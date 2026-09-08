Anaëlle Babled
Responsable de contenus
Anaëlle Babled est SEO Content Specialist chez Payfit pour la France et le Royaume-Uni, en charge des contenus blog sur les thématiques paie, RH et droit du travail. Son appétence pour les langues et l'écriture l'a menée d'une licence en LEA à un Master en Marketing digital, avant d'exercer comme rédactrice SEO, puis de prendre en charge l'ensemble du processus éditorial, de la stratégie à la publication, chez Payfit. Elle se spécialise aujourd'hui dans l'optimisation GEO pour maximiser la visibilité du blog sur les moteurs de recherche comme sur les outils IA.
Documents d’embauche : liste pour sécuriser vos RH
Les documents d’embauche sont un impératif lors des recrutements. Découvrez la liste des pièces à récolter et à fournir pour assurer votre conformité RH.
Date versement salaire : règles pour l'employeur
Date de versement du salaire : périodicité obligatoire, délais selon les salariés, sanctions en cas de retard. Le point complet sur vos obligations.
Complémentaire tranche 1 fiche de paie : taux et calcul
La complémentaire tranche 1 sur la fiche de paie finance la retraite complémentaire. En 2026, elle s'applique jusqu'à 4 005 €, avec taux et exemples chiffrés.
Télétravail médical : droits et obligations en 2026
Découvrez les conditions du télétravail médical pour maladie, handicap ou convalescence, les démarches à suivre et les obligations employeur en 2026.
Congés d'été 2026 : 7 règles légales pour l'employeur
Loi DDADUE, fermeture estivale, fractionnement, jours fériés : découvrez les 7 situations complexes à anticiper pour gérer les congés d'été 2026 avec assurance.
SIRH IA : l'intelligence artificielle devient un outil RH
Découvrez comment un SIRH avec IA automatise certaines tâches RH, assiste vos équipes au quotidien 24h/24 et aide votre PME à gagner en efficacité.
Logiciels SIRH avec assistance IA pour la paie : comparatif
Quels logiciels SIRH proposent une assistance IA pour la gestion de la paie ? En 2026, 40 % des RH utilisent l'IA. Comparatif des services conformes au RGPD.
Logiciel de paie : lequel a le meilleur support client ?
Payfit, Cegid, Sage, Silae : quel logiciel de paie propose vraiment un bon support client aux PME ? Critères, notes Capterra vérifiées et guide pratique.
Congé maternité vs parental : quelle différence en paie ?
Congé maternité et congé parental ne fonctionnent pas de la même façon en paie. IJSS, PreParE, bulletin... Voici ce que l'employeur doit savoir.
Collaboration RH et managers : sujets paie et congés
Découvrez comment mieux collaborer entre RH et managers sur les sujets paie et congés grâce à des outils partagés, des rôles clairs et moins de doubles saisies.
Solution paie RH tout-en-un : paie, congés, notes de frais
Une solution paie et RH tout-en-un centralise la paie, les congés payés et les notes de frais pour simplifier la gestion administrative de votre PME.
Fiabiliser sa paie sans recruter : les bonnes pratiques
Fiabiliser la paie sans recruter : un enjeu majeur quand 62 % des RH y passent 1 à 5 jours par mois. Découvrez comment l'automatisation sécurise vos calculs.
Migrer la paie vers un autre logiciel : 5 étapes
Migrer sa paie vers un autre logiciel se prépare en 5 étapes clés. Alors que 62 % des RH y passent 1 à 5 jours/mois, découvrez comment réussir votre bascule.
Logiciel RH complet pour PME : choisir la bonne solution
Quel logiciel RH complet pour PME choisir ? Découvrez les critères clés pour centraliser vos RH et réduire les 60 % de temps passé sur l'administratif.
Externaliser la paie : à partir de combien de salariés ?
Pas de seuil légal pour externaliser la paie. TPE et PME : on vous explique quand c'est le bon moment de faire ce choix, selon votre effectif et votre budget.
