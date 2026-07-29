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Quelles sont les règles de la convention collective de la boucherie ?
À retenir
Les anciennes conventions collectives nationales de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504) ont été abrogées pour être remplacées par la convention collective nationale unifiée de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254).
Entrée en vigueur le 1er novembre 2025, la nouvelle CCN de la boucherie - poissonnerie fixe de nouvelles dispositions en matière de rémunération, de temps de travail, de congés, de prévoyance et de rupture du contrat de travail.
La grille des salaires minimaux a été modifiée par un avenant en février 2026.
Une convention collective est un accord signé entre un groupement d’employeurs, une organisation professionnelle et des syndicats de salariés. Elle permet de définir les conditions de travail des salariés d’un secteur d’activité spécifique (salaires, congés, remboursement de frais de santé, etc.) en complément des règles prévues par le Code du travail.
Depuis 2025, les branches professionnelles des métiers de la boucherie et de la poissonnerie ont été regroupées au sein d’une Convention Collective Nationale unifiée : la CCN boucherie - poissonnerie (IDCC 3254).
Les employeurs qui en dépendent doivent appliquer ses nouvelles dispositions dans la gestion de paie de leurs salariés depuis le 1er novembre 2025.
Qu’est-ce que la convention collective de la boucherie ?
Les secteurs de la boucherie et de la poissonnerie regroupent des activités de préparation et de vente de viandes, de poissons et de spécialités et sont soumis à des règles strictes d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Ces métiers présentent des conditions de travail particulières. La convention collective de la boucherie, aussi appelée CCN boucherie, a pour intérêt premier d’adapter le Code du travail en prévoyant des dispositions en adéquation à ces activités.
⚠️ Attention : depuis qu’elle a été étendue par arrêté du 29 septembre 2025 au Journal Officiel (JORF) du 4 octobre 2025, la CCN boucherie (992) n’est plus applicable. Elle a fusionné avec la CCN de la poissonnerie et porte à présent le nom de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer (IDCC 3254).
Quelles sont les entreprises tenues d’appliquer la CCN boucherie ?
La nouvelle CCN boucherie - poissonnerie (IDCC 3254) définit les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans un les domaines suivants :
boucherie ;
boucherie-charcuterie ;
boucherie-traiteur ;
traiteur ;
boucherie hippophagique ;
triperie ;
commerce de volailles et gibiers ;
poissonnerie-traiteur ;
écailler et traiteur ;
bar à huîtres ;
entreprises de détail et gros spécialisées en poissons, crustacés et mollusques, etc.
Les entreprises qui relèvent cette CCN unifiée doivent impérativement l’appliquer en priorité sur le Code du travail dès lors qu’elle contient des dispositions plus avantageuses pour les salariés.
💡 Bon à savoir : la CCN boucherie-poissonnerie ne s’applique qu’aux entreprises ayant leur siège social ou leurs activités en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou dans les territoires d’outre-mer.
Quels sont les salaires de la convention collective de la boucherie en 2026 ?
La convention collective de la boucherie-poissonnerie fixe la grille de salaire minimale à appliquer au secteur, par niveau et par échelon.
⚠️ Attention : la grille des salaires de la CCN boucherie - charcuterie a été actualisée suite à l’avenant n° 9-B du 4 février 2026, paru au BOCC, avec notamment une revalorisation de 1,2 % sur l’ensemble des postes.
Salaires minimaux des ouvriers et employés dans la convention collective de la boucherie
|Niveau
|Échelon
|Classification
|Salaire brut pour une durée de 151,67 heures mensuel
|Niveau I
|Échelon A
|Plongeur
|1 938 €
|Niveau I
|Échelon A
|Employé d’entretien
|1 938 €
|Niveau I
|Échelon B
|Chauffeur-livreur
|1 959 €
|Niveau I
|Échelon B
|Employé administratif
|1 959 €
|Niveau II
|Échelon A
|Chauffeur-livreur encaisseur
|1 983 €
|Niveau II
|Échelon A
|Caissier
|1 983 €
|Niveau II
|Échelon A
|Vendeur
|1 983 €
|Niveau II
|Échelon B
|Secrétaire aide-comptable
|2 002 €
|Niveau II
|Échelon B
|Boucher préparateur
|2 002 €
|Niveau II
|Échelon B
|Charcutier préparateur
|2 002 €
|Niveau II
|Échelon B
|Vendeur qualifié
|2 002 €
|Niveau II
|Échelon B
|Tripier préparateur
|2 002 €
|Niveau II
|Échelon C
|Caissier aide-comptable
|2 037 €
|Niveau III
|Échelon A
|Boucher préparateur qualifié
|2 159 €
|Niveau III
|Échelon A
|Charcutier traiteur qualifié
|2 159 €
|Niveau III
|Échelon A
|Charcutier préparateur qualifié
|2 159 €
|Niveau III
|Échelon A
|Tripier préparateur qualifié
|2 159 €
|Niveau III
|Échelon A
|Boucher hippophagique vendeur qualifié
|2 159 €
|Niveau III
|Échelon B
|Boucher préparateur vendeur qualifié
|2 207 €
|Niveau III
|Échelon B
|Boucher traiteur qualifié
|2 207 €
|Niveau III
|Échelon B
|Ouvrier tripier
|2 207 €
|Niveau III
|Échelon C
