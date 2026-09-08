À retenir : Une solution paie et RH tout-en-un centralise la paie, les congés et les notes de frais sur une seule plateforme.

Un SIRH est un outil intégré qui limite les doubles saisies et sécurise les données RH.

L’intégration des notes de frais à la paie facilite le remboursement des dépenses professionnelles.

Pour une PME, le bon choix dépend des modules inclus, du niveau d’automatisation et du support proposé.

Il existe des solutions paie et RH tout-en-un capables de centraliser la paie, les congés et les notes de frais sur une seule plateforme. Selon le baromètre RH Payfit x Éditions Tissot 2026, 60 % des professionnels RH consacrent au moins 4 heures par jour aux tâches administratives. C'est pourquoi ces SIRH existent, afin de ne plus jongler entre plusieurs outils, limiter le risque d'erreurs et donner une vision plus claire du coût collaborateur.

Pourquoi centraliser paie, congés et notes de frais dans un seul outil ?

Centraliser la gestion de la paie, des congés et des notes de frais dans un même logiciel SIRH élimine les doubles saisies, garantit la cohérence des données et donne une vision complète du coût collaborateur. Concrètement, une absence validée peut être automatiquement prise en compte dans la paie. Une note de frais approuvée peut apparaître sur le bulletin sans ressaisie. Les RH suivent ainsi les salaires, absences, remboursements et éléments variables dans un même environnement.

Pour une PME, cette centralisation évite surtout les allers-retours entre tableaux Excel, logiciel de paie, outil de congés et justificatifs envoyés par email. Elle réduit aussi le risque d’erreur au moment de préparer les bulletins.

💡 Bon à savoir : un logiciel de notes de frais simple et automatisé permet de fluidifier la validation, le remboursement et l’intégration des dépenses professionnelles en paie.

Qu’est-ce qu’un vrai SIRH tout-en-un ?

Un vrai SIRH tout-en-un ne se contente pas de juxtaposer plusieurs outils. Il assure une synchronisation native entre ses modules : paie, congés, absences, notes de frais, gestion du personnel, temps de travail et performance.

La différence est importante. Avec des outils séparés, les données circulent souvent par exports, imports ou intégrations partielles. Avec un outil intégré, les informations sont centralisées dès leur saisie.

Un vrai logiciel de gestion administrative tout-en-un doit donc couvrir la paie, la DSN, les congés payés, les absences, les notes de frais, les documents RH et les données salariés.

Quelles solutions RH tout-en-un existent pour les PME françaises ?

Pour les PME françaises, plusieurs solutions couvrent tout ou partie de la paie, des congés et des notes de frais : Payfit, Eurécia, Lucca ou Deel. Le choix dépend surtout de la conformité paie, de la couverture des conventions collectives et du niveau d’intégration entre les modules.

Logiciel Modules inclus Conformité DSN Couverture CCN Cible Payfit Paie, congés, notes de frais, personnel, temps Oui Oui, selon convention couverte TPE et PME Eurécia Congés, temps, notes de frais, RH, préparation paie Selon configuration À vérifier PME et ETI Lucca Congés, notes de frais, temps, RH modulaire Selon modules et intégrations À vérifier PME et ETI Deel RH, paie, congés, documents, international Selon pays et offre À vérifier PME internationales

Selon le baromètre RH 2026, les notes de frais figurent dans le top 5 des outils digitaux jugés essentiels par les RH, avec 38 % d’utilisation. Pourtant, seuls 35 % des services RH disposent d’un SIRH complet. Cela montre que beaucoup d’entreprises utilisent encore des outils séparés.

Au-delà du choix de la solution, la centralisation de la paie, des congés et des notes de frais change surtout la façon de piloter la masse salariale. Quand ces trois briques vivent dans le même environnement, vous obtenez une vision complète du coût réel de chaque collaborateur, salaire, cotisations et frais professionnels confondus, plutôt qu'une addition manuelle de plusieurs exports.

Pour affiner votre choix, un guide sur les outils SIRH détaille les critères à évaluer avant de vous engager : conformité DSN, couverture de votre convention collective, niveau d'intégration entre les modules et qualité de l'accompagnement proposé.

👉 À noter : un outil peut gérer les congés ou les notes de frais sans les synchroniser automatiquement avec la paie. C’est ce point qu’il faut vérifier en priorité.

Payfit centralise sur une seule plateforme la paie automatisée, les congés et absences, les notes de frais, la gestion du personnel, la gestion du temps de travail et la performance. L’objectif est de relier les informations utiles à la paie sans multiplier les saisies. Un salarié peut poser une absence, transmettre une note de frais ou consulter ses documents depuis son espace. Le manager valide les demandes. Les éléments validés sont ensuite synchronisés avec la paie.

“C’est hyper avantageux de pouvoir tout gérer sur la même interface.” CP Charles Pavot Comptable général @Le Slip Français

Les notes de frais Payfit sont proposées sous forme de module complémentaire payant, à 3 €/collaborateur/mois. Une fois validées, elles peuvent être intégrées aux bulletins de paie, sans ressaisie manuelle.