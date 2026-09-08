À retenir La grille de classification HCR permet de classer chaque salarié selon son autonomie , sa formation , son aptitude technique et sa capacité à animer une équipe , et non uniquement selon son diplôme.

Cette classification détermine notamment le salaire minimum conventionnel applicable et doit figurer sur les principaux documents du salarié.

L'employeur doit la réévaluer lorsque les fonctions évoluent afin de rester conforme à la convention collective HCR.

Une erreur de classification peut entraîner des rappels de salaire et des litiges prud'homaux.

La convention collective HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants) classe les emplois selon une grille prévue. Cette classification permet de déterminer le niveau de chaque salarié en fonction de son autonomie, de sa formation, de son aptitude technique et, le cas échéant, de sa capacité à animer une équipe.

Elle concerne l'ensemble des métiers du secteur, qu'il s'agisse du personnel de salle, de cuisine, de réception ou des fonctions d'encadrement.

À quoi sert une classification des emplois ?

La classification est un élément essentiel de la gestion du personnel.

Cela permet d'attribuer à chaque salarié un niveau correspondant aux exigences de son poste. Ce classement a plusieurs conséquences, notamment sur le salaire minimum conventionnel, le statut du salarié et son évolution professionnelle.

Pour déterminer ce niveau, l'employeur s'appuie sur les critères définis par la convention collective. Celle-ci prévoit une grille qui tient notamment compte :

de la nature des missions exercées ;

des connaissances et de la formation requises ;

de l'expérience professionnelle ;

du niveau d'autonomie ;

des responsabilités confiées.

Chaque niveau correspond à une description des activités pouvant être confiées au salarié.

💡Bon à savoir : des annexes à la convention collective détaillent les caractéristiques de chaque emploi afin de faciliter le classement.

La classification est généralement fixée lors de l'embauche et doit apparaître dans le contrat de travail. Elle peut évoluer au cours de la carrière si les fonctions du salarié changent.

Quels sont les niveaux de la classification HCR ?

L'employeur utilise les critères d'une grille de classification pour évaluer si un salarié occupe un poste cohérent avec son niveau d'expertise et son expérience professionnelle. Cette classification a une répercussion directe sur les salaires du secteur : vous devez respecter le SMIC ou, si elle est plus favorable, la rémunération minimale prévue par la grille conventionnelle, parfois appelée à tort "SMIC hôtelier".

Les niveaux prévus par la convention HCR

La convention collective distingue cinq grands niveaux :

niveau 1 : emplois ne nécessitant pas de qualification particulière au-delà de la scolarité obligatoire ;

niveau 2 : niveau correspondant à un CAP ou un BEP ;

niveau 3 : niveau équivalent à un brevet de technicien hôtelier (BTH) ;

niveau 4 : fonctions de maîtrise, généralement associées à un BTS ou au baccalauréat.

niveau 5 : fonctions d'encadrement ou de direction.

Ces niveaux ne dépendent pas uniquement du diplôme. Une expérience professionnelle significative ou une formation acquise en entreprise peuvent également être prises en compte.

Depuis le 22 novembre 2022, un avenant à la convention collective a modernisé cette grille pour mieux refléter la réalité des métiers du secteur. Le niveau 4, réservé aux fonctions de maîtrise, comporte désormais trois échelons au lieu de deux auparavant. Vous offrez ainsi à vos agents de maîtrise une étape d'évolution supplémentaire avant le passage au statut cadre.

💡 Bon à savoir : les critères d'évaluation ont eux aussi évolué. L'employeur observe désormais l'aptitude et la technicité du salarié, sa formation ou ses qualifications de branche, son autonomie, et sa capacité à animer une équipe le cas échéant. Cette version s'appuie également sur un tableau de référence couvrant 73 emplois repères, pour guider votre propre classement.

Les critères retenus

Leur attribution repose sur quatre critères :

l'aptitude et la technicité, c'est-à-dire la complexité des tâches à réaliser ;

la formation ou les qualifications acquises dans la branche ;

l'autonomie dans le travail ;

la capacité à animer une équipe, le cas échéant.

Plus le salarié progresse dans les échelons, plus les tâches deviennent complexes, l'autonomie importante et les responsabilités élevées. Cette évolution s'accompagne généralement d'une rémunération minimale plus élevée.

Exemple : le niveau 1

Les emplois classés au niveau 1 correspondent à des tâches simples exécutées selon des consignes précises.

Selon l'échelon, on retrouve notamment :

Échelon Compétences Activités Autonomie Responsabilités 1 Connaissances de base Tâches simples et répétitives Contrôle permanent Respect des consignes 2 Formation sur le poste ou CQP Tâches variées avec matériel professionnel Contrôle régulier Respect des procédures 3 Première expérience professionnelle Activités nécessitant davantage d’habileté Autonomie sur les opérations courantes Respect des consignes et des méthodes

📌 Exemples :

un commis de cuisine débute souvent sous la supervision d'un responsable ;

un cuisinier confirmé organise son poste de travail de manière autonome ;

un chef de partie encadre généralement un ou plusieurs commis ;

un second de cuisine coordonne la production en l'absence du chef.

💡 Bon à savoir : pour permettre au salarié de connaître sa classification hiérarchique et pouvoir s'y référer à tout moment, il est nécessaire de faire apparaître l'échelon sur la fiche de paie.

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De nombreuses activités variées relèvent du code IDCC des HCR . La convention collective comporte également une liste d'emplois indiquant les niveaux généralement associés à chaque fonction.

Un même intitulé peut toutefois correspondre à plusieurs classifications selon les responsabilités réellement exercées.

📌 Exemples :

plongeur : du niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 2 ;

commis de cuisine : du niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 3 ;

cuisinier : du niveau 1 échelon 3 au niveau 3 échelon 3 ;

chef de partie : du niveau 3 échelon 1 au niveau 4 échelon 2 ;

second de cuisine : du niveau 3 échelon 3 au niveau 4 échelon 3 ;

chef de cuisine : du niveau 4 échelon 1 au niveau 5 échelon 3.

Le même niveau peut également correspondre à des métiers différents selon l'activité de l'établissement (hébergement, restauration, bar ou brasserie).

Une fois déterminés, le niveau et l'échelon du salarié se traduisent par un coefficient de salaire HCR, qui fixe directement le montant minimum que vous devez lui verser.

Quelles sont les obligations de l’employeur concernant la classification du salarié en HCR ?

Comme pour les autres conventions collectives, la classification professionnelle des salariés HCR doit obligatoirement figurer dans les documents suivants :

contrat de travail ou avenant de contrat ;

bulletin de paie ;

certificat de travail ;

registre du personnel ;

attestation France Travail.

Cette mention permet au salarié de vérifier que sa rémunération respecte la grille de salaire HCR et les minima prévus par la convention collective.

⚠️ Attention : une erreur de classification peut avoir des conséquences importantes, notamment en cas de contrôle ou de litige : rappels de salaire, redressement de cotisations ou contentieux devant le conseil de prud'hommes.

En cas d'évolution des missions du salarié, il est donc recommandé de vérifier régulièrement que le niveau attribué reste adapté.

💡 Bon à savoir : des logiciels de paie vous permettent de renseigner directement la convention collective dans laquelle se situe votre entreprise, ainsi que le poste et le niveau/coefficient de chaque salarié. À partir de cette classification, les bulletins de paie de vos salariés seront générés automatiquement, en respectant la mention de la classification et la rémunération minimale correspondante.