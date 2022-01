La notion de performance RH est relativement récente et difficile à définir précisément.

La performance RH, ou performance des ressources humaines, résulte du pilotage optimal du volet RH de l’entreprise pour atteindre ses objectifs globaux.

Le concept de performance RH est de plus en plus au centre des préoccupations des entreprises. Le département RH d’une entreprise doit lui aussi prouver son efficacité et sa pertinence et doit contribuer aux performances globales de l’entreprise.

Pourquoi être performant sur le plan RH ? Comment mesurer la performance RH d’une entreprise ? Comment atteindre une bonne performance RH ? PayFit répond à vos questions.