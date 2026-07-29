À retenir Si les documents RH jalonnent les principales étapes de la carrière des salariés, ils permettent à l’employeur de démontrer qu’il respecte ses obligations légales .

Le Code du travail impose des règles précises en termes de transmission et de délai de conservation de certains documents RH.

La dématérialisation des documents RH permet à la fois aux services RH de gagner du temps, de réduire leur charge de travail et de sécuriser les processus.

La réussite d’une entreprise repose entre autres sur l’efficacité de la gestion des ressources humaines.

Pourtant, en France, 60 % des RH déclarent consacrer au moins la moitié de leur temps de travail à des tâches administratives selon le Baromètre RH 2026 PayFit, soit plus de 4 heures par jour qui ne sont pas consacrées à la croissance de l’activité.

Plus l’entreprise se développe, plus les documents RH se multiplient. C’est pourquoi il est important de savoir les gérer efficacement pour garantir un meilleur suivi des salariés et une bonne organisation au sein de l’entreprise.

Quelles sont les obligations de l’employeur sur les documents RH ?

Quelles sont les obligations de l’employeur sur les documents RH ?

Les documents RH permettent de centraliser et de transmettre les informations et données sur les salariés pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Ils servent généralement de preuves à la relation de travail entre une entreprise et son personnel.

Tout au long du parcours d’un collaborateur (de son embauche jusqu’à la rupture de son contrat de travail), l’employeur est amené à établir un grand nombre de documents RH, dont certains sont strictement encadrés par la loi.

Liste des documents RH obligatoires

Parmi la liste des documents obligatoires en entreprise, on retrouve :

le contrat de travail (pour un CDI, CDD, etc.) ;

les modalités d’affiliation à la mutuelle de l’entreprise ;

l’avis de visite médicale ;

les fiches de paie ;

les relevés d’heures ;

les avenants au contrat de travail ;

certains documents liés à l’entretien professionnel ;

certains courriers de convocation ;

les documents de fin de contrat lors du départ du salarié (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à France Travail), etc.

Obligations légales de conservation

Le Code du travail ne prévoit pas d’articles spécifiques sur la gestion des documents RH en général. Il impose toutefois à l’employeur certaines obligations en termes de mise à disposition des salariés, de délais de transmission et de conservation.

📌 Exemple : les règles diffèrent qu’il s’agisse des fiches de paie, du règlement intérieur, de la charte de l’entreprise ou encore du livret d’épargne salariale, etc.

Quel est le délai de conservation des documents RH ?

Chaque entreprise a pour obligation de conserver tout document émis ou reçu dans l’exercice de son activité.

Le délai de conservation des documents de ressources humaines varie selon leur nature.

Type de document RH Délai de conservation des documents RH Bulletin de paie 5 ans Registre unique du personnel 5 ans Contrats de travail 5 ans Soldes de tout compte 5 ans Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d’astreinte et compensation 1 an Documents relatifs aux charges sociales et taxes sur les salaires 3 ans Déclaration d’accident de travail auprès de la CPAM 5 ans

Parmi ces documents, le registre du personnel occupe une place à part. Contrairement à la plupart des pièces RH, son délai de conservation ne démarre pas à sa date de création, mais à compter du départ du salarié concerné, soit 5 ans après son départ de l'établissement.

Ce registre retrace, dans l'ordre chronologique, l'ensemble des embauches et des départs de vos collaborateurs. Il doit rester à jour en continu et être présenté sans délai en cas de contrôle de l'inspection du travail.

⚠️ Attention : l'absence de registre, un défaut de mise à jour ou l'oubli d'une mention obligatoire expose l'employeur à une amende pouvant atteindre 750 € par salarié concerné.

C'est pourquoi de nombreuses entreprises choisissent de le dématérialiser au même titre que leurs autres documents RH : la mise à jour se fait alors en temps réel à chaque mouvement de personnel, sans risque d'oubli.

💡 Bon à savoir : l’archivage des documents RH peut être effectué de manière physique ou virtuelle. Il est toutefois recommandé de le faire de manière virtuelle afin d’éviter tout risque de perte.

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Pourquoi est-il intéressant de dématérialiser les documents RH ?

78 % des RH déclarent avoir été davantage sollicités par les salariés en 2026 (selon le baromètre 2026 PayFit). Pour faire face à la fatigue structurelle et diminuer la charge de travail des services RH, le recours au digital est souvent une solution simple à mettre en place.

En effet, la dématérialisation des documents RH présente de nombreux avantages pour les entreprises.

Gain de temps sur les tâches administratives

Dématérialiser ses documents RH offre généralement un gain de temps précieux sur de nombreuses tâches répétitives et chronophages.

Le traitement et la transmission des documents entre les services sont plus simples et plus rapides, ce qui permet de fluidifier la communication en interne.

Les équipes peuvent alors se concentrer sur des missions plus importantes (comme le recrutement ou l’accompagnement du personnel pour la formation, la gestion de carrière, etc.).

Sécurisation et protection des données RH

En utilisant un outil numérique dédié, comme un logiciel SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines), les données sont conservées sur un serveur protégé, ce qui limite les risques de perte ou d’accès non sécurisé.

Réduction des coûts de gestion

La digitalisation RH permet aussi de diminuer le coût du papier et du stockage physique ainsi que les frais d’affranchissement, mais également celui du besoin de personnel, notamment grâce à l’automatisation par les outils numériques.

Amélioration du pilotage de la performance RH

La dématérialisation des documents peut être renforcée par l’utilisation d’un logiciel RH pour centraliser les données de l’entreprise.

Ce type de solution permet généralement d’améliorer le pilotage de l’entreprise grâce à un meilleur suivi de la performance RH. La fonction RH peut se détacher du “full opérationnel” pour assumer des missions plus stratégiques liées au développement de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : la plupart des logiciels RH proposent un tableau de bord pour suivre les indicateurs RH en temps réel.

Est-il possible d’externaliser la gestion des documents RH ?

Oui, il est même conseillé de réaliser l’externalisation de ses documents RH lorsqu’une entreprise ne souhaite pas embaucher ou qu’elle ne dispose pas du temps ou des ressources disponibles pour une mission précise en interne.

Un prestataire externe ou le service PayFit peut vous apporter son expertise pour :

établir tous vos documents RH (contrats de travail, bulletins de salaire) en conformité ;

classer et archiver les dossiers du personnel ;

collecter les pièces transmises par chaque salarié (justificatifs, etc.) en toute sécurité ;

suivre les absences et les congés ;

mettre à votre disposition un coffre-fort numérique pour le bulletin de paie, etc.