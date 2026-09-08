

Pour répondre aux besoins de leur activité, certaines entreprises emploient des salariés pour travailler hors des plages horaires habituelles.

Le travail en horaire décalé désigne toute organisation du temps de travail en dehors des horaires standards de journée (7h-20h). Il englobe le travail de nuit, le travail posté (2x8, 3x8), les horaires du soir et les horaires très matinaux. Seul le travail de nuit fait l’objet d’un encadrement légal strict (selon les articles L3122-1 à L3122-24 du Code du travail). Les autres horaires décalés relèvent principalement de la convention collective.

Toutefois, l’employeur doit veiller à prévenir les risques pour la santé de ses salariés liés au décalage des rythmes de vie engendrés par ces horaires atypiques.

Qu’appelle-t-on exactement "travail en horaire décalé" ?

Le travail en horaire décalé désigne tout aménagement du temps de travail qui sort des plages horaires habituelles de journée (c’est-à-dire 7h-20h, 5 jours par semaine du lundi au vendredi, considéré comme le schéma ordinaire).

Il regroupe différentes formes d’horaires atypiques tels que :

le travail de nuit ;

le travail posté (2x8, 3x8) ;

le samedi, le dimanche ou les jours fériés ;

les astreintes ;

le soir ;

ou encore très tôt le matin.

💡 Bon à savoir : en France, la loi ne donne pas de définition précise du terme “horaires décalés”. Toutefois, elle encadre scrupuleusement la durée légale de travail ainsi que le travail de nuit.

Quelles sont les règles légales applicables selon le type d’horaire ?

Le Code du travail établit un cadre strict pour le travail de nuit. Pour les horaires décalés hors nuit légale, c’est la convention collective applicable qui fixe les normes et les compensations.

Le cadre légal du travail de nuit

Selon l’article L3122-2, la définition du travail de nuit concerne toute période de 9 h consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h du matin.

Un employeur qui souhaite employer des salariés pour exercer de nuit doit respecter les règles suivantes :

légalement, “la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures” ;

sa durée maximale de travail quotidienne est limitée à 8 h par jour (art. L3122-6) soit 40 h par semaine sur 12 semaines (L3122-7) ;

un salarié a le statut de " travailleur de nuit “dès lors qu’il “ accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes” (ou ≥270 h/an sur 12 mois consécutifs (art. L3122-23).

La loi insiste sur le caractère exceptionnel du travail de nuit (art. L3122-1). C’est pourquoi, en 2024, 11 % des salariés ont travaillé de nuit (contre 27 % le soir et 22 % le dimanche) selon l’INSEE.

Les règles du travail posté et les rotations

Parmi les travailleurs aux horaires atypiques, certains exercent en travail posté.

Aussi appelés travail en rotation, les horaires postés fonctionnent avec plusieurs équipes qui se relaient en suivant un roulement pour assurer la continuité de la production ou des services de leur entreprise.

L’organisation la plus courante est :

le travail en 2x8 (“deux-huit”) impliquant 2 équipes (une le matin et une l’après-midi) ;

et le travail en 3x8 (souvent appelé “ les trois-huit”) avec 3 équipes qui se succèdent sur des cycles de 8 heures dont une la nuit.

👉 À noter : qu’ils exercent en 2x8 ou 3x8, les salariés en horaires postés bénéficient de la durée de travail et des temps de pause réglementaires.

Les règles sur les horaires du soir

La législation ne donne pas de statut légal particulier à un salarié qui travaille en dehors des plages de nuit définies légalement.

Toutefois, un salarié aux horaires décalés peut avoir droit à des compensations fixées par la CCN applicable selon son secteur d’activité.

📌 Exemple : la convention collective nationale HCR prévoit des règles spécifiques d’organisation du temps de travail (comme la gestion des coupures en cas de service du midi et du soir).

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Quelles compensations le salarié en horaire décalé peut-il obtenir ?

La loi et les conventions collectives prévoient différentes compensations pour les travailleurs en horaire décalé.

Ce que dit la loi sur les contreparties légalement obligatoires du travailleur de nuit

Pour le travail de nuit, la loi impose des contreparties obligatoires sous forme de :

repos compensateur ;

et/ou d’une éventuelle compensation salariale (Art. L3122-8).

⚠️ Attention : contrairement à une idée reçue, la loi ne fixe aucun taux de majoration minimum pour le travail nocturne. C’est la convention collective qui détermine les montants exacts.

Ce que prévoient les conventions collectives

Les contreparties pour les salariés en horaires décalés (qu’il s’agisse du nombre de jours de repos compensateur octroyés ou des taux de majoration) varient selon les conventions collectives ou les accords d’entreprise.

📌 Exemple : la CCN boulangerie-pâtisserie prévoit une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures, tandis que la CCN de l’industrie chimique fonctionne avec un système de prime pour les équipes de nuit ou du dimanche.

Pour vous aider, il convient de vous reporter à votre convention collective. Le logiciel Payfit applique automatiquement les bons taux selon la CCN paramétrée pour optimiser votre gestion de paie.



Quelles protections particulières s’appliquent au travailleur en horaire décalé ?

Grâce à son statut, le travailleur de nuit a droit à plusieurs mesures de prévention pour protéger sa santé.

Il doit bénéficier :

d’un suivi médical renforcé pour s’assurer de son état (L3122-11) ;

d’une priorité dans l’entreprise pour passer à un poste de jour (L3122-13) ;

et d’une protection contre le licenciement lié à son inaptitude nocturne (L3122-14).

⚠️ Attention : avant de mettre en place ou de modifier une organisation en travail de nuit, l’employeur doit consulter le médecin du travail (art. L3122-10 du Code du travail) et, si applicable, le CSE.

En effet, selon l’INRS (l’Institut National de Recherche et de Sécurité), les horaires atypiques peuvent entraîner des risques professionnels et impacter la santé des salariés. Le manque d’exposition à la lumière et la dette de sommeil peuvent provoquer des troubles de la vigilance, de la fatigue chronique ou le développement de pathologies. Ces conséquences sont directement liées à la désynchronisation entre l’horloge biologique et le rythme de travail.

C’est pourquoi un salarié peut refuser les horaires de nuit si cela est incompatible avec ses obligations familiales (garde d’enfant, proche dépendant). Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (art. L3122-12 du Code du travail).

Les heures de nuit et leurs majorations s’intègrent dans le bulletin de paie comme éléments variables de paie.

Pour cela, l’employeur doit :

suivre précisément les heures effectuées , notamment en mettant en place le pointage précis de son personnel ;

et appliquer les bons taux en cas de majoration des heures de nuit prévus par sa convention collective.

Les majorations de nuit sont intégrées dans le bulletin de paie comme un élément de rémunération. Elles sont donc soumises à cotisations sociales (et ne bénéficient pas d’exonération spécifique).

💡 Bon à savoir : Payfit gère automatiquement les majorations d’heures de nuit selon la CCN appliquée pour plus de 20 000 entreprises françaises ainsi que les heures supplémentaires.

