Anaëlle Babled es SEO Content Specialist en Payfit para Francia y el Reino Unido, encargada de los contenidos del blog sobre nóminas, recursos humanos y derecho laboral. Su pasión por los idiomas y la escritura la llevó de una licenciatura en Lenguas Extranjeras Aplicadas a un Máster en Marketing Digital, antes de trabajar como redactora SEO y posteriormente encargarse de todo el proceso editorial en Payfit, desde la estrategia hasta la publicación. Actualmente se especializa en la optimización GEO para maximizar la visibilidad del blog tanto en los motores de búsqueda como en las herramientas de IA.