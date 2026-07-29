À retenir Les chèques-cadeaux sont des avantages en nature qui font partie des éléments variables de la paie. Ils servent à récompenser les salariés et font office de bons d’achat pour les salariés concernés par des événements spécifiques (naissance, rentrée scolaire, Noël, etc.)

Ils sont attribués par le Comité Social et Économique (CSE) , ou bien par l’employeur dans les entreprises de moins de 11 salariés (qui n’ont pas de CSE).

Le montant maximum d’un chèque-cadeau pour un événement donné est égal à 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), soit 200 € en 2026. De plus, les chèques-cadeaux peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, à condition qu’ils soient attribués et utilisés dans le cadre d’un événement prévu par l’Urssaf.

Offerts par des milliers d’entreprises à leurs salariés, les chèques-cadeaux font aujourd’hui la joie des salariés qui les reçoivent. Outils de motivation ou marque de reconnaissance pour les collaborateurs, les chèques-cadeaux peuvent être exonérés de cotisations sociales et représentent donc également un avantage pour les entreprises.

Les chèques-cadeaux sont des éléments variables de paie, encadrés par des règles précises, et demandent donc une vigilance de la part de l’employeur dans le cadre de l’établissement du bulletin de paie.

Quelles sont les règles d'attribution des chèques-cadeau ?

Quelles sont les règles d'attribution des chèques-cadeau ?

La distribution des chèques-cadeaux est strictement encadrée par la législation, imposant à l'employeur ou au CSE une vigilance particulière concernant les seuils légaux et les conditions de conformité pour bénéficier des exonérations sociales.

La distribution assurée par le CSE ou l'employeur

Les chèques-cadeaux et bons d’achat doivent être attribués par le Comité Social et Économique (CSE). Les entreprises de moins de 11 salariés n'ayant pas de CSE, les chèques-cadeaux sont alors attribués directement par l’employeur.

Le droit aux chèques-cadeaux garanti pour tous les salariés

La réglementation des chèques-cadeaux dans l’entreprise est précise. Tous les salariés de l’entreprise ont droit aux chèques-cadeaux, quelle que soit la nature de leur contrat de travail : CDD, CDI, temps partiel, etc.

La catégorie socio-professionnelle, la classification du salarié, le niveau de rémunération ou encore le type de contrat de travail ne peuvent être des critères d’attribution des chèques-cadeaux.

Il en va de même pour l’âge, le sexe, la religion ou l’origine du salarié. Aucune discrimination ne peut être faite sur l’attribution des chèques-cadeaux.

⚠️ Attention : toute discrimination pourra être lourdement sanctionnée par l’Urssaf qui réintégrera le montant des chèques-cadeaux dans les cotisations sociales à payer par l’entreprise.

L'obligation de respecter les événements prévus par l'Urssaf

Les chèques-cadeaux doivent être distribués à l’occasion de certains événements et en respectant une certaine temporalité. Les salariés doivent obligatoirement être concernés par l’événement. Par exemple, un salarié sans enfant ne peut se voir attribuer les chèques-cadeaux de rentrée scolaire.

La liste des événements donnant lieu à la distribution de bons d'achat ou chèques-cadeaux est prévu par l’Urssaf et contient :

mariage ou PACS ;

naissance ou adoption d’un enfant ;

départ à la retraite ;

fêtes des mères et pères ;

rentrée scolaire (moins de 26 ans avec justificatif) ;

Sainte-Nicolas ;

Sainte-Catherine ;

Noël des salariés.

💡 Bon à savoir : les chèques-cadeaux de Noël constituent une forme de gratification distincte de la prime de Noël en entreprise, qui est une gratification financière versée directement en complément de salaire. En revanche, ces deux formes de reconnaissance peuvent se cumuler.

Certains de ces événements comportent des conditions précises. La Sainte-Catherine concerne les salariées célibataires qui fêtent leurs 25 ans. La Saint-Nicolas s'adresse, elle, aux salariés célibataires hommes qui atteignent 30 ans. Le chèque-cadeau de Noël peut être versé aux salariés eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants âgés de 16 ans révolus au maximum dans l'année civile. Ces critères, bien que fondés sur l'âge ou la situation familiale, restent tolérés par l'Urssaf. Ils sont directement liés à la nature de l'événement fêté, pas à une discrimination générale entre salariés.

L’employeur peut décider de ne pas inclure certains salariés dans les critères d’attribution des chèques-cadeaux comme ceux en congé sans solde, congé sabbatique ou congé parental.

L’attribution des chèques-cadeaux ne peut être utilisée comme sanction. Autrement dit, un employeur ne peut en aucun cas priver un salarié des chèques-cadeaux habituellement donnés dans l’entreprise pour le sanctionner de certains de ses manquements.

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L'attribution de chèques-cadeaux nécessite une attention particulière aux seuils légaux et aux critères de conformité pour garantir l'exonération des cotisations sociales.

Le montant des chèques-cadeaux encadré par un plafond léga

La remise des chèques-cadeaux est un avantage en nature qui affecte le bulletin de paie.

Le montant des chèques-cadeaux est plafonné. Le plafond des chèques-cadeaux est prévu par l’Urssaf qui impose un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 200 € en 2026.

Ce plafond de cartes-cadeaux de l’Urssaf est appliqué par événement et par année civile. Les chèques-cadeaux sont donc cumulables par événement, s’ils respectent ce seuil.

💡 Bon à savoir : dans le cas où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d'eux dans le cadre de l’événement mariage.

Le respect des critères cumulatifs pour l'exonération sociale

Pour bénéficier d'une exonération de cotisations sociales, le montant total attribué à un salarié pour un événement ne doit pas dépasser 200 € (en 2026).

De plus, il est primordial que les conditions d’attribution ne les transforment pas en complément de rémunération. Trois conditions strictes doivent être remplies simultanément :

les chèques-cadeaux doivent être distribués à l’occasion d’un événement listé par l’Urssaf ;

les chèques-cadeaux doivent permettre l’achat de biens ou services en rapport avec l’événement pour lequel il est offert ;

le montant ne doit pas dépasser 5 % du plafond de la Sécurité sociale, 200 € pour l'année 2026.

Si une de ces conditions n’est pas remplie, les chèques-cadeaux sont alors soumis aux cotisations de la Sécurité sociale pour leur montant global.

Sur le bulletin de paie, un chèque-cadeau exonéré n'apparaît généralement pas comme un élément de rémunération soumis à cotisations. Il figure toutefois dans les informations transmises via la Déclaration Sociale Nominative (DSN), notamment lorsque son montant dépasse le seuil d'exonération. Dans ce cas, la fraction excédentaire est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales et apparaît comme un avantage en nature classique sur le bulletin de paie du salarié concerné.

Pour vous, employeur, l'enjeu est de suivre, événement par événement, le cumul annuel des chèques-cadeaux attribués à chaque salarié. Cela permet d'anticiper tout dépassement du plafond et d'éviter une régularisation lors d'un contrôle Urssaf.

Le calcul du seuil et du montant des chèques-cadeaux est donc strictement encadré. Pour vous assurer de ne pas faire d’erreur sur la paie et les règles concernant les chèques-cadeaux et autres avantages en nature, vous pouvez faire appel à nous. Notre service gère la conformité de vos procédures de paie et vous assure un respect parfait de la réglementation.