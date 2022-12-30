En France, un stage n'ouvre pas systématiquement droit à un salaire. En revanche, lorsqu'il dépasse 2 mois consécutifs ou atteint la 309e heure de présence effective au cours de la même année scolaire ou universitaire, l'organisme d'accueil doit verser une gratification minimale au stagiaire. Cette gratification constitue un dédommagement financier, et non un salaire : le stagiaire n'étant pas lié à l'organisme d'accueil par un contrat de travail, il ne perçoit pas de rémunération au sens classique du terme.

En 2026, cette gratification est fixée à 4,50 € par heure de présence effective, soit 15 % du Plafond Horaire de la Sécurité Sociale (PHSS). Vous pouvez choisir de verser un montant supérieur, notamment pour attirer des profils qualifiés, sous réserve des règles applicables en matière de cotisations sociales.

À retenir Lorsqu'un stage dépasse une certaine durée ( 2 mois à la suite ou 308 heures au total dans la plupart des cas), le stagiaire doit percevoir une gratification.

La gratification minimale est indexée sur 15 % du Plafond Horaire de la Sécurité Sociale (PHSS) , soit 4,50 euros en 2026.

Cette gratification est entièrement exonérée de cotisations sociales , dans la limite de ce montant.

Il est possible de verser une rémunération supérieure, notamment pour recruter des profils plus attractifs.

À partir de quand la gratification de stage devient-elle obligatoire ?

Il est possible de ne pas rémunérer ses stagiaires, à condition que la période du stage ne dépasse pas une durée maximale.

Étudiants stagiaires de l’enseignement supérieur

L'employeur qui recrute un stagiaire se trouve dans l'obligation de le rémunérer lorsque la période du stage dépasse les :

2 mois consécutifs , soit 44 jours à raison de 7 heures par jour ;

dès la 309e heure de présence effective, même si elles sont non consécutives, au cours de la même année scolaire ou universitaire.

En deçà de ces seuils, l’établissement d'accueil n'est pas obligé de rémunérer le stagiaire.

💡 Bon à savoir : la gratification est due dès le premier jour de stage, et non seulement à partir du seuil des 2 mois ou de la 309e heure. Une fois ce seuil dépassé, l'employeur doit donc rémunérer rétroactivement les deux premiers mois de présence du stagiaire.

👉 À noter : les étudiants ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen bénéficient des mêmes droits que les stagiaires français.

Élèves stagiaires du second degré de l'enseignement agricole

Le stagiaire du second degré de l’enseignement agricole n’est pas considéré comme un salarié et ne perçoit aucun salaire. Ce dernier perçoit toutefois une gratification obligatoire dès lors que la durée du stage dépasse les 3 mois de présence au sein de l'entreprise d’accueil, c'est-à-dire :

plus de 66 au total , pour un horaire de 7 heures par jour ;

ou plus de 462 heures au total.

Quel est le montant minimum de la gratification de stage en 2026 ?

En 2026, la gratification de stage minimale est fixée à 4,50 euros par heure de présence effective, correspondant à 15 % du PHSS.

Pour un stage à temps plein (7 heures par jour), la gratification mensuelle varie en fonction du nombre de jours travaillés :

Jours travaillés Rémunération mensuelle 19 jours 598,50 euros 20 jours 630,00 euros 21 jours 661,50 euros 22 jours 693,00 euros 23 jours 724,50 euros

Le montant brut du salaire minimum de stage est parfois fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu au sein de certaines branches professionnelles, et peut dès lors être supérieur à 4,50 euros. L’établissement d'accueil du stagiaire est dans l'obligation de se conformer à la convention collective applicable à l’entreprise . Ce montant reste identique pour un stage de 3 ou de 6 mois.

💡 Bon à savoir : le montant du plafond fait l’objet d’une revalorisation chaque 1er janvier. Par conséquent, la convention de stage doit explicitement prévoir la revalorisation du salaire minimum du stage au 1er janvier, lorsque le stage couvre cette période.

⚠️ Attention : un organisme public n’a pas le droit de gratifier ses stagiaires d’un montant supérieur au minimum légal, sous peine de voir le contrat de stage requalifié en contrat de travail.

Quelles sont les modalités de versement de la gratification de stage ?

Quand verser la gratification de stage ?

Les stagiaires doivent être mensualisés : la gratification de stage n'attend donc pas la fin du stage. Elle est versée à la fin de chaque mois, au même titre que la date de versement du salaire prévue pour les salariés.

L'employeur dispose de deux méthodes pour déterminer le montant versé chaque mois :

prendre en compte les heures de présence effective réalisées sur le mois par le stagiaire, ce qui donne un montant différent chaque mois ;

lisser le montant de la gratification en fonction du nombre d'heures totales prévues sur la durée du stage, ce qui permet de verser le même montant chaque mois.

