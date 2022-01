Aide à l’embauche pour les seniors de 57 ans et plus

Pour les seniors de 57 ans et plus, il existe un contrat à durée déterminée dit senior qui a pour but de faciliter leur emploi et de permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite.

Ce CDD senior est envisageable dans toutes les entreprises du secteur privé.

Cette aide à l’embauche pour senior doit cependant respecter certaines modalités.

Quelles sont les conditions d’aide à l’embauche senior de 57 ans et + ?

L’entreprise qui souhaite recruter un senior via le “CDD senior” doit s’assurer que le demandeur d’emploi respecte deux conditions :

Âgé de plus de 57 ans ;



; Inscrit depuis plus de 3 mois à Pôle emploi ou bénéficie d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) après un licenciement économique.

Quelle est la procédure pour le CDD senior ?

Le CDD senior doit obéir aux règles d’un CDD classique, notamment sur la forme et le contenu, sur les droits du salarié ou encore sur les conditions de rupture du contrat.

Ainsi, le CDD doit nécessairement être écrit et comporter les mentions obligatoires du CDD classique.

Attention : si les formalités du CDD ne sont pas respectées, le contrat sera requalifié automatiquement en CDI.

Quelle est la durée du CDD Senior ?

La durée de ce CDD d’aide à l’embauche pour un senior est de 18 mois maximum.

Ce contrat peut être renouvelé une fois dans la limite de 36 mois (durée du contrat initial comprise).

Quel est l'avantage pour l’employeur ?

L’avantage principal de cette aide à l’embauche d’un senior est de profiter de l’expérience de ce dernier sans pour autant s’engager sur le long terme.

Par exemple, si l’employeur a recours à cette aide à l’embauche pour un senior de 59 ans, le CDD senior lui permettra de s’engager sur un laps de temps défini tout en bénéficiant des connaissances précieuses d’un salarié en fin de carrière.