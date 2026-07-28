À retenir L' avenant pour augmentation de salaire est obligatoire pour modifier la rémunération d'un collaborateur.

Le collaborateur doit donner son accord explicite et dispose d'un délai de réflexion pour accepter ou refuser.

L'absence d'avenant signé expose l'entreprise à des litiges prud'homaux en cas de contestation.

Nous générons ces avenants de manière automatisée et mettons à jour vos bulletins de paie en conséquence.

Lorsqu'un employeur décide d'augmenter la rémunération d'un salarié, cette évolution ne se limite pas à une simple mise à jour de la paie. La rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail. Toute modification, qu'elle soit favorable ou défavorable au salarié, doit donc respecter une procédure précise.

Dans la plupart des situations, cette modification passe par la signature d'un avenant au contrat de travail. Ce document formalise le nouvel accord entre les parties et sécurise juridiquement la relation de travail.

Dans quels cas l'avenant est-il obligatoire ?

Dans quels cas l'avenant est-il obligatoire ?

La mise en œuvre d'une augmentation de salaire repose sur des principes juridiques stricts qui encadrent la modification du contrat de travail.

Cadre légal

Oui. Dès lors que l’augmentation de salaire modifie la rémunération prévue au contrat de travail, un avenant est nécessaire.

L’avenant au contrat de travail est un document qui complète le contrat initial. Il permet de formaliser toute modification d’un élément essentiel du contrat de travail convenue entre l’employeur et le salarié.

Ce principe s’applique à tous les types de contrats de travail, y compris les contrats spécifiques, comme le contrat d’apprentissage. Par exemple, un avenant au contrat d'apprentissage est requis en cas de changement de maître d’apprentissage, de modification de la rémunération ou du lieu de formation.

Cas dans lesquels l’avenant au contrat est requis

Un avenant est obligatoire lorsque l’employeur souhaite modifier un élément essentiel du contrat de travail, notamment :

la rémunération ;

le lieu de travail (dans certains cas) ;

les fonctions ou la nature des missions confiées au salarié ;

la durée ou le temps de travail ;

ou tout autre élément contractuel essentiel.

Ainsi, toute augmentation ou baisse de salaire, ou plus largement toute modification de la rémunération contractuelle, doit être formalisée par un avenant signé par l’employeur et le salarié, que le contrat soit conclu en CDI ou en CDD.

Une fois signé, l’avenant complète le contrat de travail initial et encadre la nouvelle rémunération applicable.

Toutes les augmentations ne nécessitent pas forcément un avenant. Une prime exceptionnelle ou un bonus ponctuel, versés en dehors de toute clause contractuelle de rémunération fixe, ne modifient pas le socle contractuel du salarié et peuvent donc être décidés unilatéralement par l'employeur. La distinction se joue sur le caractère pérenne de la hausse : dès qu'elle s'intègre durablement au salaire de base prévu au contrat, elle en devient un élément essentiel et impose la rédaction d'un avenant.

👉 À noter : lorsqu'une augmentation de salaire résulte uniquement de l'application automatique d'une disposition légale, conventionnelle ou d'un accord collectif (par exemple une revalorisation du salaire minimum conventionnel), un avenant n'est pas systématiquement nécessaire, sauf si le contrat de travail prévoit une rémunération fixe qui doit être modifiée.

Le salarié est-il tenu d’accepter l’augmentation de sa rémunération ?

Oui. Même lorsqu'une augmentation de salaire est favorable au salarié, l'employeur ne peut pas modifier un élément essentiel du contrat de travail sans recueillir son accord préalable. Cette règle s'applique également à toute autre modification de la rémunération, comme une baisse de salaire ou un changement des modalités de calcul.

Le salarié doit disposer d'un délai de réflexion raisonnable pour accepter ou refuser la proposition. En principe, son silence ne vaut pas acceptation.

En cas de refus, l'employeur peut :

renoncer à la modification et poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ;

engager, si les conditions sont réunies, une procédure de licenciement reposant sur un motif réel et sérieux. Le refus, à lui seul, ne constitue toutefois pas un motif de licenciement.

💡 Bon à savoir : lorsque la modification de la rémunération est proposée pour un motif économique, l'employeur doit notifier sa proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. Le salarié dispose alors d'un délai d'un mois pour répondre (ou de 15 jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaire). À l'expiration de ce délai, son absence de réponse vaut acceptation de la modification proposée.

Avenant au contrat de travail pour modification de salaire Télécharger gratuitement

L’avenant au contrat de travail doit préciser de manière claire les modifications apportées à la rémunération du salarié. Il est notamment recommandé d’y faire figurer :

l’identité de l’employeur et du salarié ;

la référence au contrat de travail initial ;

l’ancien montant de la rémunération ;

le nouveau montant de la rémunération (salaire de base, primes ou autres éléments de rémunération, le cas échéant) ;

la date de prise d’effet de l’augmentation ;

la mention selon laquelle les autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées.

Enfin, l’avenant doit être daté et signé par l’employeur et le salarié afin de formaliser leur accord sur cette modification du contrat de travail.

Une question revient souvent côté employeurs : peut-on faire rétroagir l'augmentation avant la signature de l'avenant ? Rien n'interdit de fixer une date de prise d'effet antérieure à la date de signature, à condition que le salarié en soit informé et qu'il accepte cette rétroactivité en signant le document. En pratique, le versement rétroactif se traduit par un rappel de salaire sur le prochain bulletin de paie, correspondant à la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération sur la période concernée.

Quelles sont les conséquences en l’absence d’avenant ?

L'avenant au contrat de travail permet de formaliser l'accord du salarié sur la modification de sa rémunération et, plus généralement, sur toute modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.

En l'absence d'avenant, l'employeur peut avoir des difficultés à démontrer que le salarié a accepté la modification de sa rémunération. Il s'expose alors à un risque de contestation devant le conseil de prud'hommes, le salarié pouvant demander l'application des conditions prévues par son contrat de travail initial.

Afin de garantir une conformité juridique sans alourdir la charge administrative de vos équipes RH, nous générons ces avenants de manière automatisée. Nous centralisons les données contractuelles, intégrons les nouveaux montants bruts pour vos prochains calculs de paie et assurons un suivi rigoureux des signatures électroniques.