À retenir Un salarié en CDI (ou un apprenti en alternance) qui présente sa démission est en principe tenu d’effectuer une période de préavis avant la rupture effective du contrat de travail.

Dans la plupart des cas, la durée du préavis n’est pas imposée par la loi . Elle est fixée par la convention collective, l’usage ou les termes du contrat de travail.

Le salarié peut être dispensé du préavis de démission dans plusieurs cas : grossesse, éducation d’un enfant ou création d’entreprise. Le salarié peut également demander à en être dispensé. En outre, l’employeur peut décider unilatéralement de dispenser le salarié d’effectuer un préavis, mais il doit alors lui verser une indemnité compensatrice .

Les congés payés et arrêts maladie peuvent prolonger la durée du préavis : lorsque les congés étaient validés avant la notification de démission d’une part, et lorsque la maladie est due à des causes professionnelles d’autre part.

La démission est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, qui lui permet de quitter son emploi sans donner de motif à l’employeur.

Cependant, la démission ne signifie pas un départ immédiat. Le salarié qui souhaite mettre fin unilatéralement à son contrat de travail ne peut pas quitter son emploi immédiatement après avoir annoncé démissionner, il doit nécessairement effectuer un préavis de démission.

Qu’est-ce qu’un préavis de démission ?

Qu’est-ce qu’un préavis de démission ?

Le préavis est une période durant laquelle le salarié qui a donné sa démission doit continuer de travailler avant de pouvoir quitter l’entreprise.

Cette période permet notamment à l’employeur d’avoir le temps de recruter un nouveau collaborateur afin d'occuper le poste du salarié démissionnaire. Ce temps est par ailleurs nécessaire pour préparer les documents à remettre à la fin du contrat de travail, mais aussi informer les collègues et assurer que la passation se déroule dans les meilleures conditions.

Notez que le préavis de démission ne concerne que les salariés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et les apprentis en alternance.

💡 Bon à savoir : si le collaborateur souhaite quitter l’entreprise durant sa période d’essai, il ne s’agit pas d’une démission, mais d’une rupture de la période d’essai. Dans ce cadre, il est tenu de respecter un délai de prévenance, différent du délai de préavis.

Il n’existe pas de démission ni de préavis de démission pour les salariés en CDD. Le collaborateur souhaitant mettre fin à son CDD ne peut le faire que dans le respect de l’un des motifs de rupture anticipée du CDD.

⚠️ Attention : en cas de démission, les droits au chômage diffèrent d’un licenciement. Un collaborateur démissionnaire n’y a accès que sous certaines conditions, sauf en cas de rupture conventionnelle.

Quelle est la durée du préavis de démission ?

La durée du préavis de démission d’un salarié en CDI n’est pas toujours prévue par le Code du travail. Elle peut être fixée par le contrat de travail, la convention collective, le Code du travail, l'usage ou encore le droit local.

La loi prévoit toutefois un préavis de démission pour certaines professions en fonction de l’ancienneté :

VRP : 1 mois pendant la première année, 2 mois pendant la deuxième année, et 3 mois au-delà ;

journalistes : 1 mois en dessous de 3 ans d’ancienneté, et 2 mois au-delà.

Dans les autres cas, la durée du préavis de démission dépend en général du statut du collaborateur (ouvrier, employé, cadre, etc.), et de son ancienneté.

Par exemple, dans la convention collective HCR (Hôtel, Café, Restaurant), le préavis de démission est de 15 jours pour un salarié ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté, tandis qu’il est de 3 mois pour un cadre ayant plus de 2 ans d’ancienneté.

Le préavis commence à compter du jour de la notification de la démission par le collaborateur à l’employeur.

💡 Bon à savoir : le collaborateur doit respecter la durée du préavis prévue au contrat de travail si elle est plus courte que celle prévue par la convention collective, l’usage, la loi ou le droit local. De plus, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, la durée du préavis de démission d’un collaborateur en CDI est la même.

Le salarié peut-il être dispensé d’effectuer son préavis de démission ?

