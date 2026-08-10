À retenir Le salaire d’un apprenti est calculé selon son âge , son année de contrat et le SMIC (ou le minimum conventionnel s’il est plus favorable).

Les exonérations de cotisations peuvent rendre les salaires net très proches du brut.

Depuis le 1ᵉʳ mars 2025, l’exonération est limitée à 50 % du SMIC pour les nouveaux contrats.

Le montant net versé peut varier selon les cotisations, la mutuelle, les avantages en nature et la convention collective.

Le contrat d’apprentissage permet à un salarié de se former en alternant des périodes en entreprise et des enseignements dispensés dans un Centre de Formation d'Apprentis (CFA). À ce titre, l'apprenti bénéficie du statut de salarié et relève, sauf dispositions particulières, des mêmes règles que les autres collaborateurs de l'entreprise.

L'employeur doit ainsi établir une fiche de paie chaque mois pendant toute la durée du contrat. Ce document présente toutefois plusieurs spécificités. La rémunération est calculée selon un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel lorsqu'il est plus favorable, tandis que certaines cotisations bénéficient d'un régime dérogatoire.

L'apprenti doit-il recevoir une fiche de paie ?

L'apprenti doit-il recevoir une fiche de paie ?

Comme tout salarié, l'apprenti en alternance doit recevoir un bulletin de paie à chaque échéance de paie, généralement tous les mois. Il constitue un document obligatoire qui permet au salarié de connaître le détail de sa rémunération, des cotisations prélevées et du montant net versé. Il sert également de justificatif auprès de nombreux organismes (banques, bailleurs, administrations, etc.).

En parallèle, l'employeur doit accomplir l'ensemble des formalités liées à l'embauche de l'apprenti, notamment la Déclaration Préalable À l'Embauche (DPAE de l'apprenti) avant la prise de poste.

💡 Bon à savoir : l'absence de remise d'une fiche de paie peut exposer l'employeur à des sanctions financières et à un contentieux avec le salarié.

Quelles sont les mentions obligatoires à indiquer sur la fiche de paie de l’apprenti en 2026 ?

Parmi les mentions obligatoires du bulletin de paie d’un apprenti, on retrouve :

l'identité de l'employeur (raison sociale, adresse, numéro SIREN, code APE et convention collective applicable) ;

l'identité de l'apprenti (nom, prénom, emploi occupé) ;

la période de paie concernée ;

le salaire brut ;

le détail des cotisations sociales ;

les éventuels avantages en nature ;

le montant net social ;

le montant net à payer ;

la mention : “Conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée”.

Depuis le 1er juillet 2023, le montant net social figure également sur la fiche de paie. Il correspond au revenu net après déduction des cotisations sociales obligatoires et sert notamment de référence pour certaines démarches administratives.

⚠️ Attention : un bulletin de paie incomplet ou comportant des mentions obligatoires manquantes peut entraîner une amende pouvant atteindre 450 € par document irrégulier.

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La rémunération d'un apprenti est fixée par le Code du travail. Elle dépend de deux critères :

l'âge de l'apprenti ;

l'année d'exécution du contrat d'apprentissage.

Calcul du salaire

En principe, le salaire de l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC brut. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit un montant plus favorable, c'est ce dernier qui s'applique.

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC mensuel brut est fixé à 1 867,02 €.

Le salaire minimum se calcule selon la formule suivante : Salaire mensuel = pourcentage applicable × SMIC brut (ou montant conventionnel lorsqu'il est plus favorable).

💡 Bon à savoir : concernant la mutuelle de l'apprenti, celle-ci doit obligatoirement apparaître sur la fiche de paie avec la part employeur (au moins 50 %) et la part salariale, sauf en cas de dispense d'affiliation validée.

Grille de rémunération des apprentis en 2026

Année d’exécution Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus 1ère année 27 % (504,10 €) 43 % (802,82 €) 53 % * (989,52 €) 100 % * (1 867,02 €) 2ème année 39 % (728,14 €) 51 % (952,18 €) 61 % * (1 138,88 €) 100 % * (1 867,02 €) 3ème année 55 % (1 026,86 €) 67 % (1 250,90 €) 78 % * (1 456,28 €) 100 % * (1 867,02 €)

* Taux à appliquer au salaire le plus élevé entre le SMIC et le minimum conventionnel.

💡 Bon à savoir : les montants prévus par la loi correspondent à des minima. L'employeur peut prévoir une rémunération supérieure par accord collectif, convention collective ou décision unilatérale.

Lorsque l'apprenti change de tranche d'âge en cours de contrat d'apprentissage, sa rémunération est automatiquement revalorisée à compter du premier jour du mois suivant son anniversaire.

Exemples de calcul d'une fiche de paie d'un apprenti en 2026

Le calcul du bulletin de paie d'un apprenti ne se limite pas à appliquer un pourcentage du SMIC.

📌 Exemple n°1 : un apprenti âgé de 19 ans, embauché en première année de contrat.

Le salaire brut est calculé de la manière suivante : 1 867,02 € × 43 % = 802,82 € brut par mois.

Cette rémunération étant inférieure au seuil de 50 % du SMIC, l'apprenti bénéficie des exonérations prévues par la réglementation applicable aux contrats concernés. Le bulletin de paie comporte donc un nombre limité de retenues salariales.

💡 Bon à savoir : les logiciels de paie mettent automatiquement à jour les paramètres de calcul afin de tenir compte des évolutions réglementaires et des changements de situation de l'apprenti.

📌 Exemple n°2 : un apprenti de 23 ans en 2ᵉ année.

Le calcul est le suivant : 1 867,02 € × 61 % = 1 138,88 € brut.

Dans cette hypothèse, la rémunération dépasse le seuil d'exonération applicable aux contrats concernés. Le montant net varie ensuite selon les cotisations, la mutuelle, les avantages en nature et la convention collective.

Quelles sont les charges patronales et les exonérations liées au contrat d’apprentissage ?

Le contrat d'apprentissage bénéficie d'un régime social spécifique, ce qui réduit le coût de l'embauche pour l'employeur. Toutefois, les règles ont évolué depuis le 1er mars 2025.

Les cotisations sociales

Comme tout salarié, l'apprenti en alternance est soumis à des cotisations sociales. Il bénéficie toutefois d'un régime d'exonération qui peut limiter, voire supprimer, certaines retenues sur sa rémunération.

Le niveau des cotisations dépend principalement :

de la date de signature contractuelle ;

du montant de la rémunération versée ;

des dispositions conventionnelles.

Exonération des cotisations salariales

Depuis le 1er mars 2025 et la loi de financement de la Sécurité sociale, les règles d'exonération des cotisations salariales ont été modifiées.

Date de signature du contrat Exonération applicable Avant le 1er mars 2025 Exonération des cotisations salariales dans la limite de 79 % du SMIC. À partir du 1er mars 2025 Exonération limitée à 50 % du SMIC. Au-delà, les cotisations salariales sont dues sur la rémunération excédentaire.

⚠️ Attention : en cas de rupture du contrat d'apprentissage, il est important de bien calculer les cotisations et exonérations applicables sur le dernier bulletin.

CSG et CRDS

Jusqu'au 28 février 2025, les apprentis bénéficiaient d'une exonération totale de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), quels que soient leurs salaires.

Depuis le 1er mars 2025, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a modifié ce régime : la fraction de la rémunération de l'apprenti qui dépasse 50 % du SMIC est désormais assujettie à la CSG (9,2 %) et à la CRDS (0,5 %), après un abattement de 1,75 % pour frais professionnels. La part de rémunération inférieure à ce seuil reste exonérée.

Les cotisations patronales

L'employeur bénéficie également d'allègements de cotisations patronales, et d’aide à l'embauche d'un apprenti dans le cadre du contrat d'apprentissage.

Selon la taille de l'entreprise et la nature des cotisations concernées, ces exonérations peuvent être totales ou partielles.

Certaines cotisations restent néanmoins dues, notamment celles liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

💡 Bon à savoir : l'exonération de cotisations salariales et de CSG/CRDS applicable aux apprentis peut se cumuler avec la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Un apprenti majeur qui effectue des heures supplémentaires bénéficie ainsi d'une rémunération majorée tout en conservant, pour partie, l'avantage de ce régime social dérogatoire.

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