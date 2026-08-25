À retenir : Le congé maternité est indemnisé par les indemnités journalières de la Sécurité sociale.

La rémunération du congé parental (ou congé parental d’Éducation) dépend qu’il soit pris en totalité ou partiellement . En congé parental total , un salarié ne perçoit pas de salaire mais peut percevoir des aides de la CAF. À temps partiel , il est payé proportionnellement aux heures réalisées.

Quelle que soit la situation, il convient d’ établir un bulletin de salaire .

Depuis le 1er juillet 2026, les salariés peuvent bénéficier du congé supplémentaire de naissance à ajouter à celui de maternité, de paternité ou d’adoption.

Lorsqu’un salarié devient parent, il existe différents congés familiaux lui permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle sans solder ses congés et RTT classiques.

Toutefois, chaque type de congé pour événement familial fait l’objet de traitements et de régimes très différents en paie. En congé maternité, la salariée perçoit des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale (IJSS), sans délai de carence. En congé parental à temps partiel, l’employeur verse une rémunération au prorata du temps travaillé, alors que pour un congé parental total, le salarié ne perçoit aucun salaire, mais peut percevoir une aide de la CAF.

Alors que “22 % des RH déclarent avoir du mal à suivre les évolutions réglementaires au quotidien” selon le Baromètre RH PayFit 2026, voici un guide complet pour comprendre simplement les différences entre le congé maternité et le congé parental en paie.

Quelle est la différence de rémunération entre congé maternité et congé parental ?

Quelle est la différence de rémunération entre congé maternité et congé parental ?

En congé maternité, la salariée perçoit des IJSS versées par la Sécurité sociale, sans interruption de revenu.

En congé parental à temps plein, le contrat de travail du salarié est suspendu et l’employeur ne lui verse aucun salaire (sauf dispositions conventionnelles ou collectives contraires). Toutefois, le salarié peut bénéficier d’aides sociales versées par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) comme la PAJE (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant) ainsi que la PreParE.

Dispositif Congé maternité Congé parental d’éducation Conditions d’accès 6 mois de cotisation à la Sécurité sociale Ancienneté d’1 an dans l’entreprise Pour qui ? Mère biologique Père ou mère, parents biologiques ou adoptifs Durée maximale du congé 16 semaines (6 semaines en prénatal et 10 semaines en postnatal) pour 1 à 2 enfants 1 an (renouvelable 2 fois sans excéder les 3 ans de l’enfant) Qui finance ? La Sécurité sociale (IJSS maternité, article L331-3) ou l’employeur en cas de subrogation maternité CPE à temps partiel : employeur (versement d’un salaire proportionnel au temps travaillé). CPE total : pas de salaire, mais possibilité de percevoir une aide de la CAF (PAJE + PreParE). Montant Entre 11,12 € et 104,02 € par jour maximum depuis le 1er janvier 2026 (dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale 2026 de 4 005 €) PreParE : 459,69 € par mois à taux plein (montant en vigueur en 2026, selon la CAF) Encadrement Code du travail Articles L1225-1 et suivants Articles L1225-47 et suivants

*barème Prestation partagée d'éducation de l'enfant CAF 2026

👉 À noter : au-delà du congé maternité et du congé parental, d'autres dispositifs comme le congé de présence parentale répondent à des situations familiales spécifiques, avec des règles de paie qui leur sont propres.

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Les IJSS maternité représentent jusqu’à 100 % du salaire journalier net de référence, dans la limite du plafond mensuel SS (4 005 € en 2026). Elles ne souffrent d’aucun délai de carence, contrairement à l’arrêt maladie.

Calcul des IJSS maternité

Le versement des IJSS, prévu par l’article L331-3 du Code de la Sécurité sociale, vise à compenser la perte de salaire d’une salariée arrêtant de travailler pour mener sa grossesse à terme et accueillir son enfant.

Pour déterminer le montant de l’indemnité journalière, il convient de calculer le salaire journalier de base grâce à la formule suivante :

somme des 3 derniers salaires brut avant la date d’interruption de travail / 91,25

💡 Bon à savoir : il existe des calculateurs IJSS en ligne pour vous aider à évaluer le montant des IJSS d’une salariée en congé maternité.

