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Comment calculer le salaire moyen de votre entreprise et pourquoi ?

Clémence Alix
Mise à jour le 5 mins

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Comment calculer le salaire moyen ?

Pour calculer le salaire moyen, il faut additionner l'ensemble des salaires versés puis diviser cette somme par le nombre de salariés concernés. Appliquée à l'échelle d'une entreprise, cette méthode permet à l'employeur de situer ses rémunérations par rapport au salaire moyen de référence.

Pour un employeur, il peut être intéressant de connaître le salaire moyen dans son entreprise afin de savoir comment elle se positionne par rapport au salaire moyen français. 

En effet, pour les salariés le salaire moyen de l’entreprise est un élément qui peut avoir un impact sur le climat social de l’entreprise. Le salaire moyen d’une entreprise est la moyenne par personne de l’ensemble des salaires d’une entreprise.

En tant qu’employeur, vous vous demandez comment calculer le salaire moyen de votre entreprise et donc comment calculer une moyenne de salaire ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que le salaire moyen d’une entreprise ? 

Dans un souci de bonne gestion des ressources humaines, il est recommandé à chaque employeur de connaître le salaire brut moyen de son entreprise car il peut s’agir d’un indicateur RH de bonne santé. 

Le salaire moyen d’une entreprise correspond à la moyenne par personne de l’ensemble des salaires. 

💡 Bon à savoir : le salaire moyen d’une entreprise peut être réalisé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou pour une catégorie de salariés. 

Le calcul de ce salaire moyen dans une entreprise permet donc à un salarié de savoir où il se positionne par rapport aux autres salariés, et en parallèle, à l’employeur de savoir où son entreprise se positionne par rapport au salaire moyen français.

Toutefois, le salaire moyen d’une entreprise est un indicateur qui peut être biaisé par les très hauts revenus. Il est donc plus intéressant de réaliser le calcul de salaire moyen par catégorie de salariés

Quelle est la différence entre salaire moyen et médian dans une entreprise ? 

En tant qu’employeur, vous pouvez réaliser deux calculs différents : le salaire moyen et le salaire médian. Toutefois, il ne faut pas les confondre : 

  • salaire moyen de votre entreprise : moyenne par personne de l’ensemble des salaires de votre entreprise ou d’une catégorie de vos salariés ;

  • salaire médian de votre entreprise : niveau qui sépare en deux les salariés, 50 % qui gagnent le mieux et 50 % qui gagnent le moins. 

Pour vous, il est souvent plus pertinent de calculer le salaire médian que le salaire moyen de votre entreprise, car le salaire médian est neutre vis-à-vis des très hauts salaires. 

En effet, le principal problème du calcul du salaire moyen pour votre entreprise est qu’il englobe les très hauts salaires, ce qui fait nécessairement augmenter le salaire moyen, alors qu’en réalité, il s’agit d’une minorité d’employés. 

Quel est le calcul pour connaître le salaire moyen d’une entreprise ? 

➡️ Le calcul du salaire moyen de l'entreprise correspond à : ensemble des salaires de votre entreprise / nombre de salariés de votre entreprise

Exemple : votre entreprise a 8 salariés, les rémunérations brutes sont les suivantes : 

  • salarié 1 : rémunération de 8 000 € ; 

  • salarié 2 : rémunération de 4 200 € ; 

  • salarié 3 : rémunération de 5 500 € ; 

  • salarié 4 : rémunération de 2 500 € ; 

  • salarié 5 : rémunération de 3 200 € ; 

  • salarié 6 : rémunération de 2 800 € ; 

  • salarié 7 : rémunération de 2 200 € ; 

  • salarié 8 :  rémunération de 2 900 €. 

Le calcul du salaire moyen de votre entreprise est : 

(8000 + 4200 + 5500 + 2500 + 3200 + 2800 + 2200 + 2900) / 8 = 3 912,5 €

Le salaire moyen de votre entreprise est donc de 3 912,5 €. 

➡️ Le calcul du salaire moyen d'une catégorie de salariés de l'entreprise correspond à : ensemble des salaires d’une catégorie de salariés de votre entreprise / nombre de salariés de cette catégorie de votre entreprise.

Exemple : votre entreprise a 8 salariés, les rémunérations brutes sont les suivantes :

  • salarié 1 :  rémunération de 8 000 € (catégorie A) ; 

  • salarié 2 : rémunération de 4 200 €  (catégorie B) ; 

  • salarié 3 : rémunération de 5 500 € (catégorie A) ; 

  • salarié 4 : rémunération de 2 500 € (catégorie C) ; 

  • salarié 5 : rémunération de 3 200 € (catégorie B)  ; 

  • salarié 6 : rémunération de 2 800 € (catégorie C) ; 

  • salarié 7 : rémunération de 2 200 € (catégorie C) ; 

  • salarié 8 : rémunération de 2 900 € (catégorie C). 

➡️ Le calcul du salaire des salariés de la catégorie C correspond à : (2500 + 2800 + 2200 + 2900) / 4 = 2 600 €

Le salaire moyen de votre entreprise pour les salariés de catégorie C est donc de 2 600 €. 

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À quoi sert le calcul du salaire moyen de votre entreprise ? 

En tant qu’employeur, le calcul du salaire moyen vous permet de savoir comment votre entreprise se situe par rapport au salaire moyen français. En effet, les salariés comparent souvent leur salaire par rapport à d’autres entreprises, et ce calcul peut donc vous permettre de vous positionner. 

Plus un salarié est satisfait de son salaire, plus la satisfaction du salarié à un impact positif sur son travail et sur le turnover de l'entreprise. 

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