CDD senior, contrat de professionnalisation, contrat unique d’insertion : nombreux sont les dispositifs visant à faciliter le recrutement des seniors et à valoriser la diversité des compétences au sein des entreprises. Même si le cadre légal est aujourd’hui moins incitatif qu’il y a quelques années, l’emploi des seniors continue d’être une priorité pour les pouvoirs publics.

En plus de réduire le coût du travail, ces aides à l’embauche offrent des opportunités de formation, tout en renforçant la qualité des parcours au sein de l’entreprise.

Quelles sont ces aides financières et fiscales qui encouragent les employeurs à recruter des salariés expérimentés ? Quelles sont les procédures à suivre, les critères à remplir et les délais à respecter pour y prétendre ? Payfit fait un tour d’horizon sur les opportunités de l’aide à l’embauche d’un senior en 2026.

Qu’est-ce qu’une aide à l’embauche d’un senior ?

Les dispositifs d’aide à l’embauche d’un senior soutiennent l’activité des entreprises et favorisent l’insertion des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans ou des seniors de plus de 57 ans.

Afin de remédier aux problématiques de recrutement des seniors , ces aides offrent aux employeurs des avantages financiers et de gestion, tout en valorisant l’expérience des candidats.

Les freins au recrutement des seniors

Malgré la richesse de leur expérience, les travailleurs seniors font face à plusieurs freins qui limitent leur embauche spontanée :

la perception d’un coût salarial plus élevé et de charges sociales importantes ;

des craintes sur l’adaptabilité aux nouvelles technologies et aux outils digitaux ;

des difficultés supposées en termes de mobilité et de flexibilité horaire ;

des préjugés liés à l’âge pouvant entraîner un turn‑over perçu comme faible ;

un manque de visibilité sur les compétences actuelles et la formation continue.

Face à ces barrières psychologiques et structurelles, les entreprises attendent des incitations pour ajuster leurs process de recrutement, sécuriser l’investissement en formation et équilibrer le rapport coût‑bénéfice à long terme.

Les objectifs d’une aide à l’embauche d’un senior

Ces dispositifs visent à :

favoriser l’emploi des seniors et à valoriser leurs compétences ;

soutenir les entreprises dans la gestion de la paie et l’ organisation du travail ;

encourager la formation des salariés expérimentés ;

alléger les charges sociales et les freins financiers à l’embauche ;

promouvoir la mixité intergénérationnelle et la transmission de savoir-faire.

Quels sont les avantages pour un employeur d'embaucher un senior en CDI ?

Recruter un senior de manière pérenne présente plusieurs atouts pour l’employeur :

bénéficier d’une expérience solide pour encadrer les équipes et transmettre un savoir-faire ;

renforcer la stabilité des effectifs et réduire le turnover ;

profiter d’exonérations de charges et d’aides financières (certaines régions accordent des primes supplémentaires sous certaines conditions) ;

valoriser la mixité intergénérationnelle dans l’entreprise.

Les aides pour l’emploi d’un senior en CDI en 2026

Certains coups de pouce peuvent être mobilisés en fonction du profil du candidat :

Contrat Unique d'Insertion – Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) : destiné aux personnes de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières d'insertion. Il peut être conclu sans date limite, avec une aide financière dont le montant et la durée sont fixés localement par le Préfet de région ;

Aides de l'Agefiph : pour embaucher des personnes en situation de handicap, des aides financières peuvent être accordées. Le montant et les conditions varient en fonction de la situation du candidat et de l'entreprise.

💡 Conseil : il est recommandé aux employeurs de se rapprocher de France Travail, de leur région ou de leur opérateur de compétences (OPCO) pour identifier les aides disponibles en fonction du profil du candidat et du type de collaboration envisagée.

Tarissement des aides à l’embauche des seniors en CDI en 2026 : à savoir

En 2026, les dispositifs tels que l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation, qui offraient une aide financière de 2 000 €, ne sont pas applicables aux embauches en CDI classiques.

Le dispositif des emplois francs, qui offraient 15 000 € sur trois ans pour l'embauche en CDI de résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, a pris fin le 31 décembre 2024. Les embauches réalisées à partir du 1er janvier 2025 ne sont plus éligibles à cette aide.

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Quels sont les dispositifs d’aides financières pour recruter un senior ?

Le tableau ci-dessous en propose un résumé des dispositifs d’aide à l’emploi des seniors. Le reste de l’article en explique les conditions plus en détail.

Type de dispositif Bénéficiaires Avantages pour l’employeur Montant / Durée Contrat de professionnalisation (≥ 45 ans) Demandeurs d’emploi de plus de 45 ans Exonérations de charges sociales, financement par OPCO Forfait de 2 000 €¹ CDD senior Candidats de plus de 57 ans Exonération de charges patronales² Jusqu’à 18 mois (renouvelable) Contrat Unique d’Insertion (CUI) Tous publics éligibles³ Prise en charge partielle du salaire Selon barème CUI

¹ Versement en deux échéances : 3ᵉ et 10ᵉ mois du contrat, prorata pour un mi‑temps.

