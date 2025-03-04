Le Compte Personnel de Formation (CPF), c'est votre "pécule" formation. Cette cagnotte vous permet, tout au long de votre vie active, de financer les formations de votre choix pour monter en compétences, booster votre employabilité et faire évoluer votre carrière. En 2025, le CPF fait peau neuve avec quelques changements à la clé. Montants revus, nouveaux services, formations éligibles... On vous dit tout ce que vous devez savoir pour faire les bons choix et exploiter pleinement votre CPF nouvelle version.

Vous pouvez y accéder en ligne pour consulter votre solde et rechercher une formation certifiante ou qualifiante adaptée à votre projet : reconversion, promotion, remise à niveau… les possibilités sont vastes ! Depuis 2019, les droits CPF sont crédités en euros et non plus en heures. Chaque actif (salarié ou demandeur d'emploi) cumule 500 € par an dans la limite d'un plafond de 5 000 €. Un super capital formation à utiliser tout au long de sa vie pro ! Alors, pour mobiliser vos droits, direction MonCompteFormation.fr ou sur l'appli mobile. Vais-je trouver une formation adaptée à mon projet ? Avec le CPF, pas de Pokémon rare : que vous soyez en quête d'une certification métier, d'un diplôme, d'une VAE ou simplement d'un boost de compétences, vous allez trouver la formation qui vous fera évoluer à coup sûr. Des milliers de formations sont référencées, des plus courtes (1 jour) aux plus longues (1 an ou plus), en présentiel, à distance ou en mixte. Il y en a pour tous les goûts ! N'hésitez pas à en discuter avec votre manager ou votre service RH pour voir comment articuler votre projet avec la stratégie de l'entreprise.

CPF 2025 : quelles sont les nouveautés ? Vais-je devoir payer plus pour me former ? Pour mobiliser vos droits CPF, préparez-vous à une légère hausse de votre contribution financière. En 2025, la participation forfaitaire obligatoire passe à 102,23 € (contre 100 € en 2024), et ce quel que soit le coût de la formation. Pourquoi cette hausse ? Tout simplement parce que ce fameux reste à charge est indexé sur l'inflation. En clair, il évolue chaque année en fonction de la hausse générale des prix, comme le SMIC. Cela dit, pas de quoi renoncer à se former pour autant. D'autant qu'il existe des astuces pour alléger la note... 💡 Bon à savoir : cette participation ne s'applique pas à tous les profils. Les demandeurs d'emploi en sont exemptés, tout comme les salariés qui parviennent à obtenir un abondement de leur employeur ! Prenons un cas concret : admettons que votre cagnotte CPF atteigne 2000 euros et que vous ayez un vrai coup de cœur pour une formation à 1200 €. Avec la nouvelle règle, vous ne pourrez mobiliser "que" 1100 € de vos droits CPF et devrez régler les 100 € restants. Résultat, votre solde CPF chutera à 900 euros en attendant le prochain versement. Quid du co-financement employeur ? 💡 Le saviez-vous ? Votre employeur peut abonder votre compte CPF pour financer tout ou partie de votre reste à charge. C'est même encouragé par un nouveau décret qui facilite les versements volontaires des entreprises. Un sacré coup de poker… et une façon concrète de soutenir les projets de formation des salariés. N'hésitez pas à mettre cartes sur table lors de votre entretien annuel ou d'un point RH. Qui ne tente rien n'a rien ! Qui veut gagner des millions (et créer sa boîte avec le CPF) ? Vous envisagez d'utiliser votre CPF pour une formation "ACRE" (Actions de formation à la Création et Reprise d'Entreprise) en 2025 ? ⚠️ Attention : depuis le 16 février, seules les formations menant à une certification enregistrée au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique) sont éligibles au CPF.

Contrôle d'identité : votre passeport de compétences est-il à jour ? Depuis peu, le CPF s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité bien pratique : le passeport de compétences. Kesako ? C'est un outil numérique qui vous permet de rassembler dans un même endroit toutes vos expériences et compétences, comme un CV augmenté. Formations suivies, diplômes obtenus, habilitations à jour, réalisations marquantes... Tout y passe ! L'idée, c'est de capitaliser sur votre parcours et de le valoriser auprès de votre employeur actuel ou de recruteurs potentiels. Cerise sur le gâteau, le passeport de compétences est directement connecté à votre compte CPF. Et si vous avez d'autres expériences ou compétences à mettre en avant, vous pouvez facilement les ajouter vous-même. Votre passeport, c’est le reflet de votre carrière. Avec un profil bien rempli, nul doute que de nouvelles portes s'ouvriront. CPF + VAE : le duo gagnant pour vous mettre en avant La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), c'est la possibilité de transformer votre expérience professionnelle en diplôme, sans retourner sur les bancs de l'école. Et grâce à un nouveau partenariat, la VAE est désormais éligible au CPF. Sauf que monter un dossier VAE, c'est un peu comme grimper l'Everest : ça ne s'improvise pas ! Il faut du temps, de la méthode et un bon guide pour vous épauler. C'est là que le parcours de France VAE et le soutien financier du CPF entrent en jeu. Alors si vous avez quelques années d'expérience derrière vous, pourquoi ne pas tenter le coup ? Avec un diplôme validant vos compétences et un passeport bien rempli, vous aurez un profil en béton pour négocier une promotion ou un nouveau job. Pensez-y !

Comme tout dispositif, le CPF a malheureusement aussi attiré quelques moutons noirs peu scrupuleux. Appels et mails non sollicités, offres alléchantes qui cachent des pièges... Les techniques pour vous embobiner ne manquent pas ! Plusieurs signaux doivent vous mettre la puce à l'oreille : on vous promet une formation 100% prise en charge alors que les organismes sérieux affichent des tarifs en cohérence avec le marché ;

on vous met la pression pour vous inscrire au plus vite , avec des arguments du type "Dernières places disponibles ! " ou "Offre valable jusqu'à minuit ! " ;

on vous demande vos informations bancaires pour soi-disant valider votre dossier ;

l'organisme de formation n'est pas référencé sur MonCompteFormation et ne peut pas fournir de preuves de certification qualité. Vous l'aurez compris, si une offre vous paraît trop belle pour être vraie... c'est sûrement une arnaque ! Comme dirait l'autre, méfiance est mère de sûreté. Mieux vaut prendre le temps de vérifier que de se précipiter et de le regretter.

À vos formations, prêts, partez ! N'attendez plus pour activer votre CPF. Explorez le catalogue, échangez avec vos proches et vos interlocuteurs en entreprise pour définir un projet sur-mesure. Un projet bien mené, c'est comme la Ligue Pokémon : ça passe par un bon entraînement ciblé ! Avec un peu de méthode, vous avez toutes les cartes en main pour donner un coup d'accélérateur à votre carrière. À vous de jouer !