Subrogation employeur

L’employeur peut décider de maintenir le salaire en cas de congé maternité : on parle alors de subrogation. Dans ce cas, l’employeur avance les IJSS puis se fait directement rembourser par la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie).

Ce mécanisme permet souvent de simplifier la gestion de la paie, notamment en passant par un logiciel de paie.

Congé supplémentaire de naissance

Depuis le 1er juillet 2026, les jeunes parents salariés peuvent bénéficier d’un nouveau dispositif : le congé supplémentaire de naissance.

Celui-ci peut se prendre dans la continuité :

du congé maternité ;

du congé de paternité et accueil de l’enfant ;

ou encore d'un congé d’adoption.

Quelle est la durée du congé supplémentaire de naissance ? Un salarié “peut bénéficier d'un congé supplémentaire de naissance qui peut aller d'une durée de 1 à 2 mois supplémentaires.” - Mathilde, Juriste chez PayFit (extrait du webinar “Le Direct : Gestion des congés parentaux 2026” d’avril 2026.

S’il est financé par la Sécurité sociale via le versement d’indemnités journalières de naissance, son traitement diffère du congé maternité classique. En effet, le congé supplémentaire de naissance est indemnisé à hauteur de 70 % du salaire net le 1er mois pour 60 % pour le 2ème mois.

Tout dépend si le congé parental est à temps plein ou partiel.

Congé parental total

En cas de congé parental total, le salarié cesse temporairement son activité professionnelle, ce qui entraîne une suspension du contrat de travail. L’employeur n’est pas tenu de verser de salaire.

Même s’il ne s’agit pas d’une obligation légale, il convient tout de même de faire une fiche de paie. En effet, bien que le salaire net à payer soit nul, le bulletin de salaire permet d'assurer le suivi des absences et des déclarations sociales comme la DSN.

⚠️ Attention : certains accords ou conventions collectives peuvent prévoir un maintien partiel de salaire par l’employeur.

Le salarié n’est toutefois pas privé de ressources. Il peut bénéficier de l’allocation de base pour l’arrivée de son enfant (la Paje) et de la PreParE de la CAF.

Congé parental partiel

Lorsqu’un salarié choisit un congé parental avec un passage à temps partiel, il est rémunéré par son employeur au prorata des heures travaillées.

Dans ce cas, le collaborateur doit conserver une activité d'au moins 16 heures par semaine selon les articles L1225-47 du Code du travail.

L’édition du bulletin de paie peut être facilitée par un logiciel de paie, notamment en cas de règles spécifiques d’une CCN sur les congés spéciaux.

En parallèle du congé parental, un salarié peut aussi être amené à s'absenter ponctuellement en cas de congé pour enfant malade, un dispositif distinct et non rémunéré par principe, sauf disposition conventionnelle contraire.

Quelles sont les obligations de l’employeur en paie dans les deux cas ?

Dans les deux cas, l’employeur établit les fiches de paie chaque mois, même si le net est nul. Pour le congé maternité, il gère la subrogation si applicable.

Congé parental et DSN

Les employeurs ont l’obligation de réaliser leurs déclarations sociales, notamment la DSN, y compris en cas d’absence de leurs salariés.

Pour un congé parental :

total : il faut suspendre le contrat dans le bloc 65 (code : Autre suspension de l'exécution du contrat), puis préciser le motif avec le code 632 (Congé parental d'éducation) ;

partiel : il faut remplir le bloc 75 (Aménagement du temps de travail) puis modifier les rubriques ”Quotité de travail du contrat” et “Modalité d'exercice du temps de travail” pour mettre à jour la situation du collaborateur.

⚠️ Attention : un employeur ne peut pas refuser un congé parental (art. L1225-47 CT).

Simplification de la gestion des congés et absences parentaux

Selon le Baromètre RH PayFit 2026, “62 % des RH consacrent entre 1 et 5 jours par mois à la gestion de la paie”.

En pratique, le traitement des congés maternité et parentaux reste une tâche récurrente et chronophage que les entreprises cherchent à optimiser. En effet, “67 % des services RH utilisent un outil digital pour la gestion des absences et congés”.

Adopter une solution digitale comme PayFit permet d’automatiser l'envoi de la DSN, le traitement de la subrogation et l’établissement de toutes les fiches de paie, y compris à net nul.