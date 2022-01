A quoi sert une pyramide des âges en entreprise ?

Outil de répartition par âge et par genre

La pyramide des âges de l’entreprise permet avant tout à l’employeur de connaître la répartition de ses salariés en fonction du sexe et de l’âge.

Concrètement, il peut alors savoir combien d’hommes de tel âge emploie son entreprise ou combien de femmes de tel âge travaillent dans son entreprise.

De manière plus globale, grâce à la forme graphique de la pyramide des âges d’entreprise, l’employeur aperçoit en un coup d'œil les grandes tendances de répartition des âges et si cette répartition est équilibrée, à la fois en termes d’âges et de genres.

Ainsi, il peut voir dans quelles tranches d’âge est majoritairement situé l’effectif de l’entreprise.

La pyramide peut être pratique pour déceler d’éventuelles inégalités entre les âges et entre les genres.

Outil d’analyse rétrospective

La pyramide des âges de l’entreprise vous permet de constater le résultat d’actions passées, notamment en matière de recrutement, de politique RH, etc.

Si vous avez recruté de jeunes actifs en masse, cela se répercutera dans la structure de la pyramide.

Outil d’anticipation

De plus, cet outil RH peut être utilisé au service de la stratégie de l’entreprise, notamment la stratégie RH.

En effet, son analyse permet de déterminer les actions futures de l’employeur, notamment :

anticiper le turnover ;

; élaborer ou ajuster la stratégie de recrutement ;

; changer la dynamique interne de l’entreprise ;

; déterminer les profils à recruter , notamment en termes d’âge, de genre, et indirectement de compétences, d’expérience et d’ancienneté ;

, notamment en termes d’âge, de genre, et indirectement de compétences, d’expérience et d’ancienneté ; adapter la masse salariale et le budget des rémunérations ;

et le budget des rémunérations ; etc.

Comment faire une pyramide des âges en entreprise ?

La pyramide des âges d’une entreprise est une représentation graphique. De fait, elle se construit autour d’un axe central vertical et d’un axe horizontal.

L’axe vertical donne les âges ou tranches d’âge. En bas de l’axe, les âges sont bas. Plus on monte le long de l’axe, plus les âges augmentent.

L’axe horizontal indique l’effectif, autrement dit le nombre de personnes. Au milieu de l’axe, au niveau du croisement avec l’axe vertical, l’effectif est à 0. Plus on s’écarte de part et d’autre, vers la droite et vers la gauche, plus l’effectif croît.

L’axe vertical, en étant placé au centre, permet d’être utilisé des deux côtés et d’opérer une distinction avec :

d’un côté, les hommes ;

de l’autre côté, les femmes.

En agrégeant le tout, vous pouvez retrouver le nombre de salariés, hommes ou femmes, pour chaque âge ou tranche d'âge.

Il est bien entendu possible de générer une pyramide des âges d’entreprise sur Excel, en rentrant toutes les données dans un tableau. Cela est d’autant plus pratique lorsque vous avez de nombreux salariés et qu’il faut la mettre à jour régulièrement.

Voici un exemple de pyramide des âges d’une entreprise fictive :