À retenir Les charges salariales représentent environ 22 % du salaire brut en 2026 pour un salarié du régime général.

Elles varient selon l’assiette , les plafonds définis par les organismes sociaux et les tranches (AGIRC-ARRCO).

Elles doivent figurer clairement sur le bulletin de paie.

L’employeur déclare et verse ces montants via la DSN.

Les charges salariales sont des cotisations sociales prélevées sur le salaire brut du salarié pour financer la protection sociale en France. Elles couvrent la santé, la retraite, le chômage, les prestations familiales et la dépendance. Elles se distinguent des charges patronales qui sont à la charge de l’employeur.

Le salaire net d’un travailleur résulte de la déduction des charges salariales, des impôts et des autres charges du salaire brut. Comment calculer tous ces éléments ? Quels sont les taux appliqués en 2026 ? Comment générer un bulletin de paie conforme et transparent ? PayFit lève le doute sur ces questions.

Quelles sont les différentes charges salariales ?

Quelles sont les différentes charges salariales ?

Les principales charges salariales en 2026 sont les suivantes :

l’ assurance-vieillesse ;

la cotisation de retraite complémentaire ( AGIRC-ARRCO ) tranches 1 et 2 ;

la contribution d'équilibre général ( CEG ) ;

la contribution d'équilibre technique ( CET ) uniquement pour les salariés dont les revenus sont supérieurs au seuil défini par la Sécurité sociale ;

la cotisation APEC (pour les cadres) ;

la contribution sociale généralisée ( CSG ) déductible et non-déductible ;

la contribution au remboursement de la dette sociale ( CRDS ) ;

la part salariale de la cotisation mutuelle ;

la cotisation salariale maladie supplémentaire, uniquement dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle.

Toutes les autres cotisations sociales sont des aides ou des contributions employeurs : elles sont donc payées par l’entreprise.

Il est possible de calculer les cotisations salariales en deux étapes.

1. Définir la base de calcul

Les charges salariales sont calculées sur une assiette de revenus :

le salaire brut ;

les primes et indemnités ;

les prestations sociales complémentaires ;

le revenus de remplacement (arrêt de travail, maternité, accident du travail)

les prestations familiales ;

les avantages en espèces du comité d’entreprise ;

les avantages en nature ( tickets-restaurant , voiture de fonction, etc.)

💡 Bon à savoir : les heures supplémentaires et complémentaires entrent également dans en compte, étant considérées comme du travail effectif.

👉 Utilisez un simulateur de conversion brut en net pour une estimation rapide.

2. Appliquer les taux des charges salariales

Une fois la base de calcul définie, il faut appliquer un taux spécifique pour obtenir le montant en euros de chaque charge.

Le tableau suivant synthétise le pourcentage à appliquer pour chaque charge salariale en 2026.

Tableau récapitulatif du taux des charges salariales pour 2026

Charges salariales Taux Assiette (à partir de la rémunération brute) Cotisation salariale maladie supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) 1,30 % Totalité Assurance-vieillesse – première tranche 0,40 % Totalité Assurance-vieillesse – deuxième tranche 6,90 % Dans la limite du plafond Cotisation de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – tranche 1 3,15 % Tranche 1 (0 € à 3 666 €) Cotisation de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – tranche 2 8,64 % Tranche 2 (3 666 € à 29 328 €) CEG – tranche 1 0,86 % Tranche 1 (jusqu’à 3 666 €) CEG – tranche 2 1,08 % Tranche 2 (3 666 € à 29 328 €) CET 0,14 % Tranche 1 et 2 (0 € à 29 328 €) APEC (cadres) 0,024 % Tranches A et B (0 € à 14 664 €) CSG imposable 2,40 % Sur 98,25 %, en dessous du seuil annuel de la sécurité sociale CSG non imposable 6,80 % Sur 98,25 %, en dessous du plafond annuel de la sécurité sociale CRDS 0,50 % Sur 98,25 %, en dessous du seuil annuel de la sécurité sociale

👉 À noter : pour estimer le total des charges sociales, dont les charges salariales, vous pouvez utiliser un simulateur de coût d’un salarié .

Téléchargez au format Excel notre modèle de fiche de paie gratuit pour vous simplifier l’élaboration des fiches de paie.

Modèle de fiche de paie - Excel Télécharger gratuitement

Qui se charge du paiement des charges salariales ?

Bien que ce soit le salarié qui supporte les charges, c’est l’employeur qui déclare et verse les cotisations aux organismes sociaux :

l’ URSSAF pour le régime général ;

la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les salariés des entreprises relevant du secteur agricole.

Quant au versement, il se fait mensuellement en ligne après déclaration via la DSN (Déclaration Sociale Nominative).

Faut-il indiquer les charges salariales sur un bulletin de paie ?

Oui, c’est obligatoire. Chaque bulletin de paie doit faire apparaître le détail des cotisations sociales, dont les charges salariales. Ces montants doivent être clairement identifiables pour garantir la transparence de la gestion de la paie et permettre au travailleur de comprendre son bulletin .

En pratique, la fiche de paie mentionne :

la nature de chaque cotisation ;

le taux appliqué ;

le montant correspondant.

Pour visualiser concrètement la présentation de ces lignes, voici un exemple de fiche de paie conforme :



Pour simplifier le calcul de vos charges salariales et l’élaboration de vos fiches de paie, PayFit propose un logiciel clair et intuitif. Il vous accompagne dans la gestion du brut/net et dans le suivi des déclarations sociales.