² Hors aide financière directe, avantage de taux de charges.

³ Personnes sans emploi en difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.

⚠️ Attention : ces dispositifs peuvent évoluer. Consultez régulièrement le site de France Travail et www.service-public.fr pour confirmer les conditions.

Peut-on bénéficier d’une aide pour l’embauche d’un salarié de plus de 45 ans en contrat de professionnalisation ?

Les entreprises qui embauchent un demandeur d’emploi de plus de 45 ans en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier d’une aide de l'État.

L’entreprise bénéficie :

d’une aide financière de 2 000 € ;

d’une réduction générale des cotisations patronales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, assurance chômage, etc.) ;

d’une exonération du paiement de l’ indemnité de fin de contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ;

du financement des actions de formation par les OPérateurs de COmpétences (OPCO).

💡 Définition : un contrat de professionnalisation est un contrat d’alternance alliant formation théorique et pratique en entreprise. Variant de 6 à 24 mois selon la qualification visée, il vise à développer les compétences du salarié, tout en lui permettant d’obtenir une qualification professionnelle reconnue.

Les conditions à remplir

Pour prétendre à ce dispositif, l’ensemble des conditions suivantes doivent être respectées :

le candidat est un demandeur d’emploi de 45 ans ou plus à la date du début du contrat ;

le contrat de travail prend la forme d'un contrat de professionnalisation ;

aucun licenciement économique n’a eu lieu sur le poste pourvu dans les 6 derniers mois précédant l’embauche du salarié senior ;

la personne embauchée n’a pas été dans les effectifs de l’entreprise au cours des 6 derniers mois précédant le début du contrat ;

l’entreprise est à jour de ses cotisations et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage.

La procédure à suivre pour obtenir l’aide au recrutement de seniors âgés de plus de 45 ans

L’employeur doit adresser une demande d’aide à l’embauche d’un senior à France Travail (ex Pôle Emploi) dans les 3 mois qui suivent la date de début du contrat. Dans cette demande, l’entreprise doit fournir une copie du contrat.

Les modalités de versement

La somme de 2 000 € est versée en deux fois :

à l’issue du 3ème mois de la collaboration , à compter de la date d’exécution du contrat. C’est donc l’entreprise qui assure les premières paies ;

au 10ème mois.

💡 Bon à savoir : une déclaration attestant que le contrat de professionnalisation est toujours en cours au moment du versement, doit impérativement être transmise à France Travail, dans les 3 mois suivants chaque échéance.

Existe-t-il une aide à l’embauche pour les seniors de 57 ans et plus ?

Certaines entreprises préfèrent embaucher des seniors de 57 ans et plus en CDD. Le CDD senior a pour but de faciliter leur emploi et de permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite.

L’avantage principal de l’emploi d’un senior est de profiter de l’expérience de ce dernier sans pour autant s’engager sur le long terme. L’employeur y gagne sur plusieurs aspects :

le dispositif est ouvert à tous les employeurs , sans aucune restriction particulière ;

une flexibilité accrue : possibilité de recourir à un CDD plutôt qu’à un CDI, ce qui permet à l’entreprise de s’adapter plus facilement à ses besoins ;

aucune d’obligation de justifier le recours au CDD : contrairement à ce qui est exigé pour un CDD classique, il n’y a pas obligation de mentionner de motif spécifique (remplacement, surcroît d’activité, etc.) ;

aucun de délai de carence entre deux contrats CDD seniors qui peuvent se succéder sans délai d’attente légal ;

souplesse administrative : le CDD senior lève plusieurs contraintes habituelles du CDD, rendant le dispositif plus attractif pour embaucher un salarié expérimenté sur une période déterminée ;

objectif incitatif : faciliter l'embauche de seniors dans des situations où un CDD classique n’est pas autorisé.

Les conditions d’aide à l’embauche d’un senior de plus de 57 ans

L’entreprise qui souhaite prétendre à l'aide à l'embauche pour un CDD senior doit s’assurer que le demandeur d’emploi réponde à deux conditions :

avoir plus de 57 ans ;

inscrit depuis plus de 3 mois à France Travail ou bénéficie d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) après un licenciement économique.

💡 Bon à savoir : pour bénéficier de cette aide, la durée du CDD senior est limitée à 18 mois au maximum, avec une possibilité de renouvellement d’une fois dans la limite de 36 mois (durée du contrat initial comprise).

La procédure à suivre pour signer un CDD senior

Le CDD senior doit obéir aux règles d’un CDD classique :

un document écrit et signé par les deux parties comportant les mentions obligatoires du CDD ;

il obéit aux règles classiques du CDD concernant la forme et le contenu du contrat, les droits du salarié ou encore sur les conditions de rupture du contrat.

⚠️ Attention : le non-respect des règles sur la forme et le contenu du CDD peut entraîner sa requalification en CDI.