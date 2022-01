Qu’est-ce qu’un logiciel de paie ?

Un logiciel de paie est un outil informatique qui automatise les processus de paie des entreprises et optimise les processus RH.

Concrètement, vous n’avez plus qu’à rentrer les données de votre entreprise et de vos salariés et vos fiches de paie seront générées automatiquement et envoyées aux salariés, en tenant compte de leurs situations personnelles et de la réglementation en droit social.

Au lieu de recourir à une personne extérieure pour faire vos fiches de paie et les diverses déclarations ou de tout faire vous-même à la main, le logiciel de paie vous permet d’avoir la main sur la gestion de la paie tout en faisant le plus gros du travail à votre place.

Ainsi, pour résumer, un logiciel de paie pour une SAS (et pour toute autre forme jurdiique) a deux missions principales :

Générer automatiquement les bulletins de paie de tous les salariés chaque mois en intégrant les congés, les absences… ;

de tous les salariés chaque mois en intégrant les congés, les absences… ; Gérer toutes les déclarations sociales, notamment la déclaration sociale nominative (DSN).

Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel de paie pour une SAS ?

Si vous optez pour un logiciel de paie pour votre SAS, vous bénéficierez notamment des fonctionnalités suivantes :