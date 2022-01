Quand adresser un mail de refus de candidature ?

Le mail de refus de candidature peut être envoyé par le recruteur à plusieurs stades du processus de recrutement, principalement :

après l’étude du CV et de la lettre de motivation du candidat ;

après l’entretien d’embauche.

En fonction de la longueur de votre processus de recrutement et de ses différentes étapes, vous pouvez être amené à refuser un candidat après chacune des étapes.

💡Bon à savoir : une fois que vous avez bien entamé le processus de recrutement, nous vous recommandons de transmettre le mail de refus de candidature dès l’instant où vous savez que le candidat ne conviendra pas au poste, ni à l’entreprise. Ce n’est pas la peine de faire patienter le candidat et de le bloquer dans ses autres processus de recrutement.

Par ailleurs, lorsque vous recevez la candidature et qu’après son étude, vous ne comptez pas y donner une réponse favorable, ni rencontrer le candidat, nous vous encourageons à lui communiquer votre refus le plus rapidement possible. Candidater demande du temps et de l’investissement : il est toujours plus poli et plus agréable de prendre une minute pour répondre aux candidats.

Pourquoi adresser un mail de refus de candidature ?

Le mail de refus de candidature après entretien, ou après n’importe quelle autre étape du recrutement, intervient parce que vous ne voulez pas embaucher la personne dans votre entreprise.

Cela peut avoir plusieurs causes :

la personne n’a pas les compétences requises, professionnellement ou humainement ;

le candidat n’a pas l’expérience suffisante ;

la personnalité du postulant n’est pas en adéquation avec les valeurs et l’état d’esprit de l’entreprise ;

le candidat manque de professionnalisme ;

vous avez déjà pourvu le poste ;

vous avez repéré de meilleurs profils ;

vous n’avez pas de poste disponible, ni les moyens financiers nécessaires (dans le cas où la personne vous sollicite par candidature spontanée) ;

vous avez effectué une prise de référence qui a fait remontrer des avis mitigés sur le candidat ;

Les raisons de refuser un candidat sont multiples.

Toutefois, vous ne pouvez pas refuser un candidat pour un motif discriminant, comme la religion, le genre, la couleur de peau, etc. Un tel motif ne doit en aucun cas être à l’origine de votre mail de refus de candidature, au risque de vous exposez à un litige juridique.

Il faut savoir que, même si le processus de recrutement est entamé, à ce stade, vous n’êtes pas tenu d’engager le candidat.

💡 Bon à savoir : en revanche, lorsque vous avez conclu une promesse unilatérale de contrat de travail, cela signifie que vous vous êtes engagés à embaucher la personne.