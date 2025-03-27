Pour la 8ème année consécutive, PayFit et les Éditions Tissot ont donné la parole aux professionnels RH pour comprendre leur quotidien et les enjeux qui les animent. Cette édition 2025 dresse un portrait contrasté : si la fonction RH continue de gagner en maturité stratégique, les signaux d'alerte se multiplient concernant le bien-être des professionnels du secteur. En clair, un métier en pleine mutation où passion et défis se côtoient quotidiennement.

La passion RH toujours intacte malgré les défis Le constat est sans appel : les RH restent profondément attachés à leur métier. 51 % d'entre eux l'ont choisi pour sa dimension humaine, et 72 % referaient le même choix de carrière aujourd'hui. Cette passion se traduit par des niveaux d'engagement remarquables : 97 % se sentent utiles dans leur fonction, 93 % restent motivés et 91 % s'épanouissent dans leurs missions.

Une fonction stratégique face à des sollicitations croissantes L'étude 2025 confirme la montée en puissance du rôle RH au sein des organisations. Les directions générales sont désormais 92 % à considérer la fonction comme stratégique, un record depuis le lancement du baromètre. Cette reconnaissance s'accompagne toutefois d'une intensification des sollicitations : 77 % sont davantage sollicités par les salariés ;

72 % par les managers ;

70 % par la direction. Face à cette situation, 54 % des RH anticipent une nouvelle augmentation des sollicitations en 2025.

La digitalisation comme levier de transformation Un intérêt confirmé pour la dématérialisation La transformation numérique est désormais une réalité pour 96 % des services RH qui utilisent au moins un outil digital. Cette adoption massive a permis de réduire significativement le temps consacré aux tâches administratives : ils ne sont plus que 58 % à y consacrer au moins la moitié de leur temps, contre 73 % en 2020.

L'IA : entre prudence et opportunités L'intelligence artificielle fait son entrée progressive dans les pratiques RH, avec des niveaux d'adoption variés. Si 23 % l'utilisent déjà pour des tâches spécifiques comme le tri des CV ou la gestion administrative, seuls 3 % en ont fait un véritable levier stratégique avec des solutions avancées comme l'analyse prédictive ou l'optimisation des talents. En parallèle, un RH sur 3 envisage d'adopter l'IA à court ou moyen terme.

Cependant, la prudence reste de mise : 25 % des RH s'interrogent encore sur son impact réel dans leur domaine, et 17 % excluent son utilisation. Une approche mesurée qui reflète la volonté de préserver l'équilibre entre innovation technologique et dimension humaine du métier.

Nouvelles priorités 2025 : QVT, fidélisation et développement des compétences Le baromètre révèle une évolution marquée des priorités RH, avec un focus croissant sur la rétention et le développement des talents : La fidélisation des collaborateurs devient la priorité numéro un, citée par 63 % des RH. La qualité de vie au travail (santé mentale, risques psychosociaux, environnement de travail) s'impose comme le second enjeu majeur (61 %). Le développement des compétences et la gestion des carrières connaissent une progression significative (+11 points), atteignant 55 %. Le recrutement, bien que toujours important (54 %), n'est plus la préoccupation principale. Le dialogue social poursuit sa progression régulière (44 %). À noter également une attention croissante portée aux enjeux de sexisme et de harcèlement, dont le traitement, bien que minoritaire dans les priorités (9 %), connaît une hausse constante ces dernières années (+6 points depuis 2022).

Le télétravail trouve son rythme de croisière 2025 marque une stabilisation des pratiques de travail hybride : 69 % des entreprises maintiennent leur politique actuelle ;

12 % l'assouplissent davantage ;

13 % la restreignent ;

6 % l'ont supprimé.

La rémunération : entre contraintes et innovations Dans un contexte économique tendu, les politiques de rémunération connaissent une évolution contrastée. Si seules 36 % des entreprises déclarent travailler sur une politique de rémunération plus attractive (contre 45 % en 2024), de nouvelles approches émergent : développement des avantages non-financiers ;

création de packages de rémunération flexibles ;

renforcement de l'équité salariale ;

focus sur la transparence des politiques salariales.

L'éternel dilemme : administratif vs qualité de vie au travail Face au constat que 73 % des RH passent entre 3 et 6 heures par jour sur des tâches administratives, l'automatisation devient un levier essentiel. Les logiciels comme PayFit permettent aux équipes RH d'optimiser leur temps grâce à : l'automatisation de la gestion de la paie et des tâches administratives ;

la mise à jour automatique des évolutions légales ;

la digitalisation centralisée des congés, absences et notes de frais ;

la simplification de l'accès aux documents pour les collaborateurs. Cette automatisation libère du temps précieux pour se concentrer sur l'essentiel : l'accompagnement humain et le développement des talents. Un enjeu crucial alors que 76 % des RH identifient la qualité de vie au travail comme une attente prioritaire des salariés.

💡 Perspectives d'avenir : les RH de 2025 dessinent les contours d'un métier où l'humain reste central malgré la digitalisation croissante. Si les défis sont nombreux, les opportunités le sont tout autant : montée en stratégie de la fonction, nouveaux outils digitaux et focus accru sur le développement des collaborateurs. Pour réussir cette transformation, les RH auront besoin d'un soutien renforcé de leurs organisations, tant en moyens qu'en reconnaissance.