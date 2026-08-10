À retenir La date de versement du salaire n'est pas imposée par le Code du travail, mais l'employeur doit respecter une obligation de périodicité régulière .

Les salariés mensualisés doivent obligatoirement percevoir leur rémunération au moins une fois par mois , avec un délai maximum d'un mois entre deux paies.

Tout retard de paiement constitue une infraction pénale passible d'une amende de 2 250 € par salarié , justifiant une gestion rigoureuse de la paie.

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Un décalage dans ce calendrier expose votre entreprise à des sanctions financières, jusqu'à 2 250 € par salarié en 2026. Pour sécuriser vos processus de rémunération, nous prenons en charge la gestion de ces flux financiers et vous accompagnons sur les aspects juridiques associés.

Ce que dit la loi sur le calendrier de paiement

Ce que dit la loi sur le calendrier de paiement

La question de la date de versement du salaire soulève souvent des interrogations légitimes, tant pour l'employeur que pour le salarié. Voici les points essentiels à retenir concernant le cadre légal et les obligations de périodicité.

Délai légal de versement des salaires

Le Code du travail ne prévoit aucune date fixe ni de date limite de paiement des salaires. Il n’existe donc pas à proprement parler de délai légal ou de calendrier impératif de paiement des salaires, et ce, indépendamment des secteurs d’activité et du type de contrat.

Obligation de périodicité

Cependant, le Code du travail fixe bien une obligation de périodicité : les salariés doivent être payés à intervalles réguliers. Le paiement des salaires a lieu à la date choisie par l’entreprise. Cette obligation veille à ce que l’employeur ne laisse pas s’écouler un temps excessif entre deux paiements de salaire.

La régularité de versement du salaire varie selon les catégories de salariés, de sorte que pour :

les salariés mensualisés reçoivent leur paie au minimum une fois par mois , sans jamais dépasser un mois de délai entre deux versements consécutifs ;

les collaborateurs non mensualisés , incluant les travailleurs saisonniers, les intermittents du spectacle ou les personnes travaillant à domicile, perçoivent leur rémunération au moins deux fois par mois , avec un intervalle maximum de seize jours ;

les Voyageurs, Représentants et Placiers (VRP) bénéficient, en application de l'accord national interprofessionnel des VRP, d'un règlement de leurs commissions au moins tous les trois mois, des acomptes mensuels pouvant être versés dans l'intervalle.

Dans le respect de ces délais maximum entre deux échéances, le paiement peut avoir lieu à une date rapprochée de l’échéance sans que cela pose problème. Il demeure toutefois essentiel de maintenir cette régularité stricte de paiement des salaires pour éviter les litiges prud'homaux.

📌 Exemple : si une entreprise fixe le paiement de ses équipes au 28 de chaque mois pour les cadres en CDI, cette cadence temporelle doit impérativement rester identique tout au long de l'année civile.

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L'employeur fixe librement la date de versement du salaire, sous réserve des dispositions spécifiques éventuellement prévues par un accord d'entreprise ou une convention collective. Une fois cette date établie lors de l'embauche, elle constitue un usage régulier que la direction s'engage juridiquement à maintenir.

Le versement s'effectue obligatoirement un jour ouvrable pour les remises de chèques, bien que le virement bancaire automatisé simplifie largement cette contrainte administrative de nos jours.

📌 Exemple : un dirigeant décide de rémunérer ses équipes le 25 du mois. Il lui est formellement interdit de décaler ce paiement au 5 du mois suivant de manière unilatérale au cours de l'année.

⚠️ Attention : le principe de périodicité relève de l'ordre public, rendant nulle de plein droit toute clause contractuelle qui tenterait de s'y soustraire.

L’obligation de périodicité ne s’applique qu’aux éléments de base du salaire comprenant toutes les variables liées à l’activité du mois : salaire brut, heures complémentaires ou supplémentaires, majoration des jours fériés, etc. Un calendrier différent peut s’appliquer aux compléments de rémunération comme :

les primes (prime d'intéressement, prime de panier, de résultat, de fin d’année, etc.) ;

le 13e mois ;

les gratifications diverses (évènements de famille).

Élément de rémunération Règle de fixation de la date Salaire de base Définie par l’employeur selon un usage constant et régulier Heures supplémentaires Payées obligatoirement avec le salaire du mois correspondant à leur réalisation Primes annuelles (ex. : 13e mois) Fixée par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail

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Quelles sont les conséquences en cas de retard de versement ?

En cas de décalage dans le versement des salaires, la réglementation prévoit un cadre précis pour protéger les collaborateurs.

Les sanctions financières

Une fois le calendrier de paie fixé, la direction s'engage à le respecter scrupuleusement tout au long de l'année civile. Un retard de paiement du salaire non justifié expose immédiatement l'entreprise à de lourdes conséquences juridiques et pécuniaires. La législation qualifie ce décalage de contravention de troisième classe. L'inspection du travail sanctionne sévèrement ce manquement par une amende forfaitaire de 2 250 € pour chaque salarié concerné par le retard.

Ce montant de 2 250 € correspond à l'amende applicable aux sociétés (personnes morales), soit le quintuple du montant de base prévu pour les contraventions de 3e classe (450 €, art. 131-13 du Code pénal), en application de l'art. 131-41 du même code. Pour un employeur individuel (personne physique, entreprise individuelle), l'amende reste plafonnée à 450 € par salarié.

Cette infraction pénale reste pleinement caractérisée même si l'entreprise traverse des difficultés passagères de trésorerie et qu'elle a pris le soin d'en informer ses équipes au préalable en toute transparence. Par ailleurs, les paiements anticipés, comme l’acompte ou l’avance sur salaire, sont quant à eux parfaitement autorisés par le Code du travail car ils interviennent avant la date limite habituelle, répondent à une demande du collaborateur et ne lèsent pas ce dernier.

Les recours légaux

En cas de non-paiement du salaire, le collaborateur lésé dispose de plusieurs moyens d'action légaux pour faire valoir ses droits face à sa direction :

l'envoi d'une lettre de mise en demeure formelle avec accusé de réception pour exiger le paiement immédiat des sommes dues ;

la saisine directe du Conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire complet par le biais d'une procédure de référé ;

la réclamation de dommages et intérêts complémentaires si le retard a engendré un préjudice financier concret, comme des frais bancaires ou des agios.

La prescription des salaires s'élève à trois ans à compter du jour exact où le salaire aurait dû être versé.

Pour vous prémunir de ces risques, nous prenons en charge la planification et l'exécution sécurisée de vos ordres de virement. Nos experts veillent à l'application des règles de périodicité et des évolutions réglementaires : vous n'avez qu'à valider les éléments variables de vos collaborateurs en fin de mois.