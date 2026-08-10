La pyramide des âges est un outil de répartition par sexe et âge de la population à un instant donné.

Utilisée dans divers domaines, la pyramide des âges est notamment établie en entreprise et montre la répartition par âge et par sexe des salariés de l’entreprise.

La pyramide des âges en entreprise constitue un indicateur RH, au même titre que l’organigramme d’une entreprise ou encore le taux de rotation du personnel.

Comment construire une pyramide des âges d’entreprise ? A quoi sert-elle ? Comment analyser la pyramide des âges de votre entreprise ? PayFit vous explique.

À quoi sert une pyramide des âges en entreprise ?

À quoi sert une pyramide des âges en entreprise ?

Outil de répartition par âge et par genre

La pyramide des âges de l’entreprise permet avant tout à l’employeur de connaître la répartition de ses salariés en fonction du sexe et de l’âge. Concrètement, cet indicateur permet de savoir combien d’hommes de tel âge ou combien de femmes de tel âge travaillent au sein de l'entreprise.

De manière plus globale grâce à la forme graphique de la pyramide des âges d’entreprise, l’employeur peut :

constater en un coup d'œil les grandes tendances de répartition des âges ;

s'assurer que cette répartition est équilibrée, à la fois en termes d’âges et de genres.

Ainsi, cet indicateur permet de déterminer dans quelles tranches d’âge est majoritairement situé l’effectif de l’entreprise, et de déceler d’éventuelles inégalités entre les âges et entre les genres.

Outil d’analyse rétrospective

La pyramide des âges de l’entreprise permet également de constater le résultat d’actions passées, notamment en matière de recrutement, de politique RH, etc.

Outil d’anticipation

Cet outil RH peut être utilisé au service de la stratégie de l’entreprise, notamment la stratégie RH afin de déterminer les actions futures de l’employeur pour :

anticiper le turnover ;

élaborer ou ajuster la stratégie de recrutement ;

changer la dynamique interne de l’entreprise ;

déterminer les profils à recruter , notamment en termes d’âge, de genre, et indirectement de compétences, d’expérience et d’ancienneté ;

adapter la masse salariale et le budget des rémunérations.

La pyramide des âges d’une entreprise est une représentation graphique. De fait, elle se construit autour d’un axe central vertical et d’un axe horizontal :

l’ axe vertical donne les âges ou tranches d’âge , avec en bas de l’axe, les âges sont bas. Plus on monte le long de l’axe, plus les âges augmentent ;

l’axe horizontal indique l’effectif, autrement dit le nombre de personnes avec au milieu de l’axe et au niveau du croisement avec l’axe vertical, un effectif à 0. Plus on s’écarte de part et d’autre, vers la droite et vers la gauche, plus l’effectif croît.

L’axe vertical, en étant placé au centre, permet d’être utilisé des deux côtés et d’opérer une distinction avec :

d’un côté, les hommes ;

de l’autre côté, les femmes.

En agrégeant le tout, l'employeur peut retrouver le nombre de salariés, hommes ou femmes, pour chaque âge ou tranche d'âge.

💡 Bon à savoir : il est possible de générer une pyramide des âges d’entreprise sur Excel, en rentrant toutes les données dans un tableau. Cela est d’autant plus pratique lorsque vous avez de nombreux salariés et qu’il faut la mettre à jour régulièrement.

Voici un exemple de pyramide des âges d’une entreprise fictive.

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L’étape suivante consiste à savoir commenter la pyramide des âges d’une entreprise, de manière générale, les différents éléments et données présent dans la pyramide des âges de l’entreprise sont relativement facile à lire et à décrypter.

Pour interpréter correctement l’analyse de la pyramide des âges en entreprise, l'employeur nécessite d'analyser

les différents types de pyramide des âges en fonction de la structure salariale de l’entreprise ;

la rép artition des âges dans la pyramide de l’entreprise ;

la forme de la pyramide des âges de l’entreprise qui peut prendre diverses formes (champignon, toupie, etc.).

Ces résultats révèlent des évolutions variées de la population salariale de l’entreprise, ce qui permet à l'employeur d'envisager les améliorations possibles.

💡 Bon à savoir : l'employeur peut également mettre en perspective la pyramide des âges de l’entreprise avec d’autres indicateurs RH pour estimer la bonne santé de l’entreprise en lien avec la structure de la pyramide.