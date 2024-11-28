Ah les RTT… Ces jours de repos bonus qui nous permettent de souffler un peu dans nos vies de salariés bien remplies. Mais au fait, comment ça marche exactement ? Qui y a droit, comment les calculer, comment ne pas les perdre en fin d’année et quand peut-on les poser ?



Dans cet article, on vous éclaire pour aborder sereinement la fin d’année et ne rien perdre de vos congés.

Mais c'est quoi les RTT déjà ? Les RTT (Réduction du Temps de Travail), ce sont des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés qui travaillent plus que la durée légale de 35 heures par semaine.



L'objectif, c'est de compenser ce temps de travail additionnel, pour éviter les semaines à rallonge. Le genre de bonus qui redonne du baume au cœur et du temps de cerveau disponible. Et si vous êtes à temps partiel, pas de panique. Vous avez aussi droit aux RTT, au prorata de votre temps de travail.



Par exemple, quelqu'un à 80% qui fait des semaines de 30h aura droit à 80% des RTT d'un temps plein. C'est toujours ça de pris pour se changer les idées. Pas de jaloux sur le transat !

RTT : le petit plus de votre convention collective Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, votre convention collective peut vous donner droit à des RTT. Dans ce cas, un accord d'entreprise se charge d'en définir les règles. Il y a deux écoles : soit vous avez un nombre de jours de RTT fixe chaque année, par exemple 10 jours. Simple comme bonjour.

soit vos RTT se cumulent en fonction de vos heures sup'. Imaginez, votre contrat prévoit 39h par semaine au lieu des 35h légales. Chaque semaine, vous cumulez donc 4h de RTT. Plutôt cool, non ? En clair, vos RTT sont de précieux atouts pour préserver votre équilibre pro-perso. Pensez à bien en tirer parti !

RTT en fin d'année : le compte à rebours est lancé Les RTT, c'est un peu comme le lait dans le frigo : ça a une date de péremption. Mais pas de panique, on vous explique comment ne pas les laisser tourner... La règle de base, c'est que vos RTT sont à solder avant la fin de l'année. Traduction : vous avez jusqu'au 31 décembre pour les poser. Passé ce délai, vous les perdez ! Néanmoins, certains employeurs accordent un laps de temps supplémentaire pour poser ses RTT. Vous pouvez parfois les utiliser jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Notre conseil : foncez voir votre RH pour savoir ce qu'il en est dans votre entreprise. Comme ça, vous êtes parés et vous évitez la mauvaise surprise des RTT envolés… Notre guide de sauvetage des RTT

Le report des RTT, ce n'est pas forcément automatique. Votre mission, si vous l'acceptez, est donc de tous les poser avant la date fatidique. Comment relever ce défi ? Suivez notre guide de sauvetage : ✅ Faites vos calculs : combien de RTT vous reste-t-il exactement ? Pour le savoir, reportez-vous à votre bulletin de paie ou rendez-vous sur votre espace PayFit. ✅ Dégainez votre plus beau calendrier et cochez les dates où vous pourrez poser vos RTT restants. Pensez aux ponts, aux veilles de week-end... Soyez stratège ! ✅ Foncez voir votre employeur ou votre DRH pour lui présenter votre plan d'attaque.

✅ Si malgré vos efforts, vous vous retrouvez avec des RTT orphelins sur les bras au 31 décembre, pas de panique. Tentez une dernière négociation avec votre employeur, on ne sait jamais. Mais préparez-vous psychologiquement à leur faire vos adieux… Alors, qu’attendez-vous ? À vos calendriers pour caser vos RTT tant qu'il est encore temps. C'est maintenant ou jamais !

Visez juste avec vos RTT grâce à PayFit

Avec PayFit, vous n’aurez plus besoin de vous demander combien de RTT il vous reste !



Dans votre espace, sur la page d'accueil, vous retrouverez le solde de congés payés et de RTT ainsi que le décompte sur l'année N et N-1.

Si votre entreprise a opté pour la gestion des congés via PayFit, votre demande est simplifiée. Fini l'angoisse de la feuille de congé tavelée de café à déposer sur le bureau du patron.



Mais alors, comment poser vos congés sur PayFit ?



1️⃣ Pour faire une demande d'absence, rendez-vous dans le menu “Dashboard” ou dans le menu “Absences” et cliquez sur le bouton Demande d'absence.



2️⃣ Choisissez le type d'absences (RTT, congés sans solde...), précisez les dates de début et de fin, et si vous le souhaitez, ajoutez un commentaire à destination de votre manager.



3️⃣ Une fois la demande réalisée, la validation de votre manager est indiquée comme “En attente”



4️⃣ Dès l’acceptation ou le refus de votre demande, vous serez automatiquement notifié par email. Il n'y a plus qu'à ajouter l'événement "Congé" dans son agenda… Vous souhaitez en savoir plus ? On vous a concocté un article du tonnerre qui vous explique comment lire ses congés sur sa fiche de paie. De quoi briller en société… ou à la machine à café !

Le saviez-vous ? Les 4 faits surprenants sur les RTT 🌴 Certaines entreprises autorisent à poser des demi-RTT ou même des RTT à l’heure. De quoi s'offrir quelques fins de journées bien méritées. ♾️ Dans certaines start-up, on expérimente les "unlimited RTT" : les salariés posent autant de jours de repos qu'ils le souhaitent. Une pratique tendance, mais qui a aussi ses limites et demande une grande rigueur de la part des équipes. 💼 Les cadres au forfait jours ont souvent plus de RTT que les autres. Mais ils ne comptent pas leurs heures, alors difficile de savoir s'ils sont vraiment gagnants… ⌚ Des études montrent que les RTT bien gérés sont bons pour la productivité des salariés et réduisent l'absentéisme. Tout le monde a à y gagner !

En résumé 🔎 Pour rester dans le thème, on va réduire votre temps de travail (ou de lecture)... Pour résumer, les RTT, c'est : un droit pour les salariés qui travaillent plus de 35h ;

des jours de repos pour compenser le temps de travail supplémentaire ;

un mode de calcul qui dépend des accords d'entreprise ;

des dates de prise fixées par l'employeur sauf dispositions contraires ;

un report possible, mais limité sur l'année suivante. Et le conseil de pro pour bien gérer ses RTT : anticipez ! Identifiez les périodes creuses dans votre activité, celles où vous pourrez vous absenter plus facilement. Posez vos RTT à l'avance et gardez-en toujours quelques-uns sous le coude pour les imprévus. Avec ces règles en tête, à vous les RTT bien négociés et les pertes de congés évitées !