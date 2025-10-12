Le titre-restaurant améliore le pouvoir d’achat de 5,5 millions de Français, soit environ 27 % des salariés. Un avantage social qui bénéficie aussi d'exonérations de charges sociales, ce qui en fait un recours de choix pour l’employeur et pour le collaborateur. Si vous envisagez la mise en place des titres-restaurant dans votre entreprise, il est essentiel de bien comprendre leur coût et leur fonctionnement. Vous souhaitez les déployer ? Pas de panique, suivez notre guide pour calculer simplement et rapidement le coût des titres-restaurant pour votre entreprise.

Quels sont les avantages des titres-restaurant pour le salarié et l’employeur ? Un avantage qui augmente le pouvoir d’achat des salariés Les titres-restaurant sont perçus comme une aide directe au quotidien : bien qu'apparaissant sur la fiche de paie, ils constituent un avantage social exonéré d'impôts et de cotisations sociales pour le salarié. Chaque euro versé est un euro réellement consommable. De fait, les Français les adorent : 88 % estiment qu’ils améliorent concrètement leur pouvoir d’achat, selon le baromètre 2025 du titre restaurant Openeat ;

85 % des salariés aimeraient voir l’avantage élargi et accessible à tous, d'après l' enquête du SNARR de mars 2025 . L'attribution des titres-restaurant pour les salariés représente un avantage social apprécié qui améliore concrètement leur pouvoir d'achat. Pour l’employeur, c’est souvent plus attrayant qu’une augmentation classique : offrir 6 € nets de titres coûte… 6 €. Pour délivrer le même gain via le salaire, il faut ajouter les charges patronales et salariales, soit un budget sensiblement plus élevé. Une exonération fiscale attractive pour l’employeur Le dispositif est aussi gagnant côté entreprise grâce à un cadre social précis : contrairement à d'autres éléments variables de paie, l’employeur est exonéré de cotisations sur sa part jusqu’à 7,26 € par titre et par jour en 2025, à condition de financer entre 50 % et 60 % de la valeur faciale.

💡 7,26 € par titre et par jour, c’est 1 742 € nets de charges sociales par salarié et par an.

Financement des titres-restaurant

La part employeur : ce que vous payez sur chaque titre La loi impose à l’entreprise de financer entre 50 % et 60 % de la valeur faciale de chaque titre-restaurant. Concrètement : pour un ticket de 10 €, vous financez 5 € à 6 € ;

le titre moyen en France se situe aujourd’hui entre 8 € et 9 € ;

votre contribution par titre est exonérée de cotisations sociales jusqu’à 7,26 € en 2025, à condition de rester dans la borne des 50 % à 60 %.

💡 Votre budget annuel = la part employeur x le nombre de salariés concernés et par le nombre de jours réellement travaillés (en moyenne 220 jours / an en France).

Le calcul des tickets-restaurant sur la fiche de paie suit une logique précise. Prenons deux exemples concrets pour mieux comprendre :

Montant des titres Prise en charge employeur Part employeur par salarié Part employeur totale par jour Nombre de salariés Total annuel Entreprise 1 5 € / jour 50 % 2,50 € 125 € 50 27 500 € Entreprise 2 10 € / jour 60 % 6 € 600 € 100 132 000 €

Le calcul détaillé pour l’entreprise 1 : Titres à 5 € / jour

Part employeur : 2,50 € (50 %)

Dépense journalière : 125 €

Coût annuel estimatif : 125 € x 220 = 27 500 € Le calcul détaillé pour l’entreprise 2 : Titres à 10 € / jour

Part employeur : 6 € (60 %)

Dépense journalière : 600 €.

Coût annuel estimatif : 600 € x 220 = 132 000 € 💡 Pour gagner du temps — et prendre aussi en compte les frais cachés – rendez-vous sur le simulateur en ligne d’Openeat, le nouvel acteur Français des titres restaurant acceptés partout : calculez le coût de vos titres restaurant . Les frais liés aux titres-restaurant : une transparence nécessaire Le marché des titres-restaurant a fait l'objet de plusieurs analyses de l'Autorité de la concurrence, notamment dans son avis d'octobre 2023, qui souligne la nécessité d'une plus grande transparence sur les coûts associés. Parmi les différents postes de dépenses à prendre en compte : les frais de service : les commissions appliquées varient selon les prestataires et les volumes de transaction. Il est conseillé de comparer attentivement les offres ;

la gestion des titres non utilisés : une partie des titres peut rester non consommée (changement d'entreprise, oubli d'utilisation...). Une bonne information des salariés permet de limiter ce phénomène ;

les coûts de gestion interne : la digitalisation des titres-restaurant permet aujourd'hui de réduire significativement le temps consacré à leur gestion administrative ;

l'accompagnement utilisateur : si 86 % des utilisateurs jugent les titres dématérialisés pratiques (étude Viavoice 2024), il reste important de choisir une solution offrant un support utilisateur efficace pour gérer les questions techniques courantes (blocage de carte, refus de paiement, etc.). 💡 Une analyse détaillée de ces différents postes permet d'optimiser le coût global du dispositif tout en maximisant ses bénéfices pour les salariés.

Optez pour des solutions dématérialisées Les solutions entièrement digitales coupent déjà certains frais fixes. Plus de cartes à produire, plus de carnets papier, plus de prélèvements sur la paie, et un taux d’acceptation qui couvre tous les commerces alimentaires. C’est le parti pris des titres restaurant Openeat , utilisables directement avec la carte bancaire personnelle du salarié et acceptée partout. D’autres nouveaux acteurs, comme May, Pluxee ou encore Ekip, proposent des solutions entièrement digitalisées avec des avantages bien spécifiques en fonction de votre entreprise et des besoins de vos salariés. L’important reste de faire jouer la concurrence. Calculez en amont les coûts fixes et frais cachés de vos titres restaurants, et demandez des devis qui prennent en compte chaque type de coût (coûts fixes, remplacements de cartes, temps de gestion, etc.). 👉 À noter : la dématérialisation totale des titres-restaurant deviendra obligatoire au 1er mars 2027. Il est donc stratégique d'anticiper cette transition dès maintenant. Optimisez la valeur faciale et la part employeur Le second levier consiste à ajuster finement le montant du titre et la participation patronale : tant que la contribution de l’employeur reste environ 7,26 € par titre (plafond 2025) et entre 50 % et 60 % de la valeur faciale, elle échappe aux cotisations sociales. La dépense liée aux titres-restaurant est alors déductible du résultat imposable. En pratique : fixez la valeur faciale pour que 60 % correspondent à 7,26 € (soit un titre d’environ 12,10 €). Vous offrez ainsi un pouvoir d’achat élevé aux salariés sans dépasser le seuil d’exonération, le meilleur équilibre coût / bénéfice pour l’entreprise.

Ce qu’il faut retenir Le titre-restaurant, bien que n'étant pas obligatoire, reste l’un des avantages sociaux les plus efficaces : il augmente le pouvoir d’achat des salariés tout en ménageant la masse salariale, à condition de respecter trois règles simples : Le co-financement est obligatoire : l’employeur prend en charge entre 50 % et 60 % de la valeur faciale ; le salarié paie le reste. Tous les salariés sont égaux = tout salarié disposant d’une pause déjeuner : le principe d’égalité impose de servir un avantage équivalent à chaque membre du personnel concerné par le repas de midi. Les titres sont éxonérés jusqu’à 7,26 € par jour : tant que la contribution patronale ne dépasse pas ce seuil, elle échappe aux cotisations, ce qui maximise l’impact net pour le salarié et limite le coût réel pour l’entreprise.