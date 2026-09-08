Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment fonctionne la grille de classification HCR ?

Anaëlle Babled
Mise à jour le 6 mins

Guide HCR - Hôtels, Cafés, Restaurants

Télécharger gratuitement
Sommaire

À retenir

  • La grille de classification HCR permet de classer chaque salarié selon son autonomie, sa formation, son aptitude technique et sa capacité à animer une équipe, et non uniquement selon son diplôme.

  • Cette classification détermine notamment le salaire minimum conventionnel applicable et doit figurer sur les principaux documents du salarié. 

  • L'employeur doit la réévaluer lorsque les fonctions évoluent afin de rester conforme à la convention collective HCR. 

  • Une erreur de classification peut entraîner des rappels de salaire et des litiges prud'homaux.

La convention collective HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants) classe les emplois selon une grille prévue. Cette classification permet de déterminer le niveau de chaque salarié en fonction de son autonomie, de sa formation, de son aptitude technique et, le cas échéant, de sa capacité à animer une équipe.

Elle concerne l'ensemble des métiers du secteur, qu'il s'agisse du personnel de salle, de cuisine, de réception ou des fonctions d'encadrement.

À quoi sert une classification des emplois ?

La classification est un élément essentiel de la gestion du personnel

Cela permet d'attribuer à chaque salarié un niveau correspondant aux exigences de son poste. Ce classement a plusieurs conséquences, notamment sur le salaire minimum conventionnel, le statut du salarié et son évolution professionnelle.

Pour déterminer ce niveau, l'employeur s'appuie sur les critères définis par la convention collective. Celle-ci prévoit une grille qui tient notamment compte :

  • de la nature des missions exercées ;

  • des connaissances et de la formation requises ;

  • de l'expérience professionnelle ;

  • du niveau d'autonomie ;

  • des responsabilités confiées.

Chaque niveau correspond à une description des activités pouvant être confiées au salarié.

💡Bon à savoir : des annexes à la convention collective détaillent les caractéristiques de chaque emploi afin de faciliter le classement.

La classification est généralement fixée lors de l'embauche et doit apparaître dans le contrat de travail. Elle peut évoluer au cours de la carrière si les fonctions du salarié changent.

Quels sont les niveaux de la classification HCR ?

L'employeur utilise les critères d'une grille de classification pour évaluer si un salarié occupe un poste cohérent avec son niveau d'expertise et son expérience professionnelle. Cette classification a une répercussion directe sur les salaires du secteur : vous devez respecter le SMIC ou, si elle est plus favorable, la rémunération minimale prévue par la grille conventionnelle, parfois appelée à tort "SMIC hôtelier".

Les niveaux prévus par la convention HCR

La convention collective distingue cinq grands niveaux :

  • niveau 1 : emplois ne nécessitant pas de qualification particulière au-delà de la scolarité obligatoire ;

  • niveau 2 : niveau correspondant à un CAP ou un BEP ;

  • niveau 3 : niveau équivalent à un brevet de technicien hôtelier (BTH) ;

  • niveau 4 : fonctions de maîtrise, généralement associées à un BTS ou au baccalauréat.

  • niveau 5 : fonctions d'encadrement ou de direction.

Ces niveaux ne dépendent pas uniquement du diplôme. Une expérience professionnelle significative ou une formation acquise en entreprise peuvent également être prises en compte.

Depuis le 22 novembre 2022, un avenant à la convention collective a modernisé cette grille pour mieux refléter la réalité des métiers du secteur. Le niveau 4, réservé aux fonctions de maîtrise, comporte désormais trois échelons au lieu de deux auparavant. Vous offrez ainsi à vos agents de maîtrise une étape d'évolution supplémentaire avant le passage au statut cadre.

💡 Bon à savoir : les critères d'évaluation ont eux aussi évolué. L'employeur observe désormais l'aptitude et la technicité du salarié, sa formation ou ses qualifications de branche, son autonomie, et sa capacité à animer une équipe le cas échéant. Cette version s'appuie également sur un tableau de référence couvrant 73 emplois repères, pour guider votre propre classement.

