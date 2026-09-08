À retenir : La gestion des plannings HCR doit scrupuleusement respecter les règles du secteur en termes de durée de travail du personnel.

Cela implique d’intégrer les dispositions particulières de la CCN HCR et ses aménagements du temps de travail (modulation, cycles, majoration des heures, etc.)

L'usage d'un logiciel de paie permet d'automatiser la création des plannings et de les synchroniser avec la paie.

Entre la gestion des équipes fixes, des extras, des heures supplémentaires, réaliser un planning en hôtellerie-restauration, en tenant compte de l’activité de son établissement et des contraintes réglementaires, peut vite devenir un véritable casse-tête.

La gestion du planning HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) désigne l’organisation des horaires de travail des salariés dans le respect de la Convention Collective Nationale HCR (IDCC 1979). Cela couvre à la fois la durée légale du travail (35 h), la modulation des horaires, les coupures obligatoires et toutes les règles spécifiques aux plannings atypiques (nuit, dimanche, jours fériés).

Avec des outils adaptés et une méthode étape par étape, il est toutefois possible de gérer sa planification en conciliant simplicité et conformité.

Quelles sont les spécificités du planning dans la CCN HCR ?

La CCN HCR impose des règles spécifiques en termes de temps de travail HCR, de coupures plafonnées ou de repos minimal.

Durée légale de 35 heures

En France, la durée légale du travail est fixée par l’article L3121-27 du Code du travail à 35 heures par semaine pour un temps complet (soit 151,67 heures mensuelles).

Toutefois, par un accord collectif de branche, la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997 permet d’organiser le temps de travail sur une base conventionnelle de 39 heures hebdomadaires.

Pauses et repos obligatoires en hôtellerie-restauration

En tant qu’employeur, vous devez respecter les temps de pauses et de repos obligatoires, à savoir :

une pause minimale de 20 min consécutives pour une durée de travail ayant atteint 6 h d’affilée (article L3121-16) ;

un temps de repos minimal de 11 heures consécutives pour l’ensemble du personnel (sauf dérogations) entre deux journées de travail ;

un minimum de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non.

Pour créer un planning HCR conforme, il faut appliquer les règles de la CCN sur la modulation, afficher les horaires dans les délais légaux et calculer correctement les heures supplémentaires et leurs majorations spécifiques au secteur.

Aménagements du temps de travail HCR

La CCN HCR prévoit plusieurs dispositifs d’aménagements du temps de travail pour répondre aux contraintes du secteur (comme la saisonnalité). Cette flexibilité permet aux entreprises de disposer d’un personnel suffisant en cas de pics d’activité.

La modulation du temps de travail sert à organiser ses plannings selon l’activité. Votre établissement peut ainsi répartir les heures de travail des salariés sur plusieurs semaines (ou période de référence). Vous pouvez alterner des semaines hautes (ex. : 38 h) et basses (ex. : 32 heures), à condition que la moyenne des heures effectuées sur la période de référence respecte 35 h hebdomadaires.

Il est aussi possible de fonctionner selon des cycles de travail. Les horaires sont définis à l’avance selon un cycle qui se répète.

⚠️ Attention : les deux dispositifs prévus par la CCN HCR doivent être mis en place via un accord collectif.

Gestion des heures supplémentaires et majorations

L’activité du secteur HCR étant indissociable des imprévus, il est courant que les employeurs doivent gérer les heures supplémentaires de leurs salariés.

Lorsque l’entreprise recourt à un aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois, les heures supplémentaires correspondent à toutes celles effectuées au-delà de 1 607 heures.

Selon les dispositions de l’article 7 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la CCN HCR, il faut alors appliquer les majorations suivantes :

10 % pour les heures réalisées entre 1 607 h et 1 790 h (c’est-à-dire qui correspondent en moyenne de la 36e à 39e heure hebdomadaire) ;

20 % pour les heures entre 1 791 h et 1 928 h ;

25 % pour les heures entre 1 929 h et 1 973 h ;

50 % à partir de 1 974 h.

💡 Bon à savoir : selon les cas, ces heures peuvent être majorées ou valoir un repos compensatoire.

Obligations d’affichage

L’employeur est tenu d’informer son personnel des jours travaillés et des horaires prévus, au moins 15 jours à l’avance par affichage (ou tout autre moyen).

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Le secteur HCR est particulièrement concerné par les plannings atypiques comme le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés qui impliquent des calculs de majoration spécifiques.

Travail de nuit, dimanche et jours fériés

L’avenant n° 2 du 5 février 2007 définit le travail de nuit comme toute heure exercée entre 22 h et 7 h. Si elles n’ouvrent pas droit à une majoration, en contrepartie, le salarié bénéficie d’un repos compensateur.

Dans la CCN HCR, le travail du dimanche est autorisé sans dérogation. Le dimanche est alors rémunéré comme un jour de travail habituel.

Concernant les jours fériés HCR, l’employeur doit veiller à ce que le salarié bénéficie de 10 jours fériés, dont 6 garantis en plus du 1er mai. Si le salarié travaille durant les jours fériés, il a droit à un jour de repos compensatoire. Il est possible de travailler le 1er mai. Dans ce cas, celui-ci est payé double.

Temps partiel HCR

Un salarié est considéré en temps partiel lorsque sa durée de travail est inférieure à la durée légale.

💡 Bon à savoir : en cas de dépassement des heures prévues au contrat, on parle d’heures complémentaires en HCR.

Quel outil pour gérer le planning HCR ?

Différents outils permettent de gérer les planning dans le domaine des HCR

Fonctionnalités planning des établissements HCR

Pour les PME HCR, Payfit propose désormais un module de planning natif offrant :

la visibilité de calendrier consolidée (rythme de travail, absences, jours fériés) ;

et des plannings dynamiques incluant les rythmes de travail variables d’une semaine sur l’autre avec le calcul automatique des variables de paie.

💡 Bon à savoir : un logiciel de paie comme le nôtre évolue selon vos besoins. Il déploie actuellement une fonctionnalité de plannings en rotation pour alterner automatiquement semaine A/B sur des cycles jusqu’à 6 semaines.

Intégration planning-paie automatique

Notre logiciel inclut nativement la CCN HCR (IDCC 1979) couvrant ainsi les spécificités légales HCR de milliers d’établissements en France.

Il s’occupe d’intégrer directement la paie, notamment avec le calcul automatique des majorations prévues par la CCN HCR (heures supplémentaires, jours fériés, etc.) pour vous éviter les erreurs liées à la ressaisie manuelle.

💡 Bon à savoir : pour les établissements déjà équipés d’un logiciel de planification, Payfit s’associe avec Combo et Skello pour permettre la synchronisation planning et paie automatique.

Payfit reste une solution de gestion aussi simple qu’efficace. Découvrez notre comparatif du meilleur logiciel de paie HCR en 2026.