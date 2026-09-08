Élaborer des fiches de paie est une tâche fastidieuse et chronophage. En effet, il faut créer les bulletins de paie, calculer les cotisations sociales, respecter un certain formalisme. Il peut alors arriver facilement de commettre une erreur lors de la génération des fiches de paie.

Ainsi, il peut être utile de recourir à un logiciel de paie pour sa SAS afin de simplifier et d’accélérer l’élaboration des fiches de paie de ses salariés.

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie ? Quelle utilité peut avoir un logiciel de paie pour une SAS ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie ?

Un logiciel de paie est un outil informatique qui automatise les processus de paie des entreprises et optimise les processus RH.

Concrètement, vous n’avez plus qu’à rentrer les données de votre entreprise et de vos salariés et vos fiches de paie seront générées automatiquement et envoyées aux salariés, en tenant compte de leurs situations personnelles et de la réglementation en droit social.

Au lieu de recourir à une personne extérieure pour faire vos fiches de paie et les diverses déclarations ou de tout faire vous-même à la main, le logiciel de paie vous permet d’avoir la main sur la gestion de paie tout en faisant le plus gros du travail à votre place.

Ainsi, pour résumer, un logiciel de paie pour une SAS (et pour toute autre forme juridique) a deux missions principales :

générer automatiquement les bulletins de paie de tous les salariés chaque mois en intégrant les congés, les absences, etc ;

gérer toutes les déclarations sociales, notamment la déclaration sociale nominative (DSN).

Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel de paie pour une SAS ?

Si vous optez pour un logiciel de paie pour votre SAS, vous bénéficierez notamment des fonctionnalités suivantes :

calcul de la paie ;

calcul des impôts d'une SAS et des charges sociales ;

élaboration des fiches de paie ;

production des déclarations sociales obligatoires (DSN par exemple) et des documents obligatoires (soldes de tout compte par exemple) ;

outils de reporting RH sur toutes les données sociales de l’entreprise ;

accès par l’employeur à son espace employeur ;

accès par les salariés à leur propre espace salarié ;

visualisation synthétique de l’ensemble des charges à payer ;

centralisation des documents administratifs dans un unique endroit.

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Quelle utilité peut avoir un logiciel de paie pour une SAS ?

Un logiciel de paie présente de nombreux avantages. En effet, cela peut être un vrai atout de recourir à un logiciel de paie pour votre SAS.

Gain de temps précieux

Comme vous le savez, élaborer des fiches de paie et réaliser les différentes déclarations sociales sont des missions chronophages et récurrentes pour les équipes de Ressources Humaines.

Par ailleurs, plus l’entreprise comporte de salariés, plus la tâche est conséquente et le temps consacré important.

Le logiciel de paie est sans conteste un outil qui vous fera gagner du temps. Votre équipe RH ou votre responsable RH pourra désormais employer ce temps à d’autres tâches de fond.

Source d’économies

Que vous recouriez à un prestataire externe (comptable par exemple) ou que vous fassiez vous-mêmes vos fiches de paie, cela coûte de l’argent.

En effet, il faut rémunérer le comptable ou embaucher des personnes dédiées à cette mission en interne, en sachant que la gestion de la paie leur prend beaucoup de temps.

Les logiciels de paie vous permettent à des prix abordables et beaucoup plus rapidement de gérer toute la paie de votre SAS ainsi que d’autres obligations sociales.

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Réduction des erreurs

La gestion administrative du personnel est réglementée.

L’employeur a des obligations juridiques en la matière et il ne peut se permettre de commettre des erreurs. En effet, la moindre erreur peut être lourde de conséquences (sanctions pénales, administratives, redressements fiscaux, redressements Urssaf…).

Un logiciel de paie est régulièrement mis à jour pour s’assurer de sa conformité permanente avec la loi et son automatisation évite de nombreuses erreurs isolées.

De plus, le logiciel centralise toutes les données sociales de l’entreprise ce qui évite les éventuels doublons.

En conséquence, recourir à la solution du logiciel de paie pour votre SAS est un choix judicieux dans la gestion de vos obligations sociales.

Maîtrise de votre gestion de la paie

Le logiciel de paie vous permet d’actionner vous-même les processus de paie.

Concrètement, l’employeur a accès à son espace personnel et pilote depuis cet espace l’émission des fiches de paie.

De même, chaque salarié dispose d’un espace personnel sur la plateforme du logiciel de paie. Depuis cet espace, il peut consulter et télécharger ses bulletins de paie, faire des demandes d'absences ou de congés, demander des remboursements de frais…

Avec un logiciel de paie pour votre SAS, vous êtes parfaitement autonome dans la gestion de la paie tout en étant largement assisté.