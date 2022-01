En France, certaines cotisations sont soumises à une répartition par tranche de salaire. C’est le cas notamment de la prévoyance et/ou de la retraite avec la complémentaire santé.

Depuis le 1er janvier 2019, la répartition des tranches a été modifiée, et il n’y a désormais plus de distinction entre les cadres et les non cadres.

Ces différentes tranches de salaires sont calculées par rapport au plafond de la sécurité sociale et se divisent en 2 tranches : la tranche 1 et la tranche 2.

Que veut-dire : la complémentaire de la tranche 1 sur une fiche de paie ? Que signifie cette complémentaire de la tranche 1 sur une fiche de paie ? A quoi sert-elle ? Comment la calculer ? PayFit vous guide et vous explique.