En principe, le respect du préavis est une obligation. Toutefois, il existe des situations où le collaborateur peut être dispensé de l'effectuer, que ce soit en vertu de la loi ou par accord entre les parties.

Dispense de préavis de démission prévue par la loi

La loi prévoit plusieurs cas de démission sans préavis. Le salarié démissionnaire est notamment dispensé d’effectuer son préavis dans les situations suivantes :

démission d’une collaboratrice pendant sa grossesse ;

démission pour élever un enfant ;

démission à la fin d’un congé pour création d’entreprise.

💡Bon à savoir : lorsqu'un salarié est un abandon de poste, et qu'il ne reprend pas le travail malgré une mise en demeure de l'employeur, il est considéré comme démissionnaire.

Dispense de préavis de démission à l'initiative du salarié ou de l’employeur

Lorsque le collaborateur notifie l’employeur de sa démission, il peut également lui soumettre une demande de dispense de préavis. L’employeur est libre d’accepter ou de refuser cette demande. Si l’employeur accède à la demande du collaborateur, il n’a pas à lui verser d’indemnité compensatrice de préavis pour la période du préavis qui n’a pas été effectuée.

L’employeur peut également être à l’initiative de la dispense de préavis de démission. Dans ce cas, il est tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération intégrale qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Dans les deux cas, la dispense de préavis peut être totale ou partielle et cette dernière peut intervenir à tout moment au cours du préavis de démission.

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Le salarié peut-il s’absenter pendant son préavis de démission ?

En principe, l’absence du collaborateur justifiée ou non au cours de son préavis de démission n’entraîne pas une prolongation du préavis. Toutefois, la loi prévoit des exceptions pour lesquelles l’absence du collaborateur peut être à l'origine d’une suspension ou d’une prolongation du préavis de démission.

Absence pour congés payés

Il existe 3 différentes situations de prise de congés payés pendant la durée du préavis de démission :

s’ils étaient validés avant la notification de la démission : le salarié prend ses vacances aux dates prévues, et le préavis est suspendu pendant cette période. Il est ensuite prolongé d’une durée équivalente aux congés payés ;

s’ils sont demandés durant le préavis : l’employeur peut accepter une demande de prise de congés payés pendant le délai de préavis. Il n’y a ni suspension ni prolongation du préavis ;

si l’entreprise ferme pendant le préavis : le préavis n'est ni suspendu ni prolongé, car le salarié est obligé de prendre ses congés payés.

Dans tous les cas, l’employeur et son collaborateur peuvent prévoir les choses différemment par commun accord.

💡Bon à savoir : le salarié peut aussi démissionner pendant ses congés payés, son préavis débute alors à son retour.

Absence pour arrêt de travail

Le délai de préavis du collaborateur démissionnaire n'est pas prolongé s’il est absent à raison d’une maladie ou d’un accident de nature non professionnelle.

En revanche, lorsque les arrêts de travail résultent de maladies professionnelles ou d’accidents de travail, les délais de préavis de démission sont prolongés pour une durée équivalente à celle du congé maladie.

💡Bon à savoir : le salarié peut donner sa démission durant son arrêt maladie. Le délai de préavis n'est pas prolongé, mais le salarié doit effectuer le préavis restant si son congé se termine avant la fin du préavis. Dans les cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le préavis est prolongé de la durée de l’arrêt maladie.

Que doit faire l'employeur en cas de non-respect du préavis de démission par le salarié ?

Si le salarié n’effectue pas son préavis de démission alors qu’il n’en a pas été dispensé, l’employeur est en droit de saisir le conseil de prud’hommes pour demander réparation de son préjudice.

Sur décision des prud’hommes, le collaborateur peut alors être condamné à verser une indemnité équivalente à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait effectué son préavis.

👉 À noter : que le salarié effectue son préavis ou non, une fois le contrat de travail rompu, l’employeur doit lui remettre les documents de fin de contrat.

En cas de doute sur la démission et les éventuelles indemnités à verser, nous vous aiguillons et vous assurons une procédure conforme à la législation en vigueur.