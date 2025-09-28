À retenir : En tant que société commerciale, une SARL doit tenir une comptabilité rigoureuse.

Le recours à un comptable n’est pas obligatoire , mais vivement recommandé afin d’éviter les sanctions fiscales.

Le tarif d’un comptable pour une SARL se situe généralement entre 100 à 250 €/mois pour un cabinet traditionnel et de 70 à 150 €/mois pour un cabinet en ligne. Les prix peuvent varier du simple au double suivant la taille de l’entreprise, son secteur d’activité et les missions comptables réalisées (bilan annuel, etc.).

Toutes les sociétés, quels que soient leur statut juridique et leur taille, doivent répondre à des obligations comptables et assurer une comptabilité rigoureuse. Mais quand on vient de créer une SARL, ou que son activité s’intensifie, la comptabilité peut vite se complexifier. TVA, gestion de la paie des salariés, déclarations fiscales : c’est une tâche qui demande du temps et de l’expertise. Vous envisagez de vous adresser à un professionnel, mais vous ne savez pas combien coûte un comptable pour une SARL ? Entre les écarts de prix affichés et les prestations incluses dans les honoraires d’un cabinet, il n’est pas simple de s’y retrouver. Quelles sont les obligations comptables en SARL ? Combien coûte un expert-comptable pour une entreprise et pour quels services ? PayFit vous aide à faire le point.

Quelles sont les obligations comptables d’une SARL ? Faire appel à un comptable n’est pas obligatoire pour une SARL. Mais en pratique, il est fortement conseillé de se faire accompagner par un expert : en tant que société commerciale, la SARL doit respecter des obligations comptables précises. Tenue d’une comptabilité régulière En SARL, il est obligatoire de tenir une comptabilité de façon régulière en : enregistrant chronologiquement tous les mouvements qui influent sur son patrimoine (ventes, achats, emprunts, opérations bancaires, etc.) ;

réalisant un inventaire pour vérifier la valeur de ses actifs et passifs (une fois tous les 12 mois maximum). Ces mesures assurent la bonne tenue et la transparence des comptes de l’entreprise. Création et tenue des registres obligatoires La comptabilité d’une SARL impose d’établir et de tenir à jour les documents comptables obligatoires et d’y faire figurer certaines écritures dans : le livre-journal pour enregistrer toutes les opérations de la société ;

le grand livre pour rassembler tous les comptes de la SARL ;

et le manuel des procédures comptables pour expliquer la façon dont la comptabilité est gérée et contrôlée au sein de l’entreprise. 💡 Bon à savoir : une société (SARL ou SASU) doit conserver ses documents comptables et pièces justificatives au moins 10 ans. Préparation des comptes annuels En fin de chaque exercice comptable, la SARL doit établir ses comptes annuels avec : un bilan ;

un compte de résultat ;

et une annexe. La société doit ensuite les déposer en ligne (sur le guichet des formalités des entreprises ou au format papier au greffe du tribunal de commerce). ⚠️ Attention : l’ampleur de ces obligations comptables dépend du régime fiscal de la SARL (entre le régime réel simplifié ou réel normal d’imposition) lié à son chiffre d’affaires et au montant de sa TVA.

