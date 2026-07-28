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Comment procéder à un changement de poste sans modifier le contrat de travail ?
À retenir
Un changement de poste ne nécessite pas systématiquement la signature d’un avenant au contrat de travail.
L’employeur peut modifier les missions du salarié sans accord lorsque celles-ci restent compatibles avec sa qualification.
En revanche, toute modification d’un élément essentiel du contrat (rémunération, qualification, durée du travail, etc.) exige l’accord du salarié.
Avant toute évolution de poste, il est donc indispensable d’analyser la nature exacte du changement envisagé.
L’employeur peut être amené à faire évoluer le poste occupé par un ou plusieurs salariés afin d’adapter l’organisation du travail, répondre aux besoins de l’entreprise ou redistribuer certaines responsabilités en interne.
Modification des missions, évolution des fonctions, mobilité, promotion ou encore changement d’affectation : les situations susceptibles d’intervenir au cours de la vie professionnelle d’un salarié sont nombreuses. Dans certains cas, ce changement de poste imposé par l'employeur ne nécessite aucune formalité particulière ; dans d'autres, il implique un formalisme strict. Toutefois, ces évolutions ne produisent pas toutes les mêmes effets sur la relation de travail.
Avant de mettre en œuvre un changement de poste, l’employeur doit donc déterminer si les nouvelles fonctions confiées au salarié relèvent d’un simple changement des conditions de travail ou si elles constituent une véritable modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Est-il obligatoire de conclure un avenant au contrat de travail lors d’un changement de poste ?
En droit du travail, il est primordial de distinguer la modification d'un élément essentiel du contrat (qui requiert l'accord du salarié) du simple changement des conditions de travail (qui relève du pouvoir de direction de l'employeur).
|Modification du contrat (avenant obligatoire)
|Changement des conditions de travail (sans avenant)
|Rémunération : hausse, baisse ou modification du mode de calcul (fixe/variable).
|Tâches : ajout ou retrait de tâches correspondant à la qualification actuelle du salarié.
|Qualification : rétrogradation ou promotion modifiant le cœur du métier et le niveau de responsabilité.
|Lieu de travail : mutation dans le même secteur géographique, ou application d’une clause de mobilité valide.
|Temps de travail : baisse ou hausse de la durée de travail, passage à un forfait jours/heures.
|Horaires : nouvel aménagement ponctuel ou léger (sans passage jour/nuit ou continu/discontinu).
Modification d’un élément essentiel du contrat de travail
Si le changement de poste touche à la rémunération, à la qualification professionnelle, à la durée du travail ou au lieu de travail (hors secteur géographique), l’avenant au contrat de travail est strictement obligatoire.
L'employeur et le salarié doivent signer un écrit formel pour acter cette évolution.
💡 Bon à savoir : tout changement de poste définitif doit s’accompagner de la mise à jour de l'intitulé de poste sur la fiche de paie du salarié, ainsi que sur le registre unique du personnel.
Simple changement des conditions de travail
Si le changement de poste ne modifie que les conditions d'exécution du travail, l’avenant n’est pas obligatoire. Cela relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Par exemple, confier de nouvelles missions à un salarié, tant que celles-ci correspondent à ses compétences et à sa classification conventionnelle, ne nécessite pas d'accord préalable. Il en va de même pour un déménagement des bureaux dans la même ville (même secteur géographique), ou en cas de mise en œuvre d’une clause de mobilité.
⚠️ Attention : pour un salarié protégé (représentant syndical au CSE), toute modification, même un simple changement des conditions de travail, nécessite impérativement son accord exprès et la conclusion d'un avenant.
Le salarié est-il obligé d’accepter le changement de poste ?
La marge de manœuvre du salarié dépend directement de la nature juridique du changement.
Changement de poste entraînant une modification du contrat de travail
Lorsque le changement de poste modifie une composante essentielle du contrat de travail, il nécessite la conclusion d’un avenant. La personne concernée doit impérativement donner son accord par le biais d’une signature.
Dans cette situation, le salarié est donc en droit de refuser. L’employeur peut alors :
renoncer au projet de changement et poursuivre le contrat de travail dans ses conditions initiales ;
engager une procédure de licenciement si le motif ayant justifié la proposition de modification le permet.
⚠️ Attention : selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le refus de la modification du contrat n'est pas une cause de licenciement en soi. L'employeur doit justifier le licenciement par le motif initial qui l'a poussé à proposer ce changement (motif économique, inaptitude, ou faute préalable).
📌 Exemple : un salarié commet des erreurs graves (motif disciplinaire). L’employeur lui propose une rétrogradation disciplinaire (baisse de qualification = modification du contrat). S'il refuse, l'employeur ne le licencie pas "pour avoir refusé", mais relance une procédure de licenciement pour faute grave (le motif d'origine).
