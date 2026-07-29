À retenir Les anciennes conventions collectives nationales de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) ont été abrogées pour être remplacées par la convention collective nationale unifiée de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254).

Entrée en vigueur le 1er novembre 2025, la nouvelle CCN de la boucherie - poissonnerie fixe de nouvelles dispositions en matière de rémunération, de temps de travail, de congés, de prévoyance et de rupture du contrat de travail.

La grille des salaires minimaux a été modifiée par un avenant en février 2026.

Une convention collective est un accord signé entre un groupement d’employeurs, une organisation professionnelle et des syndicats de salariés. Elle permet de définir les conditions de travail des salariés d’un secteur d’activité spécifique (salaires, congés, remboursement de frais de santé, etc.) en complément des règles prévues par le Code du travail.

Depuis 2025, les branches professionnelles des métiers de la boucherie et de la poissonnerie ont été regroupées au sein d’une Convention Collective Nationale unifiée : la CCN boucherie - poissonnerie (IDCC 3254).

Les employeurs qui en dépendent doivent appliquer ses nouvelles dispositions dans la gestion de paie de leurs salariés depuis le 1er novembre 2025.

Qu’est-ce que la convention collective de la boucherie ?

Qu’est-ce que la convention collective de la boucherie ?

Les secteurs de la boucherie et de la poissonnerie regroupent des activités de préparation et de vente de viandes, de poissons et de spécialités et sont soumis à des règles strictes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Ces métiers présentent des conditions de travail particulières. La convention collective de la boucherie, aussi appelée CCN boucherie, a pour intérêt premier d’adapter le Code du travail en prévoyant des dispositions en adéquation à ces activités.

⚠️ Attention : depuis qu’elle a été étendue par arrêté du 29 septembre 2025 au Journal Officiel (JORF) du 4 octobre 2025, la CCN boucherie (992) n’est plus applicable. Elle a fusionné avec la CCN de la poissonnerie et porte à présent le nom de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer (IDCC 3254).

Quelles sont les entreprises tenues d’appliquer la CCN boucherie ?

La nouvelle CCN boucherie - poissonnerie (IDCC 3254) définit les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans un les domaines suivants :

boucherie ;

boucherie-charcuterie ;

boucherie-traiteur ;

traiteur ;

boucherie hippophagique ;

triperie ;

commerce de volailles et gibiers ;

poissonnerie-traiteur ;

écailler et traiteur ;

bar à huîtres ;

entreprises de détail et gros spécialisées en poissons, crustacés et mollusques, etc.

Les entreprises qui relèvent cette CCN unifiée doivent impérativement l’appliquer en priorité sur le Code du travail dès lors qu’elle contient des dispositions plus avantageuses pour les salariés.

💡 Bon à savoir : la CCN boucherie-poissonnerie ne s’applique qu’aux entreprises ayant leur siège social ou leurs activités en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou dans les territoires d’outre-mer.

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Quels sont les salaires de la convention collective de la boucherie en 2026 ?

La convention collective de la boucherie-poissonnerie fixe la grille de salaire minimale à appliquer au secteur, par niveau et par échelon.

⚠️ Attention : la grille des salaires de la CCN boucherie - charcuterie a été actualisée suite à l’avenant n° 9-B du 4 février 2026, paru au BOCC, avec notamment une revalorisation de 1,2 % sur l’ensemble des postes.

Salaires minimaux des ouvriers et employés dans la convention collective de la boucherie

