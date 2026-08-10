À retenir L’ externalisation de paie d’une entreprise peut se faire intégralement ou en partie .

Près de 8 employeurs français sur 10 (78 %) utilisent déjà une solution externe pour leur gestion de la paie, un taux supérieur à la moyenne européenne (72 %).

Il est possible de déléguer sa gestion de paie à un logiciel, à un service en ligne ou à un prestataire dédié.

L’externalisation de paie offre de nombreux avantages comme le gain de temps et l’expertise d’un professionnel pour s’assurer de la conformité de sa gestion de paie. Toutefois, selon le niveau d’accompagnement choisi, elle peut être coûteuse et entraîner une perte de maîtrise du processus.

En France, la gestion de la paie des salariés peut s’avérer longue et complexe. Ce n'est pas un hasard si l'externalisation progresse fortement : en France, 78 % des employeurs ont déjà recours à une solution externe pour leur paie, contre 72 % en moyenne en Europe. Cette tendance s'explique par la complexité croissante de la réglementation sociale et fiscale.

Pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), il s’agit d’une mission aux multiples contraintes, surtout sans connaissance préalable sur le sujet. Pour être efficace, elle requiert des compétences à la fois juridiques, fiscales, sociales ou encore administratives.

C'est pourquoi de nombreuses entreprises optent pour l'alternative d'externaliser leur gestion de paie, et font appel à un prestataire externe, tel qu’un expert-comptable, une société ou un service d’externalisation de la paie.

Qu’est-ce que l’externalisation de la paie ?

Qu’est-ce que l’externalisation de la paie ?

L'externalisation de la paie est une solution stratégique de plus en plus prisée par les entreprises souhaitant simplifier leur gestion administrative.

Externaliser la paie signifie déléguer la gestion de la paie à un prestataire, une société ou un cabinet, spécialisé en externalisation de paie. L’employeur confie donc la gestion de la paie à une personne extérieure à l’entreprise.

Le fait de procéder à l’externalisation de la paie permet à l’entreprise :

de ne plus gérer l’ édition des bulletins de paie ;

de se décharger des diverses déclarations sociales comme la DSN (Déclaration Sociale Nominative) par exemple.

L’entreprise peut également décider d’externaliser l’ensemble du processus des ressources humaines à une entreprise externe : on parle alors d’externalisation RH.

💡 Bon à savoir : il existe plusieurs niveaux d’externalisation des fiches de paie pour simplifier la gestion administrative des entreprises.

Quels sont les différents types d'externalisation de la paie ?

Externalisation de la paie partielle

L’employeur peut décider de procéder à une externalisation de la gestion de la paie partielle.

Dans ce cas, le prestataire de paie fournit seulement à l’entreprise un outil pour faciliter la gestion de la paie. C’est alors le responsable de l’entreprise qui utilise l’outil fourni, mais c’est toujours lui qui s’occupe de la paie.

Pour générer les bulletins de paie, l’employeur n’a donc qu’à entrer les données dans l’outil de gestion de la paie, le plus souvent un logiciel.

💡 Bon à savoir : les logiciels de paie sont conçus pour gagner en efficacité et en temps grâce à la production automatique des bulletins de salaire.

Externalisation de la paie totale

L’entreprise peut également décider d’externaliser totalement la gestion de la paie.

Ainsi, aucune étape du processus de paie n’est gérée en interne : il est entièrement pris en charge par une entreprise extérieure (cabinet d’experts-comptables ou société ou service spécialisé).

⚠️ Attention : le fait d’externaliser totalement la paie implique de nombreux échanges avec l’entreprise extérieure et donc une potentielle perte de temps en communication. Par exemple, pour produire les fiches de paie, l’employeur doit transmettre l’ensemble des informations nécessaires à son expert-comptable (notamment les éléments variables de paie). Il recevra ensuite, sous quelques jours, les bulletins de paie de ses salariés. Si ces derniers contiennent des erreurs, il faudra se tourner de nouveau vers l’expert-comptable pour qu’il procède aux rectifications.

Le service managé : une troisième voie

Entre l'outil que vous pilotez seul et la délégation totale à un cabinet, une troisième option émerge : le service de paie managé. Vous transmettez vos éléments variables de paie, une équipe d'experts dédiée prend en charge la génération des bulletins et les déclarations sociales, et une intelligence artificielle intégrée détecte les anomalies avant même la clôture de la paie.

