À retenir : Les échanges entre RH et managers doivent être cadrés pour éviter les oublis avant la préparation de la paie.

Les demandes de congés sont plus faciles à suivre lorsqu’elles passent par un logiciel commun plutôt que par email.

Les managers gagnent en autonomie lorsqu’ils peuvent consulter les soldes et valider les absences de leur équipe.

La paie est plus fiable lorsque les absences validées remontent au bon moment et au bon endroit.

Mieux collaborer entre RH et managers sur la paie et les congés suppose des rôles clairs, un outil partagé et moins d’emails de relance. Lorsqu’un congé est validé par message ou qu’une absence arrive trop tard en paie, le risque d’erreur augmente. Un espace manager permet de centraliser les validations et de fiabiliser les données.

Pourquoi la collaboration entre RH et managers bloque-t-elle sur la paie et les congés ?

Pourquoi la collaboration entre RH et managers bloque-t-elle sur la paie et les congés ?

En 2025, 74 % des RH déclarent avoir été davantage sollicités par les managers*. Cette pression montre que la collaboration doit être mieux structurée.

La plupart des blocages viennent de processus non digitalisés : validation de congés par email, absence saisie hors outil, information transmise trop tard ou règle mal comprise. Ces frictions obligent les RH à relancer, contrôler les soldes et corriger les variables de paie. Côté managers, le manque de visibilité complique le suivi des plannings et des absences.

À titre d'exemple, une absence non reportée à temps peut entraîner une erreur sur la fiche de paie du mois. C'est pourquoi les congés payés doivent donc être suivis dans un processus fiable, partagé et traçable.

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Quels outils permettent aux managers d’agir sans solliciter les RH ?

Un espace manager dans un SIRH permet de traiter les demandes du quotidien sans repasser par les RH à chaque étape. D'ailleurs, les SIRH complets sont passés de 24 % d’adoption en 2024 à 35 % en 2026*. Un outil de gestion du personnel tout-en-un aide justement les RH et les managers à travailler depuis les mêmes données.

Le manager peut consulter le planning de son équipe, vérifier les soldes disponibles et valider une absence directement dans l’outil. Les RH gardent la main sur le cadre : droits d’accès, règles internes, calendrier de paie et contrôle final. Le manager gagne en autonomie, sans sortir de son périmètre.

👉 À noter : cette visibilité partagée limite aussi le risque de congés payés non pris en fin de période, faute d'alerte à temps.

Avec PayFit, les demandes de congés, les validations manager et l’impact en paie sont regroupés dans un même flux. L’accès mobile facilite aussi le suivi, notamment pour les équipes terrain ou les managers souvent en déplacement.

Un outil commun évite de ressaisir les absences dans la paie. Lorsqu’un salarié dépose une demande, le manager la valide et l’information est directement prise en compte pour le bulletin. Le flux est simple :

le salarié fait une demande de congé ou d’absence ;

le manager la valide depuis son espace dédié ;

les données sont synchronisées avec la paie ;

le bulletin de paie est ajusté selon les éléments validés.

Cette organisation limite les oublis, les exports manuels et les corrections de dernière minute. Elle facilite aussi la préparation de la paie, surtout lorsque plusieurs managers suivent différentes équipes.

Aujourd'hui, 62 % des RH consacrent toujours entre 1 et 5 jours par mois à la gestion de la paie*. Ce chiffre est stable depuis 3 ans, ce qui montre que la charge reste structurelle sans automatisation réelle.

💡 Bon à savoir : sur PayFit, la validation d’une absence par un manager permet de synchroniser les données avec la paie et de visualiser l’impact sur le bulletin.

Quelles bonnes pratiques pour une collaboration RH-managers fluide au quotidien ?

Une collaboration fluide repose sur un outil adapté, mais aussi sur des règles simples et comprises par tous. Dans une PME, l’enjeu est surtout de réunir paie, congés, absences et données RH dans un même environnement, sans demander aux managers de devenir experts RH.

Parmi les bonnes pratiques à mettre en place, on recense :

définir qui valide les congés, les absences et les corrections ;

fixer une date limite de remontée avant la clôture de paie ;

centraliser toutes les demandes dans des outils SIRH adaptés à la taille de l'équipe ;

former les managers aux cas fréquents : RTT, arrêt maladie et congés payés, absences exceptionnelles.

Le droit à la déconnexion rappelle aussi l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques. Les workflows doivent aider les équipes, pas les rendre joignables en continu.

*Source : baromètre RH Tissot x PayFit 2026