Comptabilité en interne Dès la création de l’entreprise , un gérant peut décider de tenir lui-même sa comptabilité, en totalité ou partiellement, qu’il soit en SARL classique (avec plusieurs associés) ou en SARL unipersonnelle (associé unique). Il peut également déléguer certaines tâches simples, en interne, à un membre du personnel administratif. Pour limiter les coûts, le dirigeant d’une SARL peut s’occuper de certaines opérations courantes (enregistrements comptables et fiscaux, etc.) et solliciter l’expertise d’un comptable pour une mission plus technique (bilan annuel, etc.) ou du conseil fiscal et juridique. Cabinet d’expertise-comptable Lorsqu’une SARL décide de confier sa comptabilité à un professionnel, elle doit obligatoirement s’adresser à un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre. La profession étant réglementée, un expert-comptable est le seul à être habilité par l’État pour attester les comptes annuels d’une entreprise. 💡 Bon à savoir : le gérant peut choisir de consulter un cabinet d’expertise-comptable physique ou en ligne. Organisme de Gestion Agréé (OGA) Les sociétés commerciales peuvent adhérer à un Organisme de Gestion Agréé (OGA). Si ce type de structure ne tient pas directement la comptabilité de la société, elle offre des formations et un accompagnement sur les questions de comptabilité et de fiscalité. 💡 Bon à savoir : inscrire une SARL à un OGA ouvre droit à une réduction d’impôt liée à ses frais de comptabilité. Comptable indépendant Certaines petites entreprises peuvent choisir de se tourner vers un comptable indépendant pour effectuer des missions de comptabilité simples (saisie comptable, gestion de la paie, etc.) à moindres frais. ⚠️ Attention : si votre comptable indépendant n’a pas le titre d’expert-comptable (et qu’il n’est pas inscrit à l’Ordre), il n’est pas habilité par l’État pour certifier les comptes annuels de votre SARL.

Quel est le coût d’un comptable pour SARL ? Tarif comptable en cabinet de proximité L’Ordre des Experts-Comptables n’imposant pas de grille tarifaire, chaque professionnel est libre de fixer ses honoraires. En pratique, le coût d’un comptable pour une SARL en cabinet de proximité se situe généralement entre 1 200 € et 1 800 € par an (soit 100 à 150 € par mois) pour des tâches basiques. Certains cabinets traditionnels proposent aussi des forfaits plus complets, allant de 120 à 250 € par mois, incluant des missions courantes comme la saisie des écritures, les déclarations de TVA ou la réalisation du bilan annuel. Certaines prestations affichent un tarif à l’acte, par exemple : 20 à 35 € pour l’établissement d’un bulletin de salaire ;

30 € pour déclarer la TVA (préparation et dépôt). D’autres missions comptables sont facturées à l’heure, avec en moyenne : 60 à 90 € HT pour la saisie comptable ;

60 à 120 € HT pour l’enregistrement d’opérations financières ;

80 à 100 € HT pour une révision de comptes. 💡 Bon à savoir : s’il est facturé à part, un bilan comptable coûte à une SARL entre 500 € et 2 000 € HT en fonction de cabinet choisi et de la taille de la structure. Les tarifs varient aussi selon la notoriété du professionnel, la localisation du cabinet, le nombre de salariés, le secteur d’activité et le volume d’opérations à traiter. Honoraires expert-comptable en ligne En proposant leurs services à distance, les honoraires d’un expert-comptable sont souvent plus compétitifs. Généralement, un comptable en ligne coûte autour de 900 par an à une SARL simple pour une comptabilité classique. Le tarif peut grimper jusqu’à 1 800 € HT avec des forfaits mensuels allant de 70 à 150 € par mois. Ces offres incluent habituellement la tenue des comptes et les déclarations courantes. 💡 Bon à savoir : un comptable en ligne propose souvent des prix plus attractifs du fait de l’automatisation des tâches et de la gestion entièrement dématérialisée. Coût d’un comptable pour une SARL en interne Un gérant de SARL peut choisir de gérer sa comptabilité lui-même ou de la confier à un comptable en interne. Ce salarié peut s’occuper des enregistrements comptables et des déclarations fiscales courantes, comme la TVA. Le coût moyen d’un comptable salarié se situe entre 2 500 € et 3 500 € brut par mois, avec 42 à 45 % de charges patronales supplémentaires, ainsi que les frais liés aux logiciels, au matériel et à la formation. 💡 Bon à savoir : même en interne, il reste indispensable de faire intervenir un expert-comptable à la clôture de l’ exercice comptable pour valider le bilan et les comptes annuels.

Tableau des coûts d’un comptable pour une SARL

Type de comptable Coût mensuel Services inclus Avantages Cabinet traditionnel 100-250 € Tenue complète + bilan Proximité, conseil personnalisé Cabinet en ligne 70-150 € Tenue complète + déclarations Prix attractif, dématérialisation Comptable interne 3500-5000 €* Disponibilité permanente Contrôle total, réactivité

*Salaire brut + charges patronales