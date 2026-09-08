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Comment utiliser la grille de salaires du commerce de gros ?

Mina Donny
Mise à jour le 5 mins

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Sommaire

En principe, l'employeur est libre de fixer la rémunération de ses salariés, à condition de respecter les montants minimums fixés par la loi. Toutefois, dans certains cas, la convention collective applicable à l’entreprise fixe également des montants minimums de rémunération que les employeurs doivent respecter. Cela se matérialise généralement par l’élaboration d’une grille de salaires. 

La grille de salaires est un outil, présenté sous la forme d’un tableau, permettant aux entreprises de suivre des niveaux minimums de rémunération des salariés en fonction de leur travail. 

Il faut savoir que ces grilles de salaires sont régulièrement mises à jour. En tant qu’employeur, vous devez suivre les mises à jour afin de respecter en permanence les prescriptions de la convention collective. 

Ainsi, la convention collective du commerce de gros présente une grille de salaires pour le travail du personnel en commerce de gros. 

Quelles sont les spécificités de la grille de salaires du commerce de gros ? Quelle est la grille de salaires du commerce de gros ? Payfit fait le point.

Qu’est-ce que la grille de salaires du commerce de gros ?

Une Convention Collective Nationale (CCN) peut prévoir des règles spécifiques pour un secteur d'activité en matière de rémunérations, avec des montants plus adaptés à son fonctionnement et à ses particularités.

C'est le cas de la convention collective du commerce de gros, qui fixe une grille de salaires minimums en fonction de la classification et de l’ancienneté des salariés. 

💡 Bon à savoir : aucune prime d’ancienneté n’est prévue par la CCN du commerce de gros.

En tant qu’employeur spécialisé dans le commerce de gros, il vous est indispensable de respecter les prescriptions de la convention collective du commerce de gros

De manière générale, vous devez respecter la convention collective applicable à votre entreprise, qu’il s’agisse de la rémunération, des congés, de l'arrêt maladie ou d’autres avantages. 

Ainsi, l’employeur est tenu d’appliquer la grille des salaires minimums prévue par sa convention collective. Cela permet aux salariés de prétendre à un salaire supérieur au salaire minimum prévu par la loi si la convention collective est plus favorable.

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Comment est organisée la grille de salaires du commerce de gros ?

La grille de salaires du commerce de gros en vigueur actuellement est applicable depuis août 2023.

Voici les clés de lecture de la grille de salaires :

  • les salaires sont calculés par rapport à des niveaux allant de 1 à 10, selon que le salarié est un ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre, et des échelons allant de 1 à 3 (exemple : 1.3 = niveau 1, échelon 3) ;

  • du niveau 1 échelon 1 au niveau 6 échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151, 67 heures ;

  • du niveau 7 échelon 1 au niveau 10 échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie en comparant le salaire brut annuel du salarié avec le minimum prévu pour son niveau et échelon.

Dans la convention collective du commerce de gros, la grille de salaires est la suivante.

Niveaux et échelons Coefficient Salaire minimum mensuel
1.1 1.006 1 756,86 € *
1.2 1.006 1 767,40 €
1.3 1.006 1 778,00 €
2.1 1.006 1 788,67 €
2.2 1.006 1 799,40 €
2.3 1.006 1 810,20 €
3.1 1.006 1 821,06 €
3.2 1.006 1 831,99 €
3.3 1.006 1 842,98 €
4.1 1.006 1 854,04 €
4.2 1.006 1 865,16 €
4.3 - 1 876,35 €
5.1 1.0375 1 884,07 €
5.2 1.0375 1 954,73 €
5.3 1.0375 2 028,03 €
6.1 1.0375 2 114,08 €
6.2 1.0375 2 182,98 €
6.3 - 2 264,84 €
7.1 1.05 2 414,20 €
7.2 1.05 2 534,91 €
7.3 1.1573 2 661,66 €
8.1 1.1 3 080,34 €
8.2 1.1 3 388,37 €
8.3 1.1 3 727,21 €
9.1 1.1 4 099,93 €
9.2 1.15 4 509,92 €
10.1 1.2 5 186,41 €
10.2 - 6 223,69 €

*Du fait de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, ces salariés devront se voir appliquer le minimum légal qui est supérieur au minimum conventionnel ainsi défini. Le SMIC mensuel brut au 1er janvier 2026 est de 1 823,03 €. 

Comment savoir si vous êtes concerné par la grille de salaires du commerce de gros ?

Pour cela, il faut vérifier si votre entreprise relève de la convention collective du commerce de gros. 

Comme dit précédemment, une entreprise doit respecter les dispositions de la convention collective qui lui est applicable. 

Pour connaître votre convention collective, il faut d’abord trouver son code IDCC (Identifiant Des Conventions Collectives) en effectuant une recherche à partir de l’Activité Principale de l’Entreprise (code APE). Une fois que vous avez le code IDCC, vous détenez alors l’intitulé de la convention collective qui vous est applicable. Vous pourrez alors vérifier son contenu et jeter un œil à son éventuelle grille de salaires. 

💡 Bon à savoir : en cas de doute sur la convention collective qui s’applique, vous pouvez consulter vos bulletins de salaire. En effet, la convention collective fait partie des mentions obligatoires d’un bulletin de paie.

Ainsi, lorsque vous exercez dans le commerce de gros, vous devez savoir que l’IDCC du commerce de gros est le numéro 573. Grâce à ce numéro, vous pouvez retrouver facilement la convention collective. 

Si votre entreprise relève bien de la convention collective du commerce de gros, pas de doute : vous devez respecter la grille de salaires du commerce de gros

⚠️ Attention : il existe une convention collective générale du commerce de gros et des conventions collectives plus spécifiques relatives au commerce de gros

En fonction de votre activité principale et des produits vendus, vous relèverez soit de la convention collective principale, soit d’une plus spécifique, mais toujours en lien avec le commerce de gros.

Par exemple, il existe la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Si vous êtes dans le champ de cette convention collective, vous devrez donc respecter la grille de salaires du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le salaire minimum en commerce de gros ?

Conformément au Code du travail, tout membre du personnel a droit à une rémunération minimale, le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Si le montant prévu par la grille de salaires de la CCN lui est inférieur, le salarié a donc droit au SMIC. Son montant brut mensuel en 2025 est de 1801,80 €.

À quoi correspondent le niveau et l’échelon pour lire la grille de salaires ?

Le niveau dépend de votre poste. Les niveaux 1 à 4 correspondent aux ouvriers et employés, les niveaux 5 et 6 sont pour les techniciens et agents de maîtrise, tandis que les niveaux 7 à 10 sont réservés aux cadres. L’échelon, quant à lui, dépend de l’ancienneté et de l’expérience.

Les alternants en commerce de gros sont-ils concernés par la grille de salaires ?

Le salaire de l’alternant est calculé sur un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel si celui-ci existe, en fonction du montant le plus favorable. Dans le secteur des commerces de gros, c’est donc le SMIC qui s’applique : l’alternant touche un pourcentage du SMIC selon son âge et le nombre d’années dans l’entreprise.

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