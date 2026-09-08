À retenir Pour être rentable, l’ externalisation de la paie doit coûter moins cher qu’une gestion en interne . Il faut toutefois bien évaluer les frais cachés ainsi que les dépenses directes et indirectes.

En pratique, l’ externalisation de la paie (totale ou partielle) est quasi systématique pour les TPE de moins de 10 salariés.

Pour une PME de 10 à 50 salariés, un logiciel de paie autonome reste la solution la plus rentable.

Engager un gestionnaire de paie interne est davantage justifié au-delà de 50 salariés.

En termes d’effectif de personnel, le Code du travail n’impose aucun seuil légal pour externaliser la paie.

Pour un dirigeant d’entreprise, cette décision stratégique dépend moins du nombre de salariés que du coût d’opportunité, de la complexité des profils et du temps et des ressources disponibles à allouer à la gestion de paie.

Existe-t-il un seuil légal pour externaliser la paie ?

Non, la loi n’impose aucun seuil minimum ni maximum pour l’externalisation de la paie. La décision relève entièrement du choix de l’employeur.

S’il souhaite se décharger de sa gestion de paie, un employeur peut opter pour :

une externalisation totale , en déléguant tout le processus de paie à un tiers (prestataire de paie, cabinet expert-comptable ou freelance, etc.) ;

ou une externalisation partielle, en ne confiant qu’une partie des tâches administratives et en réalisant les autres en interne, le plus souvent à l’aide d’un logiciel de paie.

💡 Bon à savoir : si les articles L3211-1 à L3263-1 du Code du travail encadrent le versement des salaires, aucune règle ne régit son mode de traitement, qu’il s’agisse d’une paie internalisée ou faite en externe.

Quand l’externalisation de la paie est-elle vraiment rentable ?

L'externalisation de la paie a un certain coût qu'il convient de prendre en compte.

Le coût caché de la gestion de paie en interne

L’externalisation est rentable quand le coût du prestataire est inférieur au coût d’une gestion en interne.

Pour le savoir, il ne suffit pas de comparer le prix d’un prestataire avec celui d’un logiciel ou d’un gestionnaire de paie. Il faut aussi tenir compte du coût d’opportunité (c’est-à-dire de la valeur du temps que vous consacrez à la paie plutôt qu’à d’autres missions).

Pour estimer le coût réel d’une gestion en interne, il convient de prendre en compte le coût caché de la gestion administrative. En effet, selon le Baromètre Payfit 2026, " 60 % des professionnels RH déclarent passer au moins la moitié de leur temps de travail à des tâches administratives. "

Exemple de calcul de rentabilité de l’externalisation

Vous pouvez effectuer un rapide calcul en intégrant l’ensemble des dépenses directes et indirectes de l’internalisation de la paie comme :

le temps passé par le dirigeant à établir les bulletins de paie x son taux horaire (s’il réalise la paie par lui-même) ou alors celui du gestionnaire de paie ;

puis ajouter le temps passé sur le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) pour la veille réglementaire et la mise à jour des pratiques de paie ;

ainsi que les frais supplémentaires liés aux risques d’erreur en cas de non-conformité (erreur dans la DSN, contrôle Urssaf, etc.).

📌 Exemple : un dirigeant de TPE, ayant un taux horaire de 80 euros/heure, passe, tous les mois, quatre heures à gérer la paie de ses 8 salariés. Il consacre donc 320 euros par mois à établir les bulletins de salaire, sans compter la veille réglementaire ni les risques d’erreur.

En comparaison, le coût d’une externalisation via cabinet comptable oscille entre 15 et 40 € par bulletin. Pour une Très Petite Entreprise (moins de 10 salariés), l’externalisation est donc souvent plus avantageuse.

💡 Bon à savoir : un logiciel de paie en autonomie comme Payfit revient souvent moins cher tout en vous laissant le contrôle.

Guide de la gestion de la paie Télécharger gratuitement

Quelle solution selon la taille de votre entreprise ?

De 1-9 salariés (TPE), l’externalisation via un expert-comptable ou un logiciel de paie est plus rentable. De 10-49 salariés (PME), un logiciel de paie autonome apporte un meilleur rapport contrôle/coût. À partir de 50 salariés, recruter un gestionnaire de paie interne reste la meilleure option.

De 1 à 9 salariés (TPE)

Une TPE a tout intérêt à externaliser sa paie en passant par un expert en fiche de paie ou un logiciel de paie.

De par sa taille et son mode d’organisation, une TPE est souvent limitée en ressources et ne dispose pas de spécialiste de la paie. Et c’est généralement le dirigeant qui doit établir les fiches de salaire. En externalisant sa paie, il peut s’appuyer sur l’expertise et les compétences d’un tiers et ainsi s’assurer de produire une paie en conformité tout en se libérant du temps et de la charge mentale.

