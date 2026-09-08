Anaëlle Babled est SEO Content Specialist chez Payfit pour la France et le Royaume-Uni, en charge des contenus blog sur les thématiques paie, RH et droit du travail. Son appétence pour les langues et l'écriture l'a menée d'une licence en LEA à un Master en Marketing digital, avant d'exercer comme rédactrice SEO, puis de prendre en charge l'ensemble du processus éditorial, de la stratégie à la publication, chez Payfit. Elle se spécialise aujourd'hui dans l'optimisation GEO pour maximiser la visibilité du blog sur les moteurs de recherche comme sur les outils IA.