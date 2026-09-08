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En quoi consistent les codes APE du commerce de détail ?

Mina Donny
Mise à jour le 3 mins

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Sommaire

Le code APE est un numéro, composé de 4 chiffres et une lettre (exemple : 5610B), permettant d’identifier l’Activité Principale Exercée par une entreprise. 

N’ayant qu’une valeur purement statistique de recensement des entreprises consacrées à une même activité, ce code est attribué par l’INSEE (Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques) au moment de l’immatriculation de l’entreprise.

Pour chaque activité de commerce de détail, un code APE est notamment attribué. 

Vous voulez en savoir plus sur le code APE dans le commerce de détail ? Vous souhaitez connaître les différents codes APE du commerce de détail ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que le code APE dans le commerce de détail ? 

Le code APE indique l'activité principale exercée par une entreprise. Ce dernier varie donc en fonction de l’activité de l’entreprise.

Chaque entreprise n'a qu'un seul code APE, ce dernier permet d'identifier la convention collective applicable à l'entreprise. Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, c'est l'activité qui génère le plus de revenus qui est retenue par l'INSEE comme étant l'activité principale, pour déterminer le code APE.

💡 Bon à savoir : le code APE ou code NAF fait partie des mentions obligatoires du bulletin de paie.

Le code APE dans le commerce de détail permet à l'employeur de connaître le libellé de l’activité principale de votre entreprise, et à en déduire la convention collective applicable à votre structure, notamment la convention collective du commerce de détail.

Quels sont les différents codes APE du commerce de détail ? 

Au sein du commerce de détail, il existe un large éventail d’activités différentes, rassemblées en deux grandes catégories d’activités : 

  • le commerce de détail alimentaire

  • le commerce de détail non alimentaire

Chaque activité ayant un code APE différent, il y aura donc : 

  • des codes APE pour le commerce de détail alimentaire

  • des codes APE pour le commerce de détail non alimentaire.

Code APE Intitulé du code APE
47.11A Commerce de détail de produits surgelés
47.11B Commerce d’alimentation générale (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface inférieure à 120 m2)
47.11C Supérettes (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente comprise entre 120 et 400 m2)
47.11D Supermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m2)
47.11E Magasins multi-commerces
47.11F Hypermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente supérieure à 2 500 m2)
47.19A Grands magasins
47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m²)
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
47.41Z Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface (400 m² et plus)
47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
47.54Z Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé
47.59A Commerce de détail de meubles
47.59B Commerce de détail d’autres équipements du foyer
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
47.63Z Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
47.64Z Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
47.71Z Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé
47.72A Commerce de détail de la chaussure
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage
47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
47.74Z Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
47.77Z Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
47.78A Commerces de détail d’optique
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers
47.79Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin
47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
47.82Z Commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
47.91A Vente à distance sur catalogue général
47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé
47.99A Vente à domicile
47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

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Comment trouver mon code APE dans le commerce de détail ? 

Toute entreprise appartenant au secteur d'activité du commerce de détail a la possibilité de connaître son code APE en se référant à notre tableau ci-dessus répertoriant tous les codes APE du commerce de détail

Un employeur dispose également de la possibilité de chercher le code APE de commerce de détail sur Internet, en utilisant l’outil de recherche de l’INSEE

💡 Bon à savoir : le code APE est également indiqué sur les bulletins de paie et sur les documents officiels tels que le KBIS de la société.

Est-il possible de changer mon code APE de commerce de détail ? 

Lorsque l'entreprise procède à un changement d’activité principale, le code APE doit également être changé. Pour cela, l'employeur doit informer le CFE (Centre de Formalités des Entreprises) du changement d’activité de l'entreprise. 

Lorsque l'entreprise souhaite un changement de code APE suite à une erreur de l’INSEE qui a attribué le mauvais code APE de commerce de détail à l'entreprise, l'employeur dispose de la possibilité d'envoyer à la direction régionale de l’INSEE le formulaire de demande de modification du code APE de votre entreprise

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