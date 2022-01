La notion de dialogue social a été créée par les lois Auroux en 1982, cependant, il faudra attendre 1984 pour que cette expression soit utilisée pour la première fois.

Le dialogue social est un élément de performance économique dont l’objectif est de replacer le salarié au centre de la négociation collective et de la discussion dans l’entreprise afin d’améliorer sa qualité de vie au travail.

La loi impose aux entreprises de dialoguer sur plusieurs thèmes, notamment sur : rémunérations et salaires, temps de travail et qualité de vie, conditions d’emploi et de travail, formation et garanties sociales. Le dialogue social est donc un point clé de la cohésion sociale à prendre en compte pour l’employeur.

Qu’est-ce que le dialogue social ? Quelles sont les instances majeures du dialogue social ? Comment est-il financé ? Quels sont les enjeux du dialogue social et comment l’améliorer ? PayFit vous explique.