Je suis malade : congés ou arrêt maladie ?

Vous vous réveillez avec 39 de fièvre et la gorge en feu, impossible d'aller travailler dans cet état. Direction canapé-doliprane-tisane, et au lit illico. Mais pas si vite. Certes, vous êtes malade, mais vous avez aussi un travail ! Alors entre deux mouchoirs, prenez 5 minutes et laissez-nous ausculter vos obligations à la loupe... Et vos droits, bien entendu.

SOS maladie : les bons réflexes pour un arrêt sans stress

SOS maladie : les bons réflexes pour un arrêt sans stress

L’arrêt maladie, késako ?

Un arrêt maladie, aussi nommé congé maladie, est un congé qui vous est accordé lorsque vous êtes en incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident. C'est en quelque sorte votre sésame pour vous rétablir sans culpabiliser.

Un arrêt maladie ne s'improvise pas

Avant toute chose, prenez rendez-vous chez votre médecin généraliste. Car oui, un arrêt maladie ça ne s'invente pas, ça se prescrit. Pour que tout soit en règle, vous devez impérativement :

consulter un médecin qui jugera si votre état nécessite un arrêt ;

prévenir votre employeur dans les 48h suivant l'établissement de l'arrêt ;

transmettre votre arrêt de travail selon la procédure adaptée.

H-48 ⏳

Et justement, parlons-en de cette fameuse transmission. Deux scénarios possibles :

Votre médecin est un adepte du papier et vous remet un exemplaire en main propre ? Dans ce cas, vous avez 48h pour l'envoyer à votre employeur ET à votre caisse d'assurance maladie. Un petit email ou courrier, et le tour est joué.

Votre docteur est passé au full digital ? S'il transmet lui-même l'arrêt de travail de façon dématérialisée, vous n'avez plus qu'à faire suivre le document à votre patron, toujours dans ce fameux délai de 48h. La Sécu, c'est réglé !

Dans tous les cas, n'oubliez pas d'informer votre employeur dès que possible par tout moyen (mail, téléphone, courrier...) pour l'informer de votre absence. Un petit effort qui facilite la vie de tout le monde !

Alors certes, quand on est cloué au lit, ces démarches administratives sont loin d'être une partie de plaisir. Mais croyez-nous, il vaut mieux s'y coller rapidement pour éviter tout couac.



Un arrêt mal transmis, c'est le risque de se voir refuser ses indemnités et d'entraîner des conséquences désagréables pour son employeur. Pas top pour une convalescence sereine.



Arrêt maladie et travail : la to-do list du salarié exemplaire

✓ respecter les prescriptions médicales de votre médecin



✓ rester à votre domicile et respecter les heures de sortie fixées au préalable par le médecin (en fonction de votre état de santé et des impératifs de votre traitement)



✓ se soumettre aux visites de contrôle (présence à domicile, horaires de sortie...)



✓ ne pas travailler : on le répète, pendant votre arrêt, vous avez interdiction formelle de travailler, même depuis chez vous. Votre employeur n'a pas le droit de vous y contraindre, ni de vous contacter pour motif professionnel

Congé vs arrêt maladie : ne confondez plus

On l'a tous déjà fait... Un petit rhume, une gastro, et hop, on pose un jour de congé en se disant que ça ira bien comme ça. Mauvaise idée.



Quand on est malade, il vaut mieux un vrai arrêt maladie. Voici pourquoi :

1️⃣ Avec un arrêt maladie, vous êtes indemnisé par la Sécurité sociale et potentiellement par votre employeur. Avec un congé, vous y perdez financièrement.

2️⃣ Les jours d'arrêt maladie ne sont pas décomptés de vos congés payés. Vous conservez donc tous vos droits à congés, pour de vraies vacances bien méritées !

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No pain no gain : ça donne quoi côté salaire ?

Quand on est en arrêt maladie, on se pose tous la même question : "est-ce que je vais continuer à être payé ?". Pour y voir plus clair, voici les termes à connaître absolument :

Délai de carence

C'est un peu le "Voldemort" des arrêts maladie : il fait peur, mais il faut oser le nommer ! En fait, il s'agit des 3 premiers jours de votre arrêt, pendant lesquels vous n'êtes pas indemnisé. Une sorte de "franchise", comme pour les assurances. Pas cool, mais c'est la règle.

💡Le saviez-vous ? Avec certaines conventions collectives, le délai de carence peut se transformer en délai de rémunération. Chez les cadres Syntec par exemple, le délai de carence est payé à partir d’un an d’ancienneté. C'est un peu la carte "Chance" du Monopoly des arrêts maladie !

IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité sociale)

Ah, les fameuses "IJSS". Ce sont les indemnités versées par la Sécurité sociale pour compenser (en partie) votre perte de salaire pendant l'arrêt maladie. Concrètement, elles représentent 50% de votre salaire brut, dans la limite du plafond mensuel de la Sécu. Elles sont versées tous les 14 jours, après le délai de carence. Un peu comme une bouée de sauvetage pour votre portefeuille.

Maintien de salaire

C'est le "Graal" des arrêts maladie : un complément versé par votre employeur, en plus des IJSS, pour vous assurer un revenu proche de votre rémunération habituelle. Mais attention, tous les salariés n'y ont pas droit ! Cela dépend de votre convention collective, de votre ancienneté... Bref, il va falloir mener l'enquête auprès de votre service RH pour savoir si vous pouvez y prétendre.

Avec ces 3 définitions en tête, vous avez toutes les clés pour comprendre comment vous serez indemnisé pendant votre arrêt maladie. Et s'il vous reste des zones d'ombre, n'hésitez pas à consulter le simulateur d'arrêt maladie de l'Assurance Maladie , c'est un peu le "Yoda" du domaine : il a réponse à tout.

Nos fun facts préférés sur les arrêts maladie 💊

Et si on se détendait un peu ? Voici notre croustillante sélection :

📊Dans le secteur privé, la durée moyenne d’absentéisme est de 17,2 jours par an et par salarié.

🏝️ Une fonctionnaire territoriale auvergnate en arrêt maladie a troqué son certificat médical contre un billet pour Koh-Lanta : une évasion télévisuelle qui lui a valu une sentence irrévocable de son employeur.

🍺Dans certaines start-up britanniques, les lendemains de soirée un peu trop arrosées sont tolérés. Les salariés peuvent utiliser un "emoji gueule de bois" pour signaler qu'ils sont "en arrêt maladie" pour la journée.

🤯Il existe des arrêts maladie pour "burn-out" depuis 2016. Un grand pas pour la santé mentale.