Les critères retenus

Leur attribution repose sur quatre critères :

  • l'aptitude et la technicité, c'est-à-dire la complexité des tâches à réaliser ;

  • la formation ou les qualifications acquises dans la branche ;

  • l'autonomie dans le travail ;

  • la capacité à animer une équipe, le cas échéant.

Plus le salarié progresse dans les échelons, plus les tâches deviennent complexes, l'autonomie importante et les responsabilités élevées. Cette évolution s'accompagne généralement d'une rémunération minimale plus élevée.

Exemple : le niveau 1

Les emplois classés au niveau 1 correspondent à des tâches simples exécutées selon des consignes précises.

Selon l'échelon, on retrouve notamment :

Échelon Compétences Activités Autonomie Responsabilités
1 Connaissances de base Tâches simples et répétitives Contrôle permanent Respect des consignes
2 Formation sur le poste ou CQP Tâches variées avec matériel professionnel Contrôle régulier Respect des procédures
3 Première expérience professionnelle Activités nécessitant davantage d’habileté Autonomie sur les opérations courantes Respect des consignes et des méthodes

📌 Exemples :

  • un commis de cuisine débute souvent sous la supervision d'un responsable ;

  • un cuisinier confirmé organise son poste de travail de manière autonome ;

  • un chef de partie encadre généralement un ou plusieurs commis ;

  • un second de cuisine coordonne la production en l'absence du chef.

💡 Bon à savoir : pour permettre au salarié de connaître sa classification hiérarchique et pouvoir s'y référer à tout moment, il est nécessaire de faire apparaître l'échelon sur la fiche de paie.

Guide HCR - Hôtels, Cafés, Restaurants

Télécharger gratuitement

Comment identifier le niveau d'un poste ?

De nombreuses activités variées relèvent du code IDCC des HCR . La convention collective comporte également une liste d'emplois indiquant les niveaux généralement associés à chaque fonction.

Un même intitulé peut toutefois correspondre à plusieurs classifications selon les responsabilités réellement exercées.

📌 Exemples :

  • plongeur : du niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 2 ;

  • commis de cuisine : du niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 3 ;

  • cuisinier : du niveau 1 échelon 3 au niveau 3 échelon 3 ;

  • chef de partie : du niveau 3 échelon 1 au niveau 4 échelon 2 ;

  • second de cuisine : du niveau 3 échelon 3 au niveau 4 échelon 3 ;

  • chef de cuisine : du niveau 4 échelon 1 au niveau 5 échelon 3.

Le même niveau peut également correspondre à des métiers différents selon l'activité de l'établissement (hébergement, restauration, bar ou brasserie).

Une fois déterminés, le niveau et l'échelon du salarié se traduisent par un coefficient de salaire HCR, qui fixe directement le montant minimum que vous devez lui verser.

Quelles sont les obligations de l’employeur concernant la classification du salarié en HCR ?

Comme pour les autres conventions collectives, la classification professionnelle des salariés HCR doit obligatoirement figurer dans les documents suivants :

Cette mention permet au salarié de vérifier que sa rémunération respecte la grille de salaire HCR et les minima prévus par la convention collective.

⚠️ Attention : une erreur de classification peut avoir des conséquences importantes, notamment en cas de contrôle ou de litige : rappels de salaire, redressement de cotisations ou contentieux devant le conseil de prud'hommes.

En cas d'évolution des missions du salarié, il est donc recommandé de vérifier régulièrement que le niveau attribué reste adapté.

💡 Bon à savoir : des logiciels de paie vous permettent de renseigner directement la convention collective dans laquelle se situe votre entreprise, ainsi que le poste et le niveau/coefficient de chaque salarié. À partir de cette classification, les bulletins de paie de vos salariés seront générés automatiquement, en respectant la mention de la classification et la rémunération minimale correspondante.

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Essayez maintenant

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment la grille hôtellerie, cafés, restaurants est-elle calculée ?

La grille hôtellerie, cafés, restaurants est calculée à partir de différents critères, dont le niveau de qualification, l'ancienneté, les responsabilités et le type d'emploi

Avec ce système de rémunération, les salaires sont classés par catégories de postes et sont applicables selon la fonction de chacun, que ce soit pour un collaborateur de niveau 1 ou un cadre. Les salaires brut horaires sont ensuite comparés avec le SMIC national pour garantir que le montant versé ne soit jamais inférieur au minimum légal, et assurer la conformité au droit du travail.