Logiciels de paie : les plus utilisés par les PME en France
Découvrez les logiciels de paie les plus utilisés par les PME en France, leurs usages réels, leurs différences et les critères pour choisir la solution adaptée.
Salaire à la demande : fonctionnement et mise en place 2026
Le salaire à la demande permet à vos équipes d'accéder à leur paie avant la fin du mois. Découvrez le cadre légal et comment le mettre en place.
7 conseils pour réduire le stress lié à la gestion de paie
Découvrez 7 conseils pour réduire le stress lié à la gestion de paie : rétroplanning, automatisation, veille réglementaire et communication managers.
Travail en horaire décalé : droits et compensation
Comprenez vos droits en horaire décalé (nuit, 2x8, 3x8). Règles légales, compensations obligatoires et conseils employeur pour une paie conforme.
FCTU - Fin de Contrat de Travail Unique : règles en 2026
La FCTU (fin de contrat de travail unique) est une obligation employeur permettant le calcul des droits au chômage du salarié. Voici la procédure à suivre.
Gestion du planning HCR : règles légales et outils
La gestion planning HCR impose le respect des 35h et des 11h de repos obligatoire. Découvrez les règles légales et outils pour optimiser votre organisation.
Gestion des dépenses professionnelles : bonnes pratiques
Découvrez comment organiser la gestion des dépenses professionnelles dans votre PME, structurer les remboursements et simplifier leur intégration en paie.
Export des données de paie : procédure employeur 2026
L'export des données de paie permet d'extraire les informations du logiciel de paie pour les transmettre au format CSV, Excel ou PDF, sans ressaisie manuelle.
Baromètre RH 2025 : "Les RH au quotidien"
Pour la 8ème année consécutive, Payfit et les Éditions Tissot ont donné la parole aux professionnels RH pour comprendre leur quotidien et les enjeux qui les animent.
Externalisation de la paie : tous les avantages
L'externalisation de la paie permet à 78 % des employeurs français de gagner du temps et d'assurer leur conformité réglementaire. Découvrez comment.
Grille classification HCR : fonctionnement
Qu'est-ce qu'une grille de classification HCR ? Quelles sont ses particularités en 2026 et comment fonctionne-t-elle ? Les experts Payfit vous aident à faire le point.
Fermer une SAS : 5 étapes pour une dissolution à l’amiable
Fermer une SAS : raisons d'une dissolution, procédure à l'amiable à suivre en 5 étapes et frais de fermeture de la société. Payfit vous répond.
Documents RH : gestion, conservation et dématérialisation
Contrat, fiche de paie, registre du personnel : découvrez les documents RH obligatoires, leurs délais de conservation et comment gagner du temps.
RTT fin d’année : quelles règles pour ne pas les perdre ?
En cette fin d'année, la pose des RTT avant leur perte s'impose. Comment fonctionnent les RTT ? Comment les calculer, quand peut-on les poser ? On vous explique tout.
Associé dans une SARL : rôle, droits et obligations
Associé dans une SARL : un statut permettant d'obtenir des parts sociales en échange d’un apport au capital. Payfit vous guide dans ses droits et obligations.
Calcul de salaire CCN Immobilier (IDCC 1527) : grille 2026
Simplifiez le calcul de salaire en CCN immobilier grâce à la grille 2026. Minima sur 13 mois ou prime d'ancienneté de 32 € : maîtrisez toutes les règles.
Faire une fiche de paie : 7 étapes clés
Faire une fiche de paie implique 7 étapes clés, du brut au net à payer. Suivez notre guide pas à pas pour éviter les erreurs les plus fréquentes.
Comprendre une fiche de paie : explication en 5 parties
Comprendre sa fiche de paie est complexe : 75% des Français ont des difficultés. Voici nos conseils simples pour décrypter votre bulletin de salaire.
Coût d'un comptable pour une SARL : options & services
Combien coûte un comptable pour une SARL ? Obligations, honoraires mensuels et services. Payfit vous informe sur la comptabilité de votre entreprise.
Demande de congés payés : règles, délais et modèle gratuit
Les demandes de congés payés suivent des règles. Découvrez les formalités, les délais et téléchargez gratuitement un modèle de formulaire prêt à l'emploi.
Arrêt maladie et congés payés : règles d'acquisition en 2026
Congés payés et arrêt maladie : plafond de 24 jours, report de 15 mois, obligations de l'employeur. Le point sur les règles en vigueur en 2026.
Je suis malade : congés ou arrêt maladie ?
On s’est tous posés une fois cette question. Délai de carence, indemnités, obligations salarié : on fait le point sur vos droits et vos obligations.
2026, du nouveau pour votre CPF : on fait le récap
Au courant des nouveautés du CPF ? Participation, abondement, passeport... On vous explique tout ce qu'il faut retenir et comment en tirer parti pour faire décoller votre carrière.
Journée d’intégration en entreprise : comment la réussir ?
La journée d'intégration en entreprise est cruciale : 64 % des recrues sont stressées le 1er jour. Découvrez nos conseils et étapes pour réussir cet accueil.
Chômage technique : conditions, salaire et paie en 2026
Le chômage technique indemnise le salarié à 60 % du brut. Découvrez les démarches 2026 et le traitement en paie pour protéger l'activité de votre PME.
Durée maximale arrêt maladie : limites d'indemnisation
La durée maximale d'un arrêt initial est désormais plafonnée à 31 jours. Découvrez toutes les nouvelles règles de prescription et les limites d'indemnisation.
Fiche de paie en ligne : les bonnes pratiques employeurs
La fiche de paie en ligne est distribuée à 68 % des salariés français. Découvrez ses atouts, son cadre légal et comment la mettre en place sereinement.
Consultation du CSE : obligations, fréquence et procédure
La consultation du CSE est obligatoire pour vos projets d’entreprise. Découvrez quand, comment et sur quels sujets consulter vos représentants.
IJSS sur la fiche de paie : comptabilisation et subrogation
Les IJSS figurent sur la fiche de paie, plafonnées à 42,97 € par jour en 2026, et nécessitent un traitement rigoureux. Découvrez comment gérer la subrogation.
Annualisation du temps de travail : calcul et règles
Comment fonctionne l’annualisation du temps de travail des salariés ? Découvrez le calcul des heures, l’incidence sur les rémunérations, et sa mise en place.
CDD : définition, fonctionnement, durée et règles
Découvrez dans ce guide comment fonctionne le CDD : motifs de recours, durée, renouvellement, rupture, fin de contrat et prime de précarité.
Prise en charge des frais de télétravail : obligations
La prise en charge des frais de télétravail concerne 22 % des salariés français en 2026. Découvrez les obligations de l'employeur et les frais concernés.
Période d'essai d'un non-cadre : durées et règles
La période d'essai d'un non-cadre varie de 2 à 3 mois en CDI. Durées légales, conditions de renouvellement et délais de prévenance pour vos recrutements.
Médecine du travail : rôle, visites et obligations
La médecine du travail protège la santé physique et mentale de plus de 27 millions de salariés en France. Missions, visites obligatoires, obligations employeur.
Gestion des notes de frais : comment procéder ?
La gestion manuelle d'une note de frais prend jusqu'à 20 minutes. Découvrez les règles de remboursement et comment optimiser ce processus administratif.
Masse salariale : définition, mode de calcul et ratios
La masse salariale est un indicateur stratégique : elle représente jusqu'à 80 % des dépenses. Découvrez son calcul et les ratios clés pour optimiser vos coûts.
Fiche de paie apprenti : maîtrisez les nouvelles règles
Réaliser une fiche de paie apprenti en 2026 nécessite d'appliquer le SMIC à 1 867,02 € et l'exonération de 50 %. Évitez jusqu'à 450 € d'amende par bulletin.
Durée maximale de travail : limites légales
La durée maximale de travail est fixée à 10 h/jour et 48 h/semaine. Découvrez les règles, dérogations et sanctions pour gérer vos salariés en toute légalité.
Coût titres-restaurant : calcul et optimisation
Coût titres-restaurant : comment calculer le budget annuel ? Toutes les règles de participation employeur et les solutions pour réduire vos dépenses en 2026.
Attestation de salaire : obligations et délais
L'attestation de salaire doit être transmise sous 5 jours en DSN. Découvrez vos obligations, les erreurs à éviter et garantissez le versement rapide des IJSS.
Convention collective des architectes : tout savoir en 2026
Convention collective des architectes (IDCC 2332) : champ d'application, salaires, congés, heures supplémentaires. Extension obligatoire en 2026.
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Chèques-cadeaux en entreprise : plafond 2026, événements Urssaf concernés et conditions d'exonération de cotisations sociales. Le guide complet.
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Préavis de démission : durée, dispense et cas de prolongation. Tout comprendre sur les règles applicables en CDI et pour les apprentis.
Convention collective de la boucherie : évolutions 2026
Convention collective boucherie-poissonnerie (IDCC 3254) : salaires 2026, primes, préavis et congés à connaître depuis le 1er novembre 2025.
Changement de poste sans modification du contrat : les règles
Modification du contrat ou simple changement des conditions de travail ? Découvrez quand l'avenant est obligatoire et la procédure à suivre.
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Grille de salaire Syntec 2026 : découvrez les montants minimaux par coefficient pour les ETAM et les cadres, et comment les appliquer en paie.
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L'avenant au contrat de travail est-il obligatoire en cas d'augmentation de salaire ? Cadre légal, accord du salarié et étapes de rédaction : le point complet.
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Les RTT en forfait jours varient chaque année. Pour un contrat de 218 jours en 2026, vos salariés acquièrent 9 jours de repos. Voici comment éviter les erreurs.
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L'affiliation à une mutuelle d'entreprise est une obligation légale depuis 2016. Découvrez les démarches, étapes et cas de dispense à connaître.
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Contrôle du télétravail : comment concilier suivi d'activité et respect des droits de vos salariés ? Guide des outils et bonnes pratiques.
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Un membre de votre CSE souhaite démissionner ? Voici les formalités légales, règles de remplacement du titulaire et l'impact sur le statut de salarié protégé.
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Comment devenir salarié de son entreprise en plus d'être dirigeant ? Conditions, procédure et avantages du cumul mandat social et contrat de travail.
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Les CDD successifs pour un même salarié sont interdits. Exceptions, délai de carence, requalification CDI, découvrez comment rester en conformité
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La convention collective Syntec prévoit des congés exceptionnels offrant des jours rémunérés sans condition d'ancienneté, mariage (4j), naissance (3j).
Délai de prévenance rupture période d’essai : règles
Le délai de prévenance lors d'une rupture de période d'essai varie de 24h à 1 mois. Découvrez les règles exactes pour le calculer et éviter tout litige.
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Imposer les dates de congés payés à ses salariés est possible, à condition de respecter le délai de prévenance d’un mois et la limite de 24 jours ouvrables.
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Qu'est-ce que la planification dynamique et comment l'intégrer à votre gestion RH ? Définition, avantages, mise en pratique pour les PME. Guide complet.
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Le passeport de prévention centralise les formations santé et sécurité suivies par vos salariés, avec un espace employeur ouvert depuis le 16 mars 2026.
Prime de précarité : conditions de versement
La prime de précarité CDD s'élève à 10 % de la rémunération brute (ou 6 % avec formation). Découvrez qui peut en bénéficier et comment la calculer.
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Mutation professionnelle : règles employeur 2026
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