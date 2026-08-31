Parce que la notion de performance RH est relativement récente, en délimiter les contours précisément n’est pas toujours aisé. La performance RH, ou performance des ressources humaines, résulte du pilotage optimal du volet RH de l’entreprise pour atteindre ses objectifs à court, moyen et long terme.

Le concept de performance RH est de plus en plus au centre des préoccupations des entreprises. Le département RH d’une entreprise est ainsi invité à lui prouver son efficacité et sa pertinence, tout en contribuant aux performances de la société.

La performance RH s'inscrit dans une démarche plus globale de gestion de la performance en entreprise, qui vise à aligner les objectifs individuels et collectifs sur la stratégie de l'entreprise. En structurant ce pilotage, les ressources humaines deviennent un levier stratégique au service de la croissance.

Pourquoi être performant sur le plan RH ? Comment atteindre une bonne performance RH et la mesurer ? On répond à vos questions.

Pourquoi viser la performance RH ?

Pourquoi viser la performance RH ?

La performance RH incarne désormais un objectif à part entière de l’entreprise et de l’employeur dans la mesure où elle contribue elle-même aux performances de toute la structure.

Pour favoriser la croissance de l’entreprise, participer à son développement et à sa réussite économique, il convient de soigner chacun de ses départements et d’être performant à tous les niveaux. C’est mathématique, de cette manière, les chances d’optimiser la performance de la société augmentent.

Une entreprise florissante passe notamment par un département RH qui tourne bien et qui enregistre de bons résultats.

Pourquoi le service RH doit-il être performant ? Tout simplement parce qu’il est chargé de la gestion administrative et sociale des salariés de l’entreprise et que les collaborateurs sont la ressource centrale d’une entreprise.

Une bonne gestion administrative et sociale du personnel apporte des bienfaits multiples :

bien-être des salariés et bonheur au travail ;

conditions de travail agréables ;

motivation, implication et engagement des collaborateurs ;

recrutements de qualité et conformes aux valeurs de l’entreprise ;

développement des compétences des salariés.

Et ces bienfaits enclenchent, dans un monde idéal, un cercle vertueux pour l’entreprise :

efficacité des salariés, car les conditions de travail sont optimales ;

fonctionnement interne optimal de l’entreprise ;

performance globale de l’entreprise ;

récompenses pour les salariés ;

motivation des salariés augmentée ;

attractivité de l’entreprise.

Lorsque l’on prend conscience de tous les éléments positifs ou négatifs qui peuvent découler de la gestion RH de l’entreprise, on s’empresse de la soigner et de déployer des efforts conséquents pour atteindre un bon niveau de performance RH.

Une fois que l’entreprise a conscience de l’importance de la performance RH, l’enjeu est de la mesurer au mieux pour ensuite l’améliorer. Un audit RH peut aider à mettre en lumière les besoins de l'entreprise sur ce point.

Procédé et indicateurs pour mesurer la performance RH

Il est en effet nécessaire de se fonder sur des données tangibles et chiffrées pour :

dresser un état des lieux de la performance RH de l’entreprise ;

évaluer les actions mises en place ;

prendre les mesures nécessaires visant à l’améliorer.

Ces données tangibles et chiffrées s'obtiennent grâce à des indicateurs RH (ou KPI RH) adaptés et pertinents.

Pour cela, il existe un ensemble d’indicateurs clés de performance RH :

Au-delà de ces indicateurs RH globaux, les KPI paie constituent un levier d'analyse essentiel. Ils permettent de mesurer la fiabilité du processus de paie (taux d'erreur, délais de traitement, conformité DSN) et d'identifier les axes d'optimisation pour réduire les coûts administratifs tout en sécurisant les obligations légales.

En matière de recrutement, les KPI de recrutement permettent de mesurer l'efficacité du processus d'embauche (délai moyen, coût par recrutement, taux de transformation) et d'optimiser l'acquisition de talents, un levier stratégique pour la performance RH globale.

Outils de mesure et suivi de la performance RH

Avec ces indicateurs, il est judicieux de se constituer un tableau de bord RH afin de surveiller régulièrement les performances RH de l’entreprise. Un tel dispositif permet notamment de se faire une idée de la santé de l’entreprise sur le plan RH en donnant des indices sur le climat social de l’entreprise ou encore sur la Qualité de Vie au Travail ( QVT ).

Si les performances RH sont mauvaises, les salariés ne sont pas au maximum de leur forme et potentiel et par conséquent, l’incidence sur le fonctionnement économique et stratégique de l’entreprise risque d’être important.

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez recourir à un logiciel SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines). Il s’agit d’un outil en ligne qui vous aide à gérer vos ressources humaines, à la fois d’un point de vue administratif et opérationnel, pour optimiser les performances RH.

👉 À noter : les solutions les plus innovantes exploitent désormais l'IA dans les RH pour enrichir le suivi de la performance par des analyses prédictives, l'identification automatique de tendances et des recommandations d'actions ciblées, permettant ainsi une optimisation continue et basée sur les données.

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Faire la démarche d’analyser les indicateurs RH, ou KPI, est un grand pas vers la longue route de la performance RH. Le décryptage des indicateurs RH vous permet de prendre la température de vos performances RH actuelles.

L'obtention de bonnes performances RH passe immanquablement par la mise en place d’un plan d’amélioration de la performance RH. Ce plan peut notamment porter sur les décisions suivantes :

définir, prôner et incarner des valeurs d’entreprise positives : bienveillance, entraide, courage, positivisme, etc. ;

offrir un cadre matériel de travail agréable et soigné (locaux, matériel, espaces de détente, avantages en nature, etc.) ;

soigner vos recrutements pour engager des personnes conformes aux valeurs de l’entreprise ;

adapter les équipes de travail ;

repenser l’organisation du travail ;

récompenser et valoriser les salariés (rémunération, prime, sorties, cadeaux, etc.) ;

responsabiliser les salariés ;

favoriser la communication interne ;

donner du sens au travail des salariés ;

promouvoir l’égalité professionnelle.

💡 Bon à savoir : allier performance de l’entreprise et performance RH est un impondérable pour optimiser le fonctionnement de l’entreprise.