Contrairement à l'externalisation totale classique, vous gardez un œil en temps réel sur chaque étape : saisie, vérification, génération des bulletins, validation, déclarations. Rien n'est une boîte noire.

💡 Bon à savoir : vous restez l'employeur déclarant auprès de l'Urssaf, mais l'équipe dédiée prend en charge la conformité opérationnelle de la paie qu'elle traite pour vous.

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Pourquoi externaliser la paie ?

Externaliser la paie présente un avantage non négligeable : l’employeur est enfin déchargé d’une mission longue, fastidieuse, complexe et avec peu de valeur ajoutée. Il peut alors consacrer le temps de travail gagné à meilleur escient.

De plus, lorsqu’une TPE ou PME ne dispose pas des ressources ou du temps nécessaires, l’externalisation de la paie auprès d’un service spécialisé permet de :

bénéficier des compétences d’experts ;

s’assurer d’être en conformité face aux évolutions fréquentes des réglementations.

💡 Bon à savoir : avec les services de paie les plus récents, une intelligence artificielle intégrée va plus loin : elle anticipe les échéances, détecte les anomalies avant la validation des bulletins, et vous alerte en amont plutôt que de simplement exécuter une commande.

Quels sont les avantages et inconvénients de l’externalisation de la paie ?

Selon les entreprises, leurs spécificités et leurs besoins, le recours à l’externalisation de la paie présente des avantages et des inconvénients.

Avantages de la paie externalisée

Voici les principaux avantages de l’externalisation de la paie :

gain de temps : l’externalisation totale ou partielle de la paie permet à l’employeur de gagner un temps précieux, soit en passant par un logiciel simplifiant la démarche, soit en confiant ces tâches à un prestataire ;

réduction des coûts : le prix des solutions et services en ligne étant adapté aux budgets des entreprises, l’externalisation de la paie offre une meilleure rentabilité qu’une gestion interne de la paie grâce au gain de temps de travail effectif ;

expertise juridique : le prestataire qui gère votre paie est un expert en paie et RH . Il offre donc un service de qualité en conformité avec toutes les prescriptions juridiques en droit du travail ;

moins d’erreurs : confier la paie à un expert réduit le risque d’erreurs lorsque les règles juridiques fiscales et sociales changent. En cas d’anomalie détectée après transmission de la DSN mensuelle, un prestataire professionnel gère automatiquement la génération et l’envoi d’une DSN de substitution.

Inconvénients de la paie externalisée

Toutefois, comme pour tout, il existe des inconvénients à l’externalisation de la paie :

dépendance : en cas d’externalisation totale, l’entreprise perd la maîtrise de sa paie et peut devenir dépendante de l’entreprise prestataire ;

perte d’évolution des compétences de l’employeur : il est fréquent que l’employeur se renseigne moins concernant la paie et les RH s’il externalise la paie.

Quel est le coût de l’externalisation de la paie ?

Si vous choisissez d’externaliser la paie de vos salariés, le tarif des prestations reste un élément important à prendre en compte. Assurez-vous qu’il est conforme à votre budget que votre entreprise sera capable d’assumer le coût.

Les coûts varient en fonction de plusieurs critères comme :

l’effectif de l’entreprise ;

le niveau d’accompagnement souhaité (externalisation totale ou partielle) ;

la complexité de la paie (convention collective, variables de paie, etc.) ;

et bien évidemment, le prestataire sélectionné.

À ce titre, le coût de l’externalisation de la paie pour une PME ne sera pas le même que pour une entreprise de plus de 500 salariés.

💡 Bon à savoir : en moyenne, le prix d’un outil externalisé oscille entre 15 et 30 € par fiche de paie.

Parmi les différents prestataires possibles pour externaliser sa paie, PayFit vous permet de gérer votre paie simplement sans sacrifier le respect de la réglementation ni la tranquillité d’esprit. Le service prend en charge la centralisation de vos données, l’établissement des fiches de paie en conformité avec les règles de votre secteur et de vos déclarations sociales. Nous gérons la paie et vous n’avez plus qu’à la valider.