Niveau Échelon Classification Salaire brut pour une durée de 151,67 heures mensuel Niveau I Échelon A Plongeur 1 938 € Niveau I Échelon A Employé d’entretien 1 938 € Niveau I Échelon B Chauffeur-livreur 1 959 € Niveau I Échelon B Employé administratif 1 959 € Niveau II Échelon A Chauffeur-livreur encaisseur 1 983 € Niveau II Échelon A Caissier 1 983 € Niveau II Échelon A Vendeur 1 983 € Niveau II Échelon B Secrétaire aide-comptable 2 002 € Niveau II Échelon B Boucher préparateur 2 002 € Niveau II Échelon B Charcutier préparateur 2 002 € Niveau II Échelon B Vendeur qualifié 2 002 € Niveau II Échelon B Tripier préparateur 2 002 € Niveau II Échelon C Caissier aide-comptable 2 037 € Niveau III Échelon A Boucher préparateur qualifié 2 159 € Niveau III Échelon A Charcutier traiteur qualifié 2 159 € Niveau III Échelon A Charcutier préparateur qualifié 2 159 € Niveau III Échelon A Tripier préparateur qualifié 2 159 € Niveau III Échelon A Boucher hippophagique vendeur qualifié 2 159 € Niveau III Échelon B Boucher préparateur vendeur qualifié 2 207 € Niveau III Échelon B Boucher traiteur qualifié 2 207 € Niveau III Échelon B Ouvrier tripier 2 207 € Niveau III Échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 2 293 € Niveau IV Échelon A Comptable 2 301 € Niveau IV Échelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 371 € Niveau IV Échelon C Boucher hautement qualifié 2 407 € Niveau IV Échelon C Boucher traiteur hautement qualifié 2 407 € Niveau IV Échelon C Charcutier traiteur hautement qualifié 2 407 € Niveau IV Échelon C Tripier responsable cuisson 2 407 € Niveau IV Échelon D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2 525 €

Salaires minimaux des agents de maîtrise et cadres dans la convention collective de la boucherie

Niveau Échelon Classification Salaire brut mensuel Niveau V - Responsable de laboratoire adjoint 2 740 € Niveau V - Responsable de point de vente adjoint 2 740 € Niveau VI Échelon A Responsable de laboratoire 2 988 € Niveau VI Échelon A Responsable de point de vente 2 988 € Niveau VI Échelon A Responsable hygiène et sécurité 2 988 € Niveau VI Échelon B Assistant chef d’entreprise 3 008 € Niveau VI Échelon C Responsable de plusieurs points de vente 3 368 € Niveau VII Échelon A Responsable de laboratoire 3 835 € Niveau VII Échelon A Responsable de point de vente 3 835 € Niveau VII Échelon A Responsable des achats 3 835 € Niveau VII Échelon B Responsable d’entreprise 3 933 €

Primes

L’article 72 de la CCN boucherie - poissonnerie prévoit une prime de fin d’année, pour tous les salariés (CDI, CDD, temps plein ou partiel, apprentis, saisonniers, etc.) sans condition d’ancienneté.

💡 Bon à savoir : celle-ci correspond à 2 % de la rémunération brute annuelle.

Quelles sont les dispositions principales de la CCN boucherie concernant le temps de travail ?

La convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254) encadre les conditions d'organisation du temps de travail pour assurer la continuité de service tout en garantissant le respect des repos obligatoires.

Temps de travail

Le métier de boucher et de poissonnier, comme tous les métiers de bouche, peut nécessiter des ouvertures les dimanches et jours fériés.

Dans la convention collective de la boucherie, le travail le dimanche matin est possible. En effet, dans l’article 77, il est prévu que le repos hebdomadaire puisse être donné du dimanche après-midi, à partir de 13 h au mardi matin.

Cette organisation s'accompagne d'une demi-journée de repos supplémentaire dans la semaine. En l'absence de travail le dimanche, l'employeur peut également accorder deux jours de repos accolés, par exemple le dimanche et le lundi.

La convention collective de la boucherie précise que toutes autres formules sont envisageables dès lors que le repos hebdomadaire comporte 3 demi-journées consécutives, soit un repos d’une durée minimale de 35 h consécutives.

💡 Bon à savoir : la CCN boucherie autorise, dans certains cas, le travail de nuit avec une majoration pour chaque heure effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin.

Heures supplémentaires

L'article 78 fixe le contingent d'heures supplémentaires à 270 heures par an.

Préavis et rupture du contrat de travail

Dans la convention collective de la boucherie, le préavis en cas de rupture du contrat de travail diffère en fonction :

de la classification du salarié ;

mais également selon son ancienneté dans l’entreprise.

📌 Exemple : pour les employés ou ouvriers ayant moins de 6 mois de présence, la période de préavis en cas de licenciement ou de démission est de 2 semaines. Alors que pour les salariés qui ont plus de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté, le préavis est de 1 mois (mais reste de 3 mois pour la catégorie des cadres).