Changement de poste entraînant un simple changement des conditions de travail
Lorsque le changement de poste n’est qu’une modification des conditions de travail, l’accord du salarié n’est pas requis. L'employeur peut imposer ce changement, à condition qu'il soit conforme au contrat de travail et aux dispositions légales applicables.
Si le salarié refuse d'exécuter ce changement, l'employeur peut :
renoncer à sa décision ;
engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
⚠️ Attention : dans cette situation, c'est le refus injustifié du salarié d'exécuter une mesure relevant du pouvoir de direction de l'employeur qui constitue la faute disciplinaire, et non un comportement antérieur.
Quelle est la procédure à suivre pour entériner le changement de poste ?
La procédure à suivre dépend de la nature du changement de poste et du motif qui le justifie. Lorsque le changement constitue une modification du contrat de travail, l'employeur doit respecter certaines règles afin de recueillir l'accord du salarié.
Modification pour motif économique
Lorsque la modification est proposée pour un motif économique, le Code du travail prévoit une procédure spécifique. L'employeur doit ainsi :
notifier sa proposition de modification au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ;
informer le salarié qu'il dispose d'un délai pour se prononcer sur cette proposition.
Le salarié bénéficie d'un délai de :
1 mois à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son refus ;
15 jours lorsque l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
À l'issue de cette période, l'absence de réponse du salarié vaut acceptation de la modification proposée.
💡 Bon à savoir : cette règle de l'acceptation tacite est propre aux modifications du contrat de travail pour motif économique.
Modification pour un autre motif
En dehors du motif économique (motif disciplinaire, réorganisation, évolution du poste, inaptitude, etc.), aucune procédure légale spécifique n'est imposée par le Code du travail.
En pratique, il est toutefois recommandé que l'employeur :
communique sa proposition de modification au salarié, de préférence par écrit (la lettre recommandée avec accusé de réception est recommandée afin de conserver une preuve) ;
laisse au salarié un délai de réflexion raisonnable avant qu'il n'accepte ou ne refuse la modification ;
formalise l'accord du salarié par la signature d'un avenant au contrat de travail.
Contrairement à la procédure applicable en matière économique, le silence du salarié ne vaut jamais acceptation. L'accord doit être exprès.
Foire Aux Questions (FAQ)
Bien que la formalisation par écrit ne soit pas obligatoire, il est fortement conseillé de notifier le salarié par courrier, par e-mail ou par note de service afin de conserver une preuve en cas de litige.
La mention écrite est toutefois obligatoire dès lors que le changement de poste modifie un point essentiel des clauses du contrat de travail. Quant aux salariés protégés, la formalisation écrite est toujours obligatoire.
Le salarié peut refuser la décision uniquement si elle altère un aspect essentiel de son contrat de travail (rémunération, durée travaillée, mutation géographique, etc.). Si l’évolution dans l’entreprise ne concerne qu’une modification des conditions de travail, il est toutefois impossible de s’y opposer, sous peine de commettre une faute professionnelle répréhensible par l’employeur.
En cas de désaccord dans le cadre d’un changement de poste, l’organisation d’une médiation est préférable afin de convenir d’une solution amiable. L’employeur peut renoncer à la modification ou mettre en place une sanction disciplinaire. Si ce dernier estime que ses droits ne sont pas respectés, le litige peut toutefois être porté devant le Conseil de prud’hommes.
Oui, mais uniquement avec l'accord du salarié. Une diminution de la rémunération constitue une modification du contrat de travail. L'employeur ne peut donc pas imposer une baisse de salaire, même si celle-ci s'accompagne d'un changement de poste. Le salarié est libre d'accepter ou de refuser cette proposition.
L’employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat et devra soit renoncer à son projet, soit engager une procédure de licenciement pour refus de modification de contrat pour si le motif initial le justifie.
Dans la plupart des cas, oui. Lorsqu'une promotion s'accompagne d'une modification de la qualification, des responsabilités, de la rémunération ou du statut du salarié (par exemple, passage au statut cadre), elle constitue une modification du contrat de travail. Un avenant signé par les deux parties est alors nécessaire.
En revanche, une simple évolution des missions sans modification d'un élément essentiel du contrat ne nécessite pas obligatoirement d'avenant.
Oui, à condition que les nouvelles missions restent compatibles avec la qualification professionnelle du salarié et ne modifient pas un élément essentiel de son contrat de travail. Dans ce cas, il s'agit d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. En revanche, si les nouvelles missions entraînent une modification de la qualification, une rétrogradation ou une évolution importante des responsabilités, l'accord du salarié est indispensable.
Un changement de poste sans modification du contrat de travail est possible lorsqu'il relève d'un simple changement des conditions de travail, par exemple l'ajout de tâches correspondant aux compétences du salarié. Dans ce cas, l'employeur n'a pas besoin d'avenant et le salarié est tenu d'accepter le changement.
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