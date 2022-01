Grille de salaires des cadres en Syntec

Dans la convention Syntec, la grille de salaires des cadres compte également 3 positions et 9 coefficients hiérarchiques différents. Toutefois, contrairement à la grille ETAM, la position 1 n'est pas divisée en 3 sous catégories et la position 2.1 est dédoublée pour prendre en compte l'âge des salariés (elle attribue un coefficient différent au plus et au moins de 26 ans).

Les salaires minima mensuels bruts des salariés de la catégorie cadres s'obtiennent à partir de la formule suivante :

Coefficient de la position × Valeur du point Cadre

En tenant compte de cette formule, la grille de salaires Syntec des cadres se présente comme suit :