Mina Donny
Juriste Rédacteur en Droit Social @Payfit
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Taux de rotation du personnel : une donnée RH essentielle pour évaluer la qualité managériale d’une entreprise. Apprenez à l'analyser grâce à nos experts.
Cotisation AT/MP : tout comprendre
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Avenant pour passage à temps partiel : règles applicables
Avenant pour passage à temps partiel : congé parental, mi-temps thérapeutique... Comment bien gérer chaque situation ? Payfit vous guide.
Tableau Excel de préparation de la paie : guide et astuces
Découvrez le tableau Excel de préparation de la paie pour faciliter et améliorer votre gestion quotidienne de la paie !
Mention RDS sur la fiche de paie : tout comprendre
La ligne RDS de la fiche de paie expliquée en quelques minutes en se fondant sur un modèle exclusif de fiche de paie Payfit !
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L'embauche d'un premier salarié suppose pour l'employeur de respecter de nombreuses étapes. Payfit vous explique.
Convention collective de la publicité : fonctionnement
Qu’est-ce que la convention collective de la publicité ? Qui est concerné par cette convention collective ? Quel est son contenu ?
Convention collective de l'immobilier : quelles règles ?
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Mentions interdites sur la fiche de paie : ce que dit la loi
Mentions interdites sur le bulletin de paie : droit de grève, représentation du personnel… Découvrez ce que la loi proscrit et les bonnes pratiques RH.
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Comment sont réglementés les arrêts maladie dans la convention collective de la restauration rapide ? Payfit vous explique.
Fiche de paie du mandataire social : quelles règles ?
La fiche de paie du mandataire social est obligatoire dès lors qu’il perçoit une rémunération au titre de ses fonctions. Décryptage.
IDCC 2216 : qu'est-ce que c'est ?
Qu’est-ce que l’IDCC 2216 ? A quoi sert l’IDCC 2216 ? Que prévoit la convention collective IDCC 2216 ? Payfit vous explique.
Retenue PC sur la fiche de paie : montants et mode d'emploi
Qu’est-ce que la retenue PC sur la fiche de paie ? Avec une part employeur fixée à 37,65 % en 2026, voici ce qu'il y a à savoir sur cette cotisation retraite.
Taxe OFFI : tout comprendre
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Tableau des formalités d'embauche : les 8 étapes
Comment embaucher un salarié ? Quelles sont les étapes de l’embauche d’un salarié et les formalités à respecter ? Payfit vous explique.
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Quels sont les préavis prévus par la convention collective de la restauration rapide ? Quels sont leurs délais ? Payfit vous explique.
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Quels sont les préavis prévus par la convention collective de l’immobilier ? Quels sont leurs délais ? Payfit vous explique.
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Comment rédiger une offre d’emploi ? Que faut-il savoir sur la rédaction d’une offre d’emploi ? Payfit vous explique.
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Le prix d’une fiche de paie chez un expert-comptable peut varier. Payfit vous explique comment l’estimer facilement et éviter les mauvaises surprises.
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Est-il possible d’avoir des exonérations lors de la première embauche ? Expert en ressources humaines et en gestion de la paie, Payfit vous explique.
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OPCO commerce de gros : missions, financements et accompagnement sur les formations. Guide des services pour les entreprises du secteur.
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Pour passer du temps partiel au temps plein, un avenant au contrat de travail est nécessaire, que la demande vienne du salarié ou de l’employeur.
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Échelon sur la fiche de paie : reflet de la position hiérarchique, il impacte aussi le salaire et les conditions de travail. Zoom sur son fonctionnement.
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