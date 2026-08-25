À retenir : Migrer sa paie vers un nouveau logiciel demande de préparer ses données, vérifier les paramétrages et tester les premiers bulletins avant la bascule.

La continuité de la DSN et la reprise des historiques salariés sont essentielles pour éviter les erreurs déclaratives.

Une migration réussie repose sur un calendrier clair , des contrôles réguliers et une bonne coordination entre les équipes .

Avec une préparation adaptée, le changement de logiciel de paie peut simplifier la gestion RH au quotidien.

Migrer sa paie vers un autre logiciel se prépare en plusieurs étapes : audit de l’existant, export des données historiques, paramétrage de la nouvelle solution et tests avant la première paie. En France, l’entreprise doit aussi assurer la continuité de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) et de ses obligations auprès de l’URSSAF.

Avec les bons repères, ce projet reste gérable, même sans expertise technique avancée.

Pourquoi et quand changer de logiciel de paie ?

Pourquoi et quand changer de logiciel de paie ?

On change de logiciel de paie lorsque les besoins de l’entreprise dépassent les capacités de l’outil actuel. Un manque d’automatisation, des mises à jour légales difficiles à suivre, un support peu réactif ou un coût de gestion trop élevé peuvent justifier une migration de logiciel de paie.

D’autres signaux doivent alerter : des bulletins souvent corrigés, des exports manuels, une DSN trop chronophage, une mauvaise intégration avec la comptabilité ou un outil qui ne suit plus la croissance de l’entreprise.

Le baromètre RH Tissot x PayFit 2026 montre aussi une évolution des usages. Les outils dédiés à la gestion de la paie sont utilisés par 67 % des services RH en 2026, contre 77 % en 2024. Dans le même temps, les SIRH complets progressent de 24 % à 35 %. Les entreprises ne changent donc pas seulement d’outil : elles cherchent souvent une solution plus globale.

Le début d’exercice reste le moment le plus simple pour migrer, car les compteurs repartent sur une nouvelle année. Une fin de trimestre ou une clôture annuelle peut aussi faciliter les contrôles. Toutefois, un changement de logiciel de paie en cours d’année reste possible si l’entreprise reprend correctement les cumuls, les congés et les données DSN.

Changer de solution de paie en janvier 2027 Télécharger notre guide

Quelles sont les étapes d’une migration de paie réussie ?

Une migration de paie réussie suit généralement 5 étapes : audit du système actuel, export des données historiques, paramétrage du nouveau logiciel, tests sur la première paie et basculement définitif. Voici le processus à suivre :

la première étape consiste à analyser l’existant. L’entreprise identifie ses règles de paie, ses conventions collectives, ses primes, ses absences, ses interfaces et ses irritants. Cet audit évite de reproduire les mêmes problèmes dans le nouvel outil ; ensuite, elle exporte les données de paie utiles : salariés actifs, bulletins, compteurs, historiques, contrats, organismes sociaux et paramétrages. Plus les données sont propres, plus la migration avance vite ; la troisième étape concerne le paramétrage du nouveau logiciel. Il faut vérifier les règles de cotisations, les profils salariés, les établissements, la convention collective, les rubriques de paie et les informations liées à la DPAE ; viennent ensuite les tests. L’entreprise compare les bulletins issus de l’ancien et du nouveau logiciel. Elle vérifie le brut, le net, les cotisations, les absences, les congés et les variables. Ce contrôle sécurise la première paie réelle ; enfin, l’entreprise bascule vers le nouvel outil et clôture sa première paie.

⚠️ Attention : assurez-vous de maintenir la continuité de la DSN tout au long de la migration. Une rupture ou une mauvaise reprise des identifiants de contrat peut créer des erreurs déclaratives.

Avec PayFit, la migration est réalisée en 15 jours, avec 80 % des données récupérées automatiquement. La première paie peut être clôturée en 4h, ce qui réduit fortement la charge côté RH.

Quelles données faut-il exporter avant de migrer ?

Avant de migrer, l’entreprise doit exporter les fiches des salariés actifs, l’historique des bulletins sur les 12 derniers mois, les compteurs de congés et d’heures, ainsi que les paramétrages de conventions collectives.

Les données essentielles comprennent aussi :

les contrats de travail ;

les établissements ;

les coordonnées bancaires ;

les taux de prélèvement à la source ;

les organismes sociaux ;

les fiches de paramétrage de mutuelle et prévoyance ;

les absences et arrêts maladie ;

les primes ;

les variables récurrentes.

Ces informations permettent de migrer les données de paie sans perdre l’historique utile à la paie, aux déclarations sociales et aux contrôles internes. Elles facilitent aussi la continuité avec la gestion de la paie en entreprise.

💡 Bon à savoir : l’article L3243-4 du Code du travail impose à l’employeur de conserver un double des bulletins de paie pendant au moins 5 ans, y compris lorsqu’ils sont remis sous forme électronique.

L’entreprise doit transmettre la DSN chaque mois, même pendant un changement de logiciel. Cette transmission mensuelle est notamment encadrée par l’article R133-14 du Code de la Sécurité sociale. Le nouveau prestataire doit donc intégrer cette obligation dès le plan de migration.

Le point le plus sensible concerne le chaînage des contrats. Si le nouveau logiciel crée un nouveau numéro technique de contrat, l’entreprise doit le relier à l’ancien. Sans ce lien, les organismes peuvent mal interpréter l’historique du salarié et ses droits sociaux.

Cette vigilance répond à deux attentes fortes des RH (Baromètre RH Tissot x PayFit 2026) :

75 % des professionnels RH souhaitent garantir la conformité juridique de leurs décisions ;

et 57 % aspirent à simplifier leurs procédures administratives.

Avec PayFit, la continuité de la DSN est prise en compte dès le premier mois afin de sécuriser la déclaration, limiter les corrections et éviter les allers-retours avec l’URSSAF.

La migration ne doit pas reposer uniquement sur le gestionnaire de paie. Pour limiter la charge RH, l’entreprise gagne à nommer un référent, fixer un calendrier et centraliser les documents dès le départ.

Le temps passé sur la paie reste un enjeu fort. 62 % des professionnels RH consacrent encore entre 1 et 5 jours par mois à la paie, un chiffre stable depuis 2 ans malgré la généralisation des outils numériques (Baromètre RH Tissot x PayFit 2026).

Un guide de migration de la paie clair aide donc à répartir les tâches : collecte des données, validation des exports, tests, relecture des bulletins et formation des utilisateurs. L’entreprise peut aussi prévoir un point de contrôle après la première DSN.

👉 À noter : l’IA appliquée à la paie peut aider à gagner du temps, mais elle ne remplace pas les contrôles humains sur les éléments sensibles.

Pour estimer l’intérêt d’un changement d’outil, utilisez un simulateur de ROI et comparez le temps passé, les coûts de gestion et les gains attendus avec une gestion de la paie simplifiée et automatisée.