À retenir La complémentaire tranche 1 finance la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO .

Elle concerne tous les salariés du secteur privé affiliés au régime.

Elle est calculée sur la part du salaire comprise entre 0 € et le plafond mensuel de la Sécurité sociale .

Son coût est partagé entre le salarié et l'employeur.

Sur le bulletin de salaire, une ligne intitulée “Complémentaire tranche 1” figure dans la rubrique dédiée à la retraite. Cette cotisation est obligatoire pour la majorité des salariés du secteur privé affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

Son objectif est de financer la retraite complémentaire des salariés. En contrepartie des cotisations versées tout au long de la carrière, des points de retraite sont acquis par le salarié ; ces points seront ensuite convertis en pension au moment de son départ à la retraite.

Le montant de cette cotisation dépend de la rémunération brute. Il est calculé sur une partie spécifique du salaire appelée la "tranche 1", qui est définie en fonction du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

À quoi correspond la tranche 1 sur une fiche de paie ?

Que l’on soit salarié ou employeur, il est essentiel de bien comprendre une fiche de paie. Certaines cotisations sociales ne sont pas calculées sur l'intégralité du salaire, mais uniquement sur une partie de celui-ci. Pour cela, la rémunération est répartie en plusieurs tranches déterminées en fonction du plafond de la Sécurité sociale.

Depuis le 1er janvier 2019, le système de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO applique les mêmes tranches à tous les salariés, qu'ils soient cadres ou non-cadres.

En 2026, les tranches sont les suivantes :

Tranche Rémunération concernée (2026) Tranche 1 De 0 € à 4 005 € (1 PMSS) Tranche 2 De 4 005,01 € à 32 040 € (8 PMSS)

La ligne "Complémentaire tranche 1” correspond donc à la cotisation calculée sur la partie de votre rémunération comprise entre 0 € et 4 005 € brut par mois.

Si votre salaire dépasse ce plafond, la partie excédentaire est soumise aux cotisations de tranche 2.

Qui est concerné par la complémentaire tranche 1 ?

La complémentaire tranche 1 concerne tous les salariés du secteur privé, cadres comme non-cadres, affiliés au régime de retraite AGIRC-ARRCO, quel que soit leur contrat de travail. Elle s'applique sur la part de rémunération qui ne dépasse pas le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Pourquoi cette cotisation apparaît-elle sur votre bulletin de salaire ?

La complémentaire tranche 1 est une cotisation de retraite complémentaire obligatoire. Les sommes versées servent à financer le régime AGIRC-ARRCO et permettent aux salariés d'acquérir des points de retraite complémentaire.

Plus un salarié cotise au cours de sa carrière, plus il accumule de points. Au moment du départ à la retraite, ces points sont convertis en pension complémentaire, qui vient s'ajouter à la retraite de base versée par l'Assurance retraite.

Cette cotisation apparaît généralement dans la rubrique “Retraite complémentaire” de votre fiche de paie..

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Le calcul de la cotisation repose sur trois éléments :

la base de calcul (le salaire brut soumis à cotisation) ;

le taux applicable ;

la répartition entre l'employeur et le salarié.

Concrètement, il suffit d'appliquer le taux de cotisation à la part du salaire relevant de la tranche 1.

📌 Exemple 1 : un salarié perçoit un salaire brut mensuel de 3 000 €. Son salaire étant inférieur au plafond mensuel de la Sécurité sociale, l'intégralité de sa rémunération relève de la tranche 1. Les cotisations de retraite complémentaire sont donc calculées sur ces 3 000 €.

📌 Exemple 2 : un salarié gagne 5 500 € brut par mois. Sa rémunération est répartie comme suit :

4 005 € relèvent de la tranche 1 ;

1 495 € relèvent de la tranche 2.

Les cotisations sont calculées séparément sur chacune de ces tranches.

Quels sont les taux de la complémentaire tranche 1 en 2026 ?

Les cotisations de retraite complémentaire sont réparties entre le salarié et l'employeur.

En 2026, les taux applicables sur la tranche 1 sont les suivants :

Cotisant Taux Salarié 3,15 % Employeur 4,72 %

Le montant prélevé sur le salarié apparaît directement sur sa fiche de paie et vient diminuer son salaire net. L'employeur prend en charge le reste de la cotisation.

Cette répartition entre salarié et employeur s'applique à l'ensemble des cotisations de retraite complémentaire, qu'elles relèvent de la tranche 1 ou de la tranche 2.

💡 Bon à savoir : certaines entreprises choisissent de prendre en charge une part plus importante des cotisations de retraite complémentaire afin d'offrir un avantage social à leurs salariés.