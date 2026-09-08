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Comment éditer la fiche de paie d'un président de SASU ?

Clémence Alix
Mise à jour le 3 mins

Modèle de fiche de paie pour dirigeant de SASU

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Sommaire

Toutes les entreprises qui emploient des salariés sont dans l’obligation de délivrer à ces derniers un bulletin de paie lors du versement de leur rémunération mensuelle. Ce document essentiel permet de récapituler tous les éléments de salaire de chaque salarié. 

Le président (dirigeant) d’une entreprise peut avoir le statut de salarié et se verser un salaire chaque mois. Ainsi, il est nécessaire que l’entreprise établisse une fiche de paie pour le dirigeant d’une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) lors du versement mensuel de salaire.

Par ailleurs, le Président d’une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle peut décider de ne pas se verser de salaire et de distribuer tous les bénéfices en dividendes. La rémunération du président de SASU répond donc à plusieurs critères qui varient selon l'entreprise. 

Quand est-ce qu’une fiche de paie pour le président d’une SASU est obligatoire ? 

Dans le cas spécifique de la création d'une SASU, le bulletin de paie est obligatoire dès lors que le président de la SASU est rémunéré sous forme de salaire. 

L’employeur doit donc être extrêmement vigilant lorsqu’il édite la fiche de paie du président de la SASU, une erreur de calcul peut par exemple avoir des répercussions importantes. 

En revanche, le président ne reçoit pas de fiche de paie quand il ne perçoit pas de salaire, mais qu’il a choisi la rémunération par les dividendes.

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Quelles sont les spécificités de la fiche de paie du président d’une SASU ? 

La gestion de la paie du dirigeant d'entreprise assimilé salarié, à l’instar du dirigeant d’une SASU, comporte des spécificités par rapport à la gestion de la paie d’un salarié en contrat de travail classique. 

La fiche de paie du président du SASU peut s’avérer un peu plus complexe et comporter : 

  • des modalités de calcul de rémunération versée librement définies par l’associé unique ; 

  • de nombreux dispositifs d’exonérations et d’allègements de cotisations sociales ; 

  • des avantages en nature ;

  • une participation et un intéressement à la SASU ;

  • le remboursement de frais déductibles, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales lorsqu'ils sont justifiés et engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

Lorsque le dirigeant d’une SASU est affilié au régime général, il est nécessaire de respecter plusieurs obligations comptables. Il est donc recommandé au président d’avoir recours à un logiciel de paie pour sa SASU, notamment afin de faire une simulation de la fiche de paie dans une société par actions simplifiée unipersonnelle.

Le produit Payfit a été conçu pour aider l’employeur dans la gestion de la paie de chaque salarié, notamment du président d’une SASU et établir sa fiche de paie en toute conformité. 

Modèle de fiche de paie pour dirigeant de SASU

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Comment établir la fiche de paie pour le Président d’une SASU ? 

La création du bulletin de salaire du président de Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle s'établit comme un bulletin de salaire classique pour le salarié d’une entreprise.

Pour faire la fiche de paie du président d’une SASU, il convient de faire apparaître : 

  • les informations du dirigeant de l’entreprise (son identité, son numéro de Sécurité sociale, son poste, etc.) ;

  • l’identification de la SASU (dénomination, siège social, numéro de Siret, etc.) ;

  • les intitulés de tous les éléments de paie ; 

  • la base, le taux de cotisations sociales ainsi que le montant à déduire ; 

  • le montant net à payer. 

💡 Bon à savoir : si c’est la première fois qu’une société établit un bulletin de paie pour son associé unique, il est vivement conseillé de suivre un exemple de fiche de paie pour le dirigeant d’une SASU ou d’utiliser un logiciel de paie

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Foire Aux Questions (FAQ)

Le président d’une SASU doit-il obligatoirement verser une rémunération ?

Non, tout comme le président d’une SAS, le président d’une SASU n’est pas obligé de se verser un salaire tous les mois. Il peut, selon les cas, choisir de : 

  • toucher un salaire fixe ;

  • percevoir un salaire variable ;

  • associer les deux modes de rémunération  ;

  • toucher des revenus sous la forme de dividendes ; 

  • ne pas être rémunéré.

En revanche, si le dirigeant ne perçoit pas de revenus, il ne bénéficie à ce titre d’aucune protection sociale.

Comment rédiger la fiche de paie d’un président d’une SASU ?

Pour ne pas commettre d'éléments essentiels, il est conseillé d’avoir recours à un logiciel de paie pour établir un bulletin de salaire pour le président d’une SASU.

En effet, de nombreuses modalités, exonérations, cotisations sociales, et allègements entrent en compte dans l’édition de ce document. Il convient donc de limiter les erreurs. Il est tout à fait possible d’utiliser le logiciel de paie déployé dans l’entreprise pour établir le bulletin de salaire d’un dirigeant d’une SASU.

Existe-t-il un salaire minimum pour un président de SASU ?

Comme le président d’une SASU peut décider de bénéficier d’une rémunération ou non, on ne peut pas affirmer qu’il y a un salaire minimum à respecter pour ce statut. 

Toutefois, s’il désire cotiser pour sa future retraite pour avoir une sécurité pour l’avenir, la paie du dirigeant d’une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle doit être égale à 600 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC)  soit un montant de 7 128 € bruts par an, minimum.

Le président de SASU peut-il bénéficier d'aides à la création d'entreprise ?

Oui, lors de la création d'une SASU, le président peut bénéficier de l'ACRE 2026 (Aide à la Création ou à la Reprise d'une Entreprise), qui offre une exonération partielle de cotisations sociales pendant la première année d'activité.

Depuis le 1er janvier 2026, l'aide est réservée aux créateurs appartenant à l'une des 11 catégories éligibles : demandeurs d'emploi indemnisés ou non, jeunes de 18 à 25 ans, bénéficiaires du RSA ou de l'ASS, créateurs en quartier prioritaire de la ville (QPV) ou en zone France ruralités revitalisation (ZFRR).

La demande doit impérativement être déposée auprès de l'Urssaf dans un délai de 60 jours suivant le début d'activité, faute de quoi l'aide est définitivement perdue. L'exonération est désormais plafonnée à 25 % des cotisations sociales, ce qui représente néanmoins un avantage non négligeable pour réduire les charges en phase de lancement.

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