À retenir La réintégration fiscale sur la fiche de paie consiste à “réintégrer” au revenu imposable d’un salarié le montant des cotisations patronales qui dépassent les plafonds d’exonération.

Cette modalité vise principalement les cotisations de prévoyance et de retraite .

La base de calcul repose sur le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).

En France, la fiche de paie , aussi appelée bulletin de salaire, est obligatoire : elle récapitule toutes les informations relatives à la rémunération d’un salarié et les retenues qui s’y appliquent.

Dans la gestion de la paie, certaines procédures peuvent sembler complexes pour un employeur. C’est le cas de la réintégration fiscale sur la fiche de paie, une règle d’ajustement qui permet d’assurer la conformité du traitement comptable avec les exigences fiscales en vigueur.

Concrètement, il s’agit de faire figurer, directement sur la fiche de paie d’un salarié, l’excédent fiscal correspondant aux montants des cotisations fiscales et sociales qui ne bénéficient plus d’exonération après le dépassement des plafonds autorisés.

En quoi consiste la réintégration fiscale sur la fiche de paie ? Quelles sont les sommes concernées ? Comment calculer le plafond et l’intégrer sur le bulletin de paie ? Payfit vous guide.

Qu’est-ce que la réintégration fiscale sur une fiche de paie ?

Sur une fiche de paie, la réintégration fiscale consiste à réintégrer dans le revenu imposable du salarié les cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire qui dépassent les plafonds légaux d’exonération.

Pour définir la réintégration fiscale sur le bulletin de salaire, il faut comprendre que pour chaque salarié, une entreprise paie des cotisations patronales liées aux frais de santé (pour la mutuelle, la retraite, la prévoyance, etc.) : celles-ci sont généralement exonérées d’impôts.

Toutefois, ces exonérations ne sont applicables que dans la limite de certains plafonds fixés par la loi. Une fois que cette limite est atteinte, le montant excédentaire devient redevable de charges. Il doit donc être ajouté au revenu net imposable du salarié sur son bulletin de salaire : c’est la réintégration fiscale sur la fiche de paie.

💡 Bon à savoir : bien que technique, cette procédure permet à l’employeur de calculer, avec précision, le coût global d’un salarié, en intégrant les montants soumis à cotisations et impôts.

Quelles sommes sont concernées par une réintégration fiscale et sociale sur une fiche de paie ?

Les sommes concernées par la réintégration fiscale sur la fiche de paie correspondent aux cotisations patronales versées par l’entreprise pour financer certains régimes de protection sociale.

Cela inclut notamment :

les cotisations de retraite supplémentaire ;

et les cotisations de prévoyance complémentaire (mutuelle, assurance décès, invalidité, etc.).

Retraite supplémentaire

Les charges concernées par la réintégration fiscale sont :

les parts patronales des cotisations de retraites supplémentaires ;

les parts du Comité Social et Économique (CSE) ;

le montant des abondements au PERCO exonérés de l’employeur (c’est-à-dire une aide financière qui encourage l’épargne salariale).

Prévoyance complémentaire

Parmi les charges à réintégrer au titre de la prévoyance, figurent :

les parts patronales des cotisations de prévoyances et mutuelles complémentaires ;

les parts du CSE finançant les régimes de prévoyance et de mutuelle.

Base de calcul

Pour calculer la réintégration fiscale sur une fiche de paie, on utilise généralement le Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS) qui fixe les limites d’exonération des cotisations sociales (avec une réévaluation chaque année au 1er janvier).

💡 Bon à savoir : au 1er janvier 2026, le PASS s’élèvera à 48 060 € (contre 47 100 euros en 2025) avec un plafond mensuel de 4 005 € (contre 3 925 euros en 2025).

Cotisations de prévoyance et de mutuelles

Lors de la réintégration fiscale sur une fiche de paie, il est important de distinguer deux types de cotisations patronales de prévoyance et de mutuelle selon leur caractère imposable, à savoir :

les cotisations relatives aux régimes de mutuelles obligatoires qui sont entièrement intégrées au revenu net imposable d’un salarié ;

et les cotisations des autres régimes de prévoyance complémentaire qui ne sont pas imposables dans la limite d’un plafond fixé tous les ans.

En 2026, le plafond pour les cotisations de prévoyance complémentaire exonérées d'impôt sur le revenu répond à ces deux conditions :

ne pas dépasser 5 % du PASS, soit 2 403 € par an et par salarié (48 060 € × 5% = 2 403 €) ; et être limité à 2 % du salaire annuel brut.

⚠️ Attention : le montant total des cotisations salariales déductibles ne peut pas excéder 2 % de 8 fois le PASS, soit 7 690 € en 2026 (48 060 € × 8 × 2% = 7 689,60 €, arrondi à 7 690 €).

Cotisations de retraites supplémentaires

Les cotisations des régimes de retraite supplémentaire peuvent être déductibles dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute, avec un seuil de 8 fois le PASS, soit 30 758 € pour 2026 (48 060 € × 8 × 8% = 30 758,40 €, arrondi à 30 758 €).

Ce plafond doit prendre en compte toutes les sommes que l’employeur verse sur le contrat de retraite de chaque salarié.