Toutes les entreprises qui emploient des salariés sont dans l’obligation de délivrer à ces derniers un bulletin de paie lors du versement de leur rémunération mensuelle. Ce document essentiel permet de récapituler tous les éléments de salaire de chaque salarié.

Le président (dirigeant) d’une entreprise peut avoir le statut de salarié et se verser un salaire chaque mois. Ainsi, il est nécessaire que l’entreprise établisse une fiche de paie pour le dirigeant d’une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) lors du versement mensuel de salaire.

Par ailleurs, le Président d’une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle peut décider de ne pas se verser de salaire et de distribuer tous les bénéfices en dividendes. La rémunération du président de SASU répond donc à plusieurs critères qui varient selon l'entreprise.

Quand est-ce qu’une fiche de paie pour le président d’une SASU est obligatoire ?

Dans le cas spécifique de la création d'une SASU , le bulletin de paie est obligatoire dès lors que le président de la SASU est rémunéré sous forme de salaire.

L’employeur doit donc être extrêmement vigilant lorsqu’il édite la fiche de paie du président de la SASU, une erreur de calcul peut par exemple avoir des répercussions importantes.

En revanche, le président ne reçoit pas de fiche de paie quand il ne perçoit pas de salaire, mais qu’il a choisi la rémunération par les dividendes.

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Quelles sont les spécificités de la fiche de paie du président d’une SASU ?

La gestion de la paie du dirigeant d'entreprise assimilé salarié , à l’instar du dirigeant d’une SASU, comporte des spécificités par rapport à la gestion de la paie d’un salarié en contrat de travail classique.

La fiche de paie du président du SASU peut s’avérer un peu plus complexe et comporter :

des modalités de calcul de rémunération versée librement définies par l’associé unique ;

de nombreux dispositifs d’exonérations et d’allègements de cotisations sociales ;

des avantages en nature ;

une participation et un intéressement à la SASU ;

le remboursement de frais déductibles, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales lorsqu'ils sont justifiés et engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

Lorsque le dirigeant d’une SASU est affilié au régime général, il est nécessaire de respecter plusieurs obligations comptables. Il est donc recommandé au président d’avoir recours à un logiciel de paie pour sa SASU, notamment afin de faire une simulation de la fiche de paie dans une société par actions simplifiée unipersonnelle.

Le produit Payfit a été conçu pour aider l’employeur dans la gestion de la paie de chaque salarié, notamment du président d’une SASU et établir sa fiche de paie en toute conformité.

Modèle de fiche de paie pour dirigeant de SASU Télécharger gratuitement

La création du bulletin de salaire du président de Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle s'établit comme un bulletin de salaire classique pour le salarié d’une entreprise.

Pour faire la fiche de paie du président d’une SASU, il convient de faire apparaître :

les informations du dirigeant de l’entreprise (son identité, son numéro de Sécurité sociale, son poste, etc.) ;

l’identification de la SASU (dénomination, siège social, numéro de Siret, etc.) ;

les intitulés de tous les éléments de paie ;

la base, le taux de cotisations sociales ainsi que le montant à déduire ;

le montant net à payer.

💡 Bon à savoir : si c’est la première fois qu’une société établit un bulletin de paie pour son associé unique, il est vivement conseillé de suivre un exemple de fiche de paie pour le dirigeant d’une SASU ou d’utiliser un logiciel de paie .