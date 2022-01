Outre la loi, l’employeur est tenu de respecter la convention collective qui s’applique à son entreprise.

En effet, la convention collective vient compléter et adapter la loi pour mieux encadrer chaque domaine d’activités. En d’autres termes, la convention collective est un texte, négocié entre les employeurs et les organisations syndicales salariés, qui organise les relations de travail entre employeurs et salariés pour chaque domaine d’activités.

Ainsi, chaque entreprise, en fonction de son domaine d’activités, dépend d’une convention collective qui regroupe plusieurs entreprises.

Pour toutes les activités d’optique et lunetterie, vous n’êtes pas sans ignorer qu’il existe la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019.

Vous travaillez dans l’optique et la lunetterie ? Vous ne connaissez pas bien la convention collective de l’optique-lunetterie et vous aimeriez y voir plus clair ? PayFit vous explique.