Toutefois, en plus de la difficulté de trouver son expert-comptable, l’entreprise devra aussi composer avec un risque de dépendance vis-à-vis de son prestataire et de perte de contrôle sur les processus.

“On n’avait pas beaucoup d’expérience, d’expertise dans tous les domaines et une fois sur deux avant le 31 du mois, on avait des bulletins qui étaient faux et les salariés ne comprenaient pas. Quand Payfit est arrivé, ça a été un vrai facilitateur dans notre relation avec eux !” SN Samuel Nahon Cofondateur et CEO @Terroirs d’Avenir

10-49 salariés (PME)

À ce stade de développement et avec un tel nombre de collaborateurs, un chef d’entreprise ne peut plus gérer la paie par lui-même. Le recours à un logiciel de paie autonome, comme un SIRH, se révèle souvent la solution la plus avantageuse pour une PME.

Cette tendance se confirme dans les pratiques des ressources humaines : « La gestion de la paie figure en tête du top 5 des outils digitaux jugés essentiels par les RH en 2026, avant la gestion des absences, du temps de travail, des dossiers du personnel et des notes de frais » (Baromètre RH Payfit 2026).

Pour une PME (Petite et Moyenne Entreprise), il convient alors de comparer les coûts d’un logiciel de paie vs externalisation ainsi que les avantages et les inconvénients des deux options.

Faire appel à un expert-comptable comporte également des contraintes en termes de qualité du service rendu. Avec un logiciel de paie en autonomie, un employeur peut automatiser les tâches répétitives et chronophages tout en bénéficiant de fonctionnalités de synchronisation des données et d’intégration des évolutions réglementaires.

“Mon conseil à un entrepreneur : faire le choix de Payfit dès le début. Il vaut mieux se concentrer sur son business que sur la gestion de la paie.” LD Lucien Derhy Cofondateur et CTO @Digitevent

Entreprises de 50 salariés et plus

À partir de 50 salariés, embaucher un responsable de paie semble l’option la plus adéquate. En effet, le nombre de bulletins de paie augmentant, le recours à un prestataire peut se révéler trop coûteux.

Cette solution permet de conserver la maîtrise des processus de paie en interne et évite de devoir partager les données de paie de ses salariés.

💡 Bon à savoir : Payfit est adapté aux TPE-PME de 1 à 150 salariés ce qui permet d’accompagner les entreprises en cas de forte croissance.

Quels critères guident la décision au-delà du nombre de salariés ?

Au-delà de l’effectif, d’autres critères qualitatifs peuvent pousser à l’externalisation.

1. Le risque de non-conformité

En dehors de la seule question de l’effectif, la conformité réglementaire reste le critère de décision n° 1 pour externaliser sa paie afin de réduire la charge administrative et obtenir une paie plus faible.

En effet, ”75 % des RH souhaitent avoir la garantie de la conformité juridique de leurs décisions et de leurs écrits.” (Baromètre Payfit 2026)

2. La complexité de la convention collective applicable

Les dispositions prévues par la convention collective peuvent rapidement complexifier la gestion de la paie, entre :

la mise à jour des taux de majoration pour les heures supplémentaires ;

la gestion des congés et des absences ou les règles concernant le travail de nuit ;

le dimanche ou les jours fériés.

C’est pourquoi de nombreuses entreprises décident de choisir un logiciel de paie qui intègre automatiquement les spécificités de leur convention collective.

3. Le volume de variables mensuelles

Plus l’effectif augmente, plus les éléments variables de paie (primes, heures supplémentaires, astreintes, etc.) se multiplient et mobilisent davantage de temps de traitement.

Pour éviter le risque d’erreur lié à la transmission des informations entre les services, l’externalisation en passant par un logiciel de paie permet souvent de sécuriser le processus et de gagner du temps.

4. Une croissance rapide ou un turnover important lié à son secteur d’activité

Certaines phases de développement d’une entreprise entraînent une hausse de la charge de travail pour les RH. Une forte croissance ou un turnover élevé sont autant de sollicitations supplémentaires pour un dirigeant ou un gestionnaire de paie.

L’utilisation d’un logiciel de paie permet d’automatiser les tâches récurrentes et d’optimiser toutes les étapes de la gestion de paie pour simplifier les processus.

5. La gestion de multi-établissements

Avant de sélectionner votre outil de gestion de la paie, assurez-vous qu’il propose des fonctionnalités permettant d’inclure les multi-conventions ou la gestion de plusieurs établissements.