Comment classer les salariés ?

Les salariés peuvent être répartis dans plusieurs catégories en fonction de leur maîtrise et de leur responsabilité. Par exemple, un commis de cuisine sera classé niveau 1, alors qu’un second de cuisine pourra être considéré comme un niveau 4, avec un salaire brut horaire ou mensuel ajusté en conséquence et en fonction du montant du SMIC horaire brut conventionnel.

Grâce à ce classement, l’entreprise s’assure de traiter équitablement tous ses salariés (du personnel de service aux cadres) selon leurs qualifications, leur ancienneté et responsabilité, mais aussi de respecter la réglementation nationale sur les salaires et le SMIC.

Quelle est la classification des cadres dans la convention collective HCR ?

Les grilles prévues par la convention collective des restaurants, bars et cafés classent les cadres au niveau V. Ce niveau ne dépend pas d'un diplôme minimum précis : il repose sur le périmètre de responsabilité confié, la capacité à encadrer une ou plusieurs équipes sur un ou plusieurs sites, et le pouvoir de recruter ou d'évaluer les collaborateurs. Un salarié peut donc y accéder par un parcours de formation ou par une expérience professionnelle reconnue équivalente.

Que peut faire un salarié s'il estime que sa classification est incorrecte ?

Si un collaborateur considère que le niveau ou l'échelon indiqué sur son bulletin de paie ne reflète pas les tâches qu'il accomplit réellement, il doit d'abord en discuter avec son employeur. Le salarié devra prouver que ses missions quotidiennes, son degré d'autonomie et ses responsabilités correspondent aux critères d'une classification supérieure prévus par la convention. 

En cas de refus ou de désaccord de l'employeur, le salarié a la possibilité de saisir le Conseil de prud'hommes pour demander une requalification de son poste, ce qui peut s'accompagner d'une demande de rappel de salaire si la classification revendiquée offre une rémunération minimale conventionnelle plus élevée.

L'obtention d'un diplôme entraîne-t-elle automatiquement une hausse de la classification ?

Non, le passage à un niveau supérieur n'est pas automatique après l'obtention d'un diplôme (comme un CAP, un Bac pro ou un BTS). La classification dans la grille HCR repose avant tout sur l'emploi réellement occupé et les responsabilités exercées au sein de l'établissement, et non sur le seul niveau d'études du salarié. Cependant, si l'employeur décide de confier de nouvelles missions au salarié pour mettre à profit les compétences acquises grâce à ce nouveau diplôme, le contrat de travail et la classification devront obligatoirement être réévalués pour correspondre à ces nouvelles fonctions.

Pour aller plus loin...

Grille salaire HCR : barèmes 2026

La grille salaire HCR fixe les minimas de vos salariés sur 5 niveaux. Découvrez les barèmes 2026, avec le SMIC à 12,31 €, pour une gestion de la paie conforme.

Lire l'article

Heures supplémentaires HCR : règles et calculs

Découvrez les règles des heures supplémentaires dans le secteur HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) : taux de majoration, contingent annuel, repos compensateur.

Lire l'article

Jours fériés HCR : comment appliquer la convention en 2026 ?

Jours fériés HCR : combien de jours garantis, comment sont-ils payés et comment s'appliquent-ils aux saisonniers ? Toutes les règles à connaître.

Lire l'article

Heures complémentaires en HCR : quelles règles ?

Comment rémunérer les heures complémentaires dans le secteur des HCR ? Quelles sont les règles à respecter ? Payfit vous explique.

Lire l'article

Gestion du planning HCR : règles légales et outils

La gestion planning HCR impose le respect des 35h et des 11h de repos obligatoire. Découvrez les règles légales et outils pour optimiser votre organisation.

Lire l'article

DUERP en HCR : comment l'établir ?

Le DUERP en HCR permet à l’employeur d’évaluer les risques professionnels et de mettre en œuvre des actions de préventions. Explications.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo