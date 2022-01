Ainsi, un salarié de niveau 1 échelon 3 aura des responsabilités à l'égard des moyens et du produit qui sont plus importantes que celles d’un salarié du même niveau mais d’échelon 1. Il pourra également décider d'adapter certaines instructions qui lui seront données et sera plus indépendant.

💡Bon à savoir : pour permettre au salarié de connaître sa classification hiérarchique et pouvoir s'y référer à tout moment, il est nécessaire de faire apparaître l'échelon sur la fiche de paie, de préférence en haut du document.

Comment lire la grille de classification de l'hôtellerie - restauration ?

Beaucoup d'activités différentes relèvent du code IDCC HCR. La même grille s'applique donc à plusieurs qualifications d'emploi, qui ne partagent pas les mêmes tâches. Pour aider les employeurs à trouver la classification correspondant au poste de travail, la CCN HCR contient une grille de classification supplémentaire. Cette grille liste les intitulés de postes par secteur d'activité (hébergement, restauration, brasserie, bar, etc.) et indique les niveaux et échelons correspondants.

Chaque poste n'a pas une seule classification possible. En fonction des critères de chaque niveau et échelon, une personne peut évoluer dans la classification en gardant le même intitulé de poste. Voici quelques exemples de classifications possibles (niveau et échelon) des postes de la restauration/cuisine :

plongeur : du niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 2 ;

du niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 2 ; commis de cuisine : du niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 3 ;

: du niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 3 ; cuisinier : du niveau 1 échelon 3 au niveau 3 échelon 3 ;

: du niveau 1 échelon 3 au niveau 3 échelon 3 ; chef de partie : du niveau 3 échelon 1 au niveau 4 l’échelon 2 ;

: du niveau 3 échelon 1 au niveau 4 l’échelon 2 ; chef de cuisine : du niveau 4 échelon 1 au niveau 5 échelon 3.

Attention : les intitulés de poste pour une même classification dans la grille HCR varient logiquement en fonction de l'activité spécifique de l'entreprise. Ainsi, pour une classification niveau 2 échelon 2, l'intitulé du poste diffère en fonction des activités :