La méthode retenue doit être précisée dans la convention de stage.

⚠️ Attention : si le stage est interrompu avant son terme, l'employeur doit procéder à une régularisation du montant de la gratification en fonction du nombre d'heures de présence effective réellement réalisées par le stagiaire.

Quels sont les critères pour déterminer la gratification d’un stagiaire ?

Le salaire minimum de stage ne dépend pas uniquement de la durée du stage. L'organisme d'accueil prend en compte plusieurs éléments pour déterminer le montant de la gratification :

le nombre d'heures de présence effective du stagiaire dans l’entreprise ;

le type de formation suivie ;

le cadre juridique : la convention de stage signée, les mentions du Code de l’éducation et du Code de la Sécurité sociale applicables à l’indemnisation du stage ;

le nombre de jours total ;

la fonction exercée par le stagiaire, la durée hebdomadaire et les autorisations d’absence ou congés éventuellement accordés.

De même, dès lors qu’un stage en franchise ou en CFA atteint la 309e heure, il doit respecter le minimum légal de gratification.

⚠️ Attention : les stagiaires de la formation professionnelle suivent un barème distinct. Les 18-25 ans perçoivent 566,17 € par mois, et les 26 ans et plus 775,65 € par mois. Ce montant peut être réévalué à la hausse pour certains profils, comme les anciens salariés.

Modèle de bulletin de paie pour un stagiaire Télécharger gratuitement

Quelles sont les règles d'exonération des cotisations sociales ?

Dans la limite de 4,50 euros par heure (montant 2026), la gratification est entièrement exonérée de cotisations.

Cependant, si l’employeur choisit de verser une gratification plus élevée, la part excédentaire du revenu du stagiaire sera soumise aux cotisations sociales classiques (maladie, retraite, etc.).

💡 Bon à savoir : dès lors qu’il y a dépassement du seuil de la durée, l’établissement d’accueil doit établir un bulletin de paie pour le stagiaire et le déclarer via la DSN (Déclaration Sociale Nominative). Les mentions obligatoires de la fiche de paie d'un stagiaire présentent toutefois plusieurs spécificités par rapport à celles d'un salarié : exclusion de certaines cotisations (retraite complémentaire, assurance chômage), exclusion des taux réduits, et mention du montant de la part exonérée de la gratification.

À la clôture de chaque exercice comptable, l'établissement d'accueil doit par ailleurs procéder à la comptabilisation de la gratification du stagiaire, au même titre que les autres charges de personnel.

Quels sont les avantages dont peut bénéficier un stagiaire en plus de la gratification ?

Au-delà de la gratification de stage, le stagiaire bénéficie de plusieurs avantages prévus par la loi afin de le rapprocher des conditions accordées aux salariés de l'entreprise.

Il peut notamment bénéficier :

des titres-restaurant , lorsque les salariés de l'entreprise en bénéficient, ou de l'accès au restaurant d'entreprise , dans les mêmes conditions ;

de la prise en charge partielle de son abonnement aux transports en commun , selon les mêmes règles applicables aux salariés ;

de l'accès aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique (CSE), lorsque celui-ci en propose aux stagiaires.

Ces avantages s'ajoutent à ceux prévus par le contrat de travail classique, bien que le stagiaire n'y soit pas soumis.

En revanche, le stagiaire ne bénéficie pas des mêmes droits qu'un salarié en matière de rémunération, de congés payés ou d'indemnités de rupture, puisqu'il n'est pas lié à l'organisme d'accueil par un contrat de travail.

Quelles gratifications selon les secteurs d’activité ?

Selon le secteur d'activité et le type de stage, le montant peut varier. Certains secteurs proposent des rémunérations supérieures à la gratification minimale fixée par la loi.

Le tableau ci-dessous résume les gratifications moyennes de certains secteurs d’activité, selon les annonces d’emploi en 2026.

Secteur d’activité Montant Particularités Juridique (Paris) 700 à 1 000 euros / mois Gratification souvent élevée pour stages longs Informatique Jusqu’à 1 200 euros Stage rémunéré selon le profil du stagiaire Banque/Assurance 800 à 1 000 euros Rémunération variable selon l’année d’étude Événementiel Souvent la rémunération minimale légale Peu de marge budgétaire Fonction publique Soumise aux règles du Code de l’éducation Indemnité de stage versée selon conditions

Les conventions collectives étendues de certaines branches peuvent aussi fixer des taux de gratification supérieurs, tout en appliquant une franchise de cotisation jusqu'à un certain seuil.