Qu’est-ce que la convention collective de l’animation ?

Comme toute convention collective, la convention collective de l’animation a pour principale mission d’adapter les dispositions légales à des dispositions plus spécifiques et plus adéquates au secteur d’activité liés aux domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.

Cette convention collective s’applique donc à toutes les entreprises dont l’activité principale s’exerce dans ces différents secteurs.

💡Bon à savoir : l'intitulé exact de cette convention est la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs, et de l’animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale.

Afin de retrouver facilement la convention collective de l’animation, l’employeur doit connaître son IDCC (Identifiant de la convention collective). L’IDCC de cette convention est IDCC 1518.