;

obtenir des aides publiques ;

effectuer une demande de carte de séjour ou de naturalisation.

⚠️ Attention : ce document peut valoir un justificatif officiel dans des démarches sensibles (immigration, crédits, logement). Il est donc recommandé d’utiliser un format clair et officiel, avec le logo de l’entreprise et une signature légale.

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Est-il obligatoire de fournir une attestation de travail pour un employeur ?

L’employeur n’a pas d’obligation légale à remettre une attestation de travail, contrairement au certificat de travail ou à d’autres documents obligatoires en entreprise . Cela signifie qu’il peut refuser de la fournir. Toutefois, dans les faits, la majorité des entreprises y répond favorablement, la rédaction étant simple et rapide.

👉 À noter : refuser de délivrer une attestation de travail n’entraîne aucune sanction. Cependant, dans un souci de dialogue social et de gestion RH, il est conseillé de l’établir dès qu’un salarié en fait la demande. En effet, ce justificatif est généralement indispensable dans le cadre de ses démarches personnelles.

💡 Bon à savoir : en alternative à cette attestation, si l’employeur refuse de la remettre, un salarié peut utiliser sa fiche de paie . Toutefois, ce document mentionne le montant de la rémunération, ce que certains peuvent préférer ne pas divulguer.

Que doit contenir une attestation de travail ?

Même si aucune mention, ni aucun format, ne sont exigés par le Droit du travail, certaines informations essentielles sont à indiquer :

nom, prénom du salarié ;

poste occupé (fonction actuelle) ;

type de contrat (CDI, CDD...) ;

date d’entrée dans la société ;

coordonnées de l’entreprise (raison sociale, adresse, numéro Siret, logo si possible, numéro interne de matricule si pertinent) ;

date de rédaction de l’attestation ;

signature de l’employeur ou du représentant légal.

À côté de ces éléments, vous pouvez ajouter tout ce que vous souhaitez, en gardant en tête que l’objectif de l’attestation de travail employeur est de prouver que le travail est bien effectué et que vous êtes satisfait. Certains employeurs ajoutent également l’ancienneté ou la durée d’occupation du poste, si elle est différente de la date d’embauche.

💡 Bon à savoir : il n’est pas nécessaire de mentionner le montant du salaire, sauf si le salarié le demande expressément.

Quand remettre une attestation de travail ?

La remise de ce document peut intervenir à tout moment, sur simple demande du salarié, sans lien avec la rupture du contrat ou un événement précis. Elle est rédigée en un seul exemplaire et remise en main propre ou par courrier/e-mail, sous forme de lettre simple ou de document PDF.

La rédaction d’une attestation de travail employeur peut s’avérer fastidieuse sans l’aide d’un logiciel RH tel que Payfit. En l’absence d’outils automatisés, chaque document doit être rédigé manuellement, collectant les informations nécessaires (identité du salarié, type de contrat, date d’entrée, poste occupé, etc.). Il convient également de veiller à respecter une présentation claire et professionnelle, utiliser le papier à en-tête de l’entreprise, le signer et l’envoyer au salarié sous format papier ou PDF



Avec un logiciel comme Payfit, ces étapes sont simplifiées : l’attestation est générée automatiquement et prête à être envoyée. Cela réduit les risques d’erreur et représente un gain de temps précieux pour les équipes RH.