|Boucher charcutier traiteur qualifié
|2 293 €
|Niveau IV
|Échelon A
|Comptable
|2 301 €
|Niveau IV
|Échelon B
|Boucher charcutier traiteur très qualifié
|2 371 €
|Niveau IV
|Échelon C
|Boucher hautement qualifié
|2 407 €
|Niveau IV
|Échelon C
|Boucher traiteur hautement qualifié
|2 407 €
|Niveau IV
|Échelon C
|Charcutier traiteur hautement qualifié
|2 407 €
|Niveau IV
|Échelon C
|Tripier responsable cuisson
|2 407 €
|Niveau IV
|Échelon D
|Boucher charcutier traiteur hautement qualifié
|2 525 €
Salaires minimaux des agents de maîtrise et cadres dans la convention collective de la boucherie
|Niveau
|Échelon
|Classification
|Salaire brut mensuel
|Niveau V
|-
|Responsable de laboratoire adjoint
|2 740 €
|Niveau V
|-
|Responsable de point de vente adjoint
|2 740 €
|Niveau VI
|Échelon A
|Responsable de laboratoire
|2 988 €
|Niveau VI
|Échelon A
|Responsable de point de vente
|2 988 €
|Niveau VI
|Échelon A
|Responsable hygiène et sécurité
|2 988 €
|Niveau VI
|Échelon B
|Assistant chef d’entreprise
|3 008 €
|Niveau VI
|Échelon C
|Responsable de plusieurs points de vente
|3 368 €
|Niveau VII
|Échelon A
|Responsable de laboratoire
|3 835 €
|Niveau VII
|Échelon A
|Responsable de point de vente
|3 835 €
|Niveau VII
|Échelon A
|Responsable des achats
|3 835 €
|Niveau VII
|Échelon B
|Responsable d’entreprise
|3 933 €
Primes
L’article 72 de la CCN boucherie - poissonnerie prévoit une prime de fin d’année, pour tous les salariés (CDI, CDD, temps plein ou partiel, apprentis, saisonniers, etc.) sans condition d’ancienneté.
💡 Bon à savoir : celle-ci correspond à 2 % de la rémunération brute annuelle.
Quelles sont les dispositions principales de la CCN boucherie concernant le temps de travail ?
La convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254) encadre les conditions d'organisation du temps de travail pour assurer la continuité de service tout en garantissant le respect des repos obligatoires.
Temps de travail
Le métier de boucher et de poissonnier, comme tous les métiers de bouche, peut nécessiter des ouvertures les dimanches et jours fériés.
Dans la convention collective de la boucherie, le travail le dimanche matin est possible. En effet, dans l’article 77, il est prévu que le repos hebdomadaire puisse être donné du dimanche après-midi, à partir de 13 h au mardi matin.
Cette organisation s'accompagne d'une demi-journée de repos supplémentaire dans la semaine. En l'absence de travail le dimanche, l'employeur peut également accorder deux jours de repos accolés, par exemple le dimanche et le lundi.
La convention collective de la boucherie précise que toutes autres formules sont envisageables dès lors que le repos hebdomadaire comporte 3 demi-journées consécutives, soit un repos d’une durée minimale de 35 h consécutives.
💡 Bon à savoir : la CCN boucherie autorise, dans certains cas, le travail de nuit avec une majoration pour chaque heure effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin.
Heures supplémentaires
L'article 78 fixe le contingent d'heures supplémentaires à 270 heures par an.
Préavis et rupture du contrat de travail
Dans la convention collective de la boucherie, le préavis en cas de rupture du contrat de travail diffère en fonction :
de la classification du salarié ;
mais également selon son ancienneté dans l’entreprise.
📌 Exemple : pour les employés ou ouvriers ayant moins de 6 mois de présence, la période de préavis en cas de licenciement ou de démission est de 2 semaines. Alors que pour les salariés qui ont plus de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté, le préavis est de 1 mois (mais reste de 3 mois pour la catégorie des cadres).
Foire Aux Questions (FAQ)
La CCN boucherie - poissonnerie n’accorde pas de dispositions plus favorables que celles prévues par le Code du travail dans ce cadre. Le salarié peut bénéficier d’un congé de mariage (ou de PACS) de 4 jours (ou de 2 jours si l’événement concerne l’enfant du salarié).
Un salarié en CDI, dès lors qu’il compte 8 mois d’ancienneté, a droit à une indemnité de licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde). Le calcul de celle-ci se base sur les règles établies par la loi.
Oui, les articles 62 à 63 de la CCN boucherie - poissonnerie, relatifs à la protection sociale des salariés du secteur, fixent certaines dispositions, notamment sur le régime frais de soins de santé. Les employeurs en boucherie et poissonnerie ont l’obligation de proposer une mutuelle d’entreprise à leurs équipes. Son financement est assuré à moitié par l’employeur et à moitié par le salarié.
En cas de décès du salarié, la convention collective de la boucherie prévoit que ses bénéficiaires (conjoint, partenaire de PACS, etc.) reçoivent un capital égal à 200 % du salaire de référence de la part de l’organisme de prévoyance. Il est aussi possible de toucher une rente ou une pension dans certains cas d’invalidité du salarié.
Un employeur peut consulter la version officielle de la convention collective nationale de la boucherie - poissonnerie (IDCC 3254), actuellement en vigueur, gratuitement sur Légifrance.
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