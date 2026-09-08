Un logiciel de paie est un outil précieux qui permet aux entreprises de faciliter la gestion de paie des salariés.

Cet outil est très utile car la fiche de paie est un document très encadré par le Code du travail car il reprend toutes les informations relatives à la rémunération du salarié.

Élaborer une fiche de paie tout en respectant un certain formalisme peut donc s’avérer compliqué et rébarbatif.

Afin d’éviter de commettre des erreurs dans l’établissement des fiches de paie, il est souvent utile de recourir à un logiciel de paie pour une SASU.

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie ? Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel de paie ? Quelles sont les avantages d’un logiciel de paie pour une SASU ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie ?

Un logiciel de paie est un outil informatique qui s’avère précieux pour les entreprises car il permet la gestion complète et sans erreur de la paie et de la gestion administrative du personnel.

En effet, un tel logiciel permet d’établir des fiches de paie, des déclarations sociales obligatoires (DSN) ou encore d’autres documents utiles dans la vie d’un salarié (Déclaration préalable à l’embauche, solde de tout compte…).

Pour l’employeur, il est important de bien paramétrer le logiciel de fiches de paie pour une SASU. Si tel est le cas, dès la création d'une SASU, l’outil pourra automatiser la gestion de la paie et permettre d’organiser et de conserver toutes les données sociales de l’entreprise.

Concrètement, le logiciel de paie permet de ne pas recourir à une personne extérieure pour s’occuper de la paie des salariés et facilite nettement les tâches de l’employeur à ce sujet.

Envie de gagner du temps sur la paie ? Devenir client

Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel de paie pour une SASU ?

Le logiciel de paie pour une SASU permet de bénéficier de plusieurs fonctionnalités intéressantes, comme notamment :

calculer la paie de chaque salarié ;

calculer l'impôt d'une SASU et ses charges sociales, notamment les déclarations Urssaf en SASU ;

élaborer les fiches de paie de chaque salarié de la SASU ;

établir les déclarations sociales obligatoires comme la déclaration sociale nominative (DSN) ;

éditer les documents obligatoires comme le solde de tout compte ;

bénéficier d’outils de reporting sur toutes les données sociales de l’entreprise ;

avoir un accès à l’espace employeur pour gérer la paie des salariés ;

avoir un accès propre pour chaque salarié à leur espace salarié ;

visualiser l’ensemble des charges à payer par l’employeur d’une SASU ;

centraliser l’ensemble des documents administratifs dans un espace unique.

Quelles sont les avantages d’un logiciel de paie pour une SASU ?

Un logiciel de paie pour une SASU représente de nombreux avantages pour l’employeur à savoir :

Gain de temps

En effet, grâce à l’automatisation des tâches et des nombreuses démarches administratives la productivité du service de ressources humaines est améliorée.

Cela permet notamment au dirigeant d’une SASU de se consacrer pleinement au développement de son entreprise sans se soucier de ces tâches rébarbatives.

Le logiciel de paie est l’outil qu’il faut à l’employeur d’une SASU pour gagner un temps précieux.

Réduction des coûts

Le logiciel de paie pour une SASU permet de réduire au minimum toutes les tâches et démarches administratives associées à la paie et donc nécessairement de réaliser des économies.

Par exemple, recourir à un logiciel de paie permet de ne pas avoir à embaucher un expert-comptable pour établir les fiches de paie de l’ensemble des salariés.

Réduction des erreurs

En France, la gestion de la paie est très encadrée par le Code du travail et cette dernière évolue sans cesse.

Un logiciel de paie facilite donc cette conformité réglementaire et permet d’éviter de nombreuses erreurs sur les bulletins de paie des salariés en automatisant l’ensemble des données sociales de l’entreprise.

Maitrise de la gestion de paie

Le logiciel de paie pour une SASU permet à l’employeur de gérer lui-même la paie pour l’ensemble des salariés.

Cela permet à l’employeur d’être autonome dans la gestion de la paie tout en étant assisté par ce logiciel.

Dans ce sens, le produit Payfit est un logiciel de paie destiné à aider l’employeur dans la gestion de la paie. N’hésitez donc pas à demander une